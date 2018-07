Deplorabil

În cursul anului 2006, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Suceava achiziţiona un sediu pentru Poliţia Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Suma achitată a fost de 2,5 milioane de lei, adică în jur de 700.000 de euro la cursul valutar de la acea vreme. În cei 12 ani care s-au scurs din momentul achiziţiei şi până în prezent nici un poliţist nu a călcat în noul sediu, şi asta pentru că imobilul este în stare avansată de degradare. Practic, s-au plătit peste 700.000 de euro pentru o ruină care nu foloseşte nimănui.

În acest caz a fost constituit şi un dosar penal instrumentat de procurorii DNA Suceava, dosar care în 2014 a ajuns în instanţă. Culmea este că toate persoanele trimise în judecată în acest dosar, în frunte cu inspectorul-şef al IPJ Suceava din 2006, comisarul-şef Ioan Nicuşor Todiruţ, cel care a negociat şi şi-a pus semnătura pe actul de vânzare-cumpărare, au fost achitate. E drept, soluţia nu este definitivă şi poate fi atacată la Curtea de Apel Suceava. Rămâne totuşi marea întrebare: a fost cumpărată o ruină nefolosită timp de 12 ani şi nimeni nu răspunde pentru acest lucru?

Înainte de a cumpăra clădirea, Todiruţ şi compania ştiau că aceasta este într-o stare de degradare de 45%

La data achiziţionării de la SC Geomold SA Câmpulung Moldovenesc, clădirea nu avea centrală proprie, iar lucrările de reparaţii au fost estimate la o sumă mai mare decât preţul de cumpărare. Mai exact, lucrările de reparaţii au fost estimate în 2007-2008 la valoarea de 3.000.000 de lei, iar în 2013 la valoarea de 3.105.000 de lei, ţinându-se cont de costul estimativ pe metru pătrat şi de cursul leu-euro, asta în condiţiile în care preţul de cumpărare a fost de 2.500.000 de lei.

Interesant este că din datele pe care le-au adunat procurorii anticorupţie cu ocazia anchetei care s-a derulat nu a fost identificat vreun document prin care la 6 martie 2006 să se fi adus la cunoştinţa Inspectoratului General al Poliţiei Române faptul că la clădirea ce urma să fie achiziţionată se impune efectuarea unor reparaţii capitale.

Potrivit unui raport de evaluare întocmit de un evaluator ANEVAR, la începutul anului 2006, imobilul situat în str. 22 Decembrie, nr. 2A se afla într-o stare de depreciere de 45%. Raportul a fost întocmit la cererea IPJ Suceava şi arăta gradul de depreciere pentru fiecare parte a clădirii, respectiv fundaţii - 40%, pereţi - 39%, învelitori - 45%, tâmplărie interior-exterior şi pardoseli - 50%, zugrăveli - vopsitorii - lambriuri - 65%, împrejmuire-pavaje - 40%, instalaţii apă - canal - încălzire - 50% şi instalaţii electrice - 50%. Totodată, a fost consemnată în raportul de evaluare uzura pe subansamble a clădiri, respectiv finisaje - 45%, anvelopa - 30%, instalaţii - 30%, structura de rezistenţă - 19%, constatând o serie de degradări, cum ar fi: tencuieli interioare cu fisuri zonale, tencuieli interioare la subsol cu exfolieri la partea inferioară a pereţilor, ferestre cu cercevele din lemn deformate, la învelitoarea acoperişului ţigle cu spărturi izolate, elemente de lemn la şarpanta acoperişului degradări izolate, fisuri locale la pardoseli, placaje la faianţă cu ştirbituri sau fisuri şi obiecte sanitare cu grad mediu de uzură.

Practic, înainte de a da banii pe clădire, conducerea IPJ Suceava, în moţ cu Ioan Nicuşor Todiruţ, era informată exact cum arată imobilul. Cu toate acestea, clădirea aproape o ruină a fost cumpărată cu 2,5 milioane de lei.

