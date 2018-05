Dezvăluiri incredibile

Ionuţ Vartic, fost şef al Gărzii Financiare Suceava şi şef de serviciu în cadrul Agenţiei Naţionale Antifraudă, Serviciul Regional Suceava, a confirmat că a fost victima unor abuzuri grosolane din partea unor procurori ai structurii centrale a Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Reţinerea sa pentru o perioadă de 24 de ore şi ulterior plasarea sa în arest la domiciliu au avut ca scop şantajarea fratelui lui Ionuţ Vartic, la acea vreme procuror în cadrul structurii centrale a DNA.

Într-un material postat de jurnalista Sorina Matei şi preluat de www.evz.rose arată că totul a plecat de la o serie de dosare instrumentate de fratele lui Ionuţ Vartic, Marius Vartic, şi care vizau nume importante din diferite structuri ale statului. Pentru a-l avea sub control pe procurorul DNA, superiorii săi au găsit de cuviinţă să-i încropească lui Ionuţ Vartic un dosar în primă fază, şi un al doilea ulterior. În felul acesta, pentru a-şi apăra fratele de alte abuzuri, procurorului DNA i se cereau lucruri care depăşeau normele legale.

Iată comunicatul remis de Ionuţ Vartic pe marginea aspectelor relatate de Sorina Matei:

„În primul rând, ţin să precizez că nu cunosc aspecte legate de bucătăria internă a DNA, nu