Moment emoţionant

Poliţistul de la Serviciul de Acţiuni Speciale, Dan Ciprian Sfichi, lovit cu sabia în cap în luna decembrie a anului trecut în timpul unei percheziţii, s-a întors pentru prima dată acasă, după 6 luni petrecute prin spitale. Coşmarul său nu a luat încă sfârşit, pentru că trebuie să mai continue şedinţele de recuperare, însă, având în vedere prin ce a trecut, revenirea sa la viaţă este o veste extraordinară. Poliţistul în vârstă de 35 de ani, tată a doi copii, şi-a revenit aproape miraculos, după ce în primele zile medicii erau foarte rezervaţi în privinţa evoluţiei stării sale de sănătate.

Mesajul emoţionant al colegului care l-a vizitat

Poliţistul a fost vizitat acasă în această săptămână de colegul Bogdan Bănică, liderul de la Suceava al Sindicatului Naţional al Poliţiştilor din România „DECUS”.

Acesta a postat pe o reţea de socializare un mesaj emoţionant: „Intrând pe poarta mare în curtea îngrijită, l-am văzut. Era cu spatele, sprijinit într-o cârjă metalică. Am intuit că e el, după statură, chiar dacă ultimele luni şi-au pus amprenta vizibil asupra sa. Când s-a întors cu privirea spre mine, vă mărturisesc, am rămas fără cuvinte. La propriu. <Cip>,...atât am putut pronunţa desluşit...Am vrut să îl ajut să urce treptele. A refuzat categoric: <Mă descurc, sunt băiat mare!> Şi s-a descurcat! Le-a urcat singurel, fără sprijin. .... Am stat la poveşti apoi, cu el, cu familia. Am glumit, luând soarta la mişto. Mai lipsea puţin şi mă încuraja el pe mine: <hai, mă, o să fie bine!>. Mă uitam în ochii lui şi citeam VIAŢĂ. Exact VIAŢĂ îi citeam în ochi, şi încredere, şi...bucurie. Bucuria de a trăi, conştient fiind că a fost la un pas să dea noroc cu Sf. Petru”.

Mulţumiri pentru toţi cei care l-au ajutat

Bogdan Bănică este unul din numeroşii poliţişti care i-au fost alături lui Ciprian în ultimele luni.

„La plecare m-a strigat, din spatele porţii: <Scrie tu că le mulţumesc din suflet tuturor! Te rog, nu uita!>. Asta şi fac, RESPECT vouă, cunoscuţi sau străini ce aţi fost lângă el. Ciprian vă iubeşte. Şi Dumnezeu îl iubeşte pe Ciprian, redându-i viaţa!Şi noi te iubim, Ciprian!", şi-a încheiat relatarea Bogdan Bănică.

Ziua neagră - 5 decembrie 2017

În dimineaţa zilei de 5 decembrie 2017, procurorii DIICOT au desfăşurat mai multe percheziţii în cadrul unui dosar în care au vizat mai mulţi inculpaţi despre care au adunat date că au reluat activitatea de trafic de droguri, deşi erau deja puşi sub acuzare într-un alt dosar, pe aceeaşi temă.

Ciprian Sfichi a fost unul din cei trei poliţişti care au pătruns în forţă în casa lui Alexandru Huţuleac, după ce acesta nu a deschis la somaţii.

Imediat ce poliţiştii au pătruns în casă, Alexandru Huţuleac, aflat în hol, în beznă, a lovit cu sabia, de sus în jos, direct în capul poliţistului.

Alexandru Huţuleac este trimis în judecată pentru multiple infracţiuni, printre care şi cea de ultraj sub forma tentativei de omor.