Achiziţia unui nou sediu pentru Poliţia Câmpulung Moldovenesc nu era în planul de investiţii pentru anul 2006

Un alt aspect care ridică semne de întrebare vizavi de modul în care a fost achiziţionat imobilul de la Câmpulung Moldovenesc este legat şi de programul de investiţii pentru anul 2006 întocmit de reprezentanţii IPJ Suceava în cursul anului 2005.

Pe „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2006 cu finanţare de la bugetul de stat a IPJ Suceava”, la capitolul „Lucrări noi”, a fost prevăzută pentru 2006 achiziţionarea a 10 apartamente de serviciu şi a 5 imobile pentru posturile de poliţie Sadova, Comăneşti, Suceviţa, Hănţeşti şi Bălăceana.

Acest plan a fost aprobat atât de comisarul-şef Ioan Nicuşor Todiruţ, cât şi de naşul acestuia, comisarul-şef Alexa Dumitru Teodorovici, şeful Serviciului Logistică din IPJ Suceava de la acea vreme.

Pentru cele 10 apartamente de serviciu şi 5 imobile pentru posturile de poliţie Sadova, Comăneşti, Suceviţa, Hănţăşti şi Bălăceana s-a estimat o finanţare necesară în sumă de 2.000.000 de lei, în timp ce un nou sediu pentru Poliţia Câmpulung Moldovenesc nu apare nicăieri.

Aceste obiective de investiţii nu au mai fost considerate prioritare de persoanele ce au semnat şi aprobat programul de investiţii pentru anul 2006, situaţia funcţionării posturilor de poliţie a rămas neschimbată, iar înlocuirea acestora cu imobilul din Câmpulung Moldovenesc, str. 22 Decembrie, nr. 2A, s-a dovedit o decizie cel puţin stranie. Iar la cum arată după 12 ani acest sediu spune totul despre eficienţa achiziţionării clădirii.

De asemenea, la dosarul de achiziţie nu există un document prin care Serviciul Logistic din cadrul IPJ Suceava, al cărui şef, comisarul-şef Alexa Dumitru Teodorovici, să fi calculat şi stabilit necesarul de spaţiu corelat cu numărul poliţiştilor din cadrul Poliţiei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, suprafeţele necesare arestului, spaţii de parcare/garare, padoc câini, spaţii destinate activităţilor colective, cele destinate relaţiei cu publicul.

Un alt aspect deloc de neglijat este acela că noul sediu achiziţionat era mult prea mare pentru necesarul pe care îl avea Poliţia Câmpulung Moldovenesc, mai exact de trei ori faţă de cât ar fi fost nevoie. Nici acest lucru nu a contat în decizia de cumpărare a clădirii.

Au existat şi alte variante, ignorate total de Todiruţ şi Teodorovici

Achiziţia clădirii s-a făcut şi fără a se dori identificarea altor spaţii pentru a putea fi comparate ca preţ şi utilitate, dar şi fără să existe anunţuri publice prin care IPJ Suceava să anunţe intenţia de cumpărare a unei clădiri.

Unul din martorii din dosar a precizat următoarele: „Având în vedere faptul că dosarul de achiziţie s-a aflat la Serviciul Logistic, având şi eu acces la el, am sesizat că anterior trimiterii către MAI a Notei de fundamentare nr. 104049/06.03.2006, nu au fost întocmite şi remise către instituţii publice, presă, mass-media şi potenţiali ofertanţi persoane fizice şi juridice cereri de oferte sau comunicate de presă, prin care IPJ Suceava să îşi exprime intenţia de a identifica şi a achiziţiona sau prelua cu titlul gratuit un imobil care să îndeplinească condiţiile de funcţionare a Poliţiei Municipiului Câmpulung Moldovenesc. De asemenea nu am văzut în dosarul de achiziţie vreo ofertă din partea SC Geomold SA pentru clădirea din str. 22 Decembrie nr. 2A. Nu ştiu nimic despre alte clădiri propuse, respectiv o şcoală şi fostul sediul al IGO, ca prezumtive variante de luat în calcul. Decizia de a fi achiziţionat imobilul din str. 22 Decembrie nr. 2A şi de a se întocmi notă de fundamentare în acest sens către MAI a aparţinut şefului Serviciului Logistic şi şefului IPJ Suceava, astfel că noi, ceilalţi lucrători din cadrul Serviciului Logistic, nu am avut nici o implicare în acest sens”.

Chiar dacă i s-au mai indicat şi alte locaţii ca variante de sediu pentru Poliţia Câmpulung Moldovenesc, comisarul-şef Ioan Nicuşor Todiruţ le-a trecut cu vederea. Acest aspect a fost confirmat în declaraţia de martor dată în faţa instanţei de judecată de către Dan Zoltan Apopei, şeful de la acea vreme al Poliţiei Câmpulung Moldovenesc, dar şi de către primarul din acea perioadă, Gabriel Şerban.

„La începutul anului, am aflat de la Apopei Dan Zoltan, care era şeful Poliţiei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, despre faptul că IPJ Suceava ar intenţiona să achiziţioneze un imobil construit ca sediu al poliţiei municipale. În acest sens, am identificat mai multe imobile ce puteau avea această destinaţie, după cum urmează:

- imobilul din strada 22 Decembrie nr. 2A aparţinând firmei SC Geomold SA administrată de Vranău Nicolae;

- Şcoala Generală V-VIII <Teodor Darie> - care se afla în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc şi la acea vreme nu era utilizată ca instituţie de învăţământ din lipsa elevilor, cu precizarea că era vorba despre corpul de clădire denumit <Localul vechi>, în suprafaţa desfăşurată de 285 mp, cu parter şi etaj şi terenul aferent şi anexe;

- fostul sediu al IGO, situat în str. Ştefaneli nr. 2, ce aparţinuse iniţial unei societăţi comerciale înfiinţată de Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, firmă ce a intrat apoi în lichidare judiciară, clădire cu parter şi etaj, care în prezent este sediu de birouri.

Primul şi al treilea imobil puteau fi achiziţionate, în timp ce Şcoala Generală V-VIII Teodor Darie putea fi dată/transferată cu Hotărâre de Consiliul Local. Ulterior, am aflat că comanda IPJ Suceava a luat decizia de a achiziţiona imobilul din strada 22 Decembrie nr. 2A de la SC Geomold SA, însă la acea dată nu am primit din partea IPJ Suceava vreo adresă prin care să mi se solicite să le comunic care sunt imobilele disponibile ce ar putea face obiectul achiziţiei sau preluării ca urmare a hotărârii de consiliul local”, a arătat fostul primar Gabriel Şerban.

Achitări pe linie în acest dosar

În ciuda evidenţei, mai exact a faptului că s-au plătit peste 700.000 de euro pentru o clădire în paragină, ajunsă după 12 ani într-o stare de degradare mai mare, Tribunalul Suceava a dispus măsuri de achitare pe linie.

Astfel, s-a dispus achitarea comisarului-şef Ioan Nicuşor Todiruţ, fostul şef al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Suceava, a comisarului-şef Alexa Teodorovici, fostul şef al Serviciului de Logistică al IPJ Suceava, a lui Nicolae Vranău, om de afaceri câmpulungean, fost consilier judeţean, director al firmei Geomold, de la care s-a cumpărat clădirea, dar şi a evaluatorului autorizat ANEVAR Gheorghe Licurici. Faţă de Emilia Bedrule, registratorul-şef al Oficiului de Publicitate Cadastrală şi Imobiliară Suceava, procesul a încetat ca urmare a intervenirii prescripţiei speciale.