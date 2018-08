”Visând la un viitor mai bun”

57 de copii şi tineri merituoşi, proveniţi din sistemul de protecţie, au fost evidenţiaţi pentru rezultatele lor remarcabile la învăţătură sau în domenii precum artă sau sport.

Premianţii au fost celebraţi într-un cadru festiv, în prezenţa unui public numeros, în Sala „Ştefan cel Mare” a Consiliului Judeţean Suceava, în cadrul evenimentul ”Visând la un viitor mai bun”, primul dintr-o serie de activităţi ale Campaniei ”Susţinem performanţa”, organizată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Suceava.

A fost un gest de apreciere şi recunoaştere pentru tinerii care în ciuda vicisitudinilor cred în minuni, în şansa lor şi într-un viitor lipsit de frământări, exemple pentru toţi că „se poate” şi care ne transmit că pot deveni oameni de nădejde pentru societate.

Încurajări, felicitări şi alocuţiuni de apreciere au susţinut în cadrul evenimentului Nadia Creţuleac - directoarea DGASPC Suceava, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Gheorghe Niţă, subprefectul Silvia Boliacu, deputatul Angelica Fădor, precum şi reprezentanţi ai ONG-urilor partenere.

„Scopul acestui proiect îl reprezintă recunoaşterea rezultatelor deosebite ale copiilor şi tinerilor din cadrul sistemului de protecţie pe care ne dorim să îi premiem într-un cadru festiv, aşa cum merită fiecare dintre ei, pentru a le recunoaşte meritele, dar şi pentru a încuraja performanţa în rândul tuturor copiilor şi tinerilor”, a subliniat Nadia Creţuleac, directoarea DGASPC, în deschiderea evenimentului.

Aceasta a mai menţionat că cei 57 de tineri de elită au fost selectaţi din cei aproximativ 1.500 de copii şi tineri care beneficiază de măsură de plasament, din toate centrele de copii publice sau private, din asistenţă maternală, dar şi din reţeaua de plasament familial.

36 dintre aceştia au fost recompensaţi pentru rezultatele foarte bune obţinute la învăţătură, 11 dintre ei au fost evidenţiaţi pentru rezultatele deosebite din domeniul sportiv (canotaj, rugby, qwan ki do, atletism, fotbal, lupte greco-romane), iar 10 au fost premiaţi pentru rezultatele remarcabile din domeniul artistic (concursuri de muzică uşoară, doi dintre ei la concursul Next Star, la concursuri precum Vocea Bucovinei, la festivaluri de muzică populară, concursuri internaţionale de pictură, artă plastică etc.).

Copiii şi tinerii premiaţi provin din cadrul centrelor de plasament ale Direcţiei, dar şi din cadrul Aşezământului ”Sfântul Ierarh Leontie” Rădăuţi şi din cadrul Fundaţiei FARA, din asistenţă maternală, dar şi din plasament simplu la familii cu sau fără grad de rudenie. Premiile şi trofeele au fost oferite de către ONG-uri partenere în colaborare cu o serie de firme (Fundaţia Te Aud România din Gura Humorului, Asociaţia ”Licuricii fericiţi” din Câmpulung Moldovenesc, Asociaţia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Asociaţia Rădăuţiul Civic, SEVA, DECATHLON, SMArt).

La finalul premierii, Ştefan Cizmaru, unul dintre tinerii premiaţi, elev în clasa a XI-a la Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava, participant la emisiunea concurs ”Next Star”, a susţinut un scurt program artistic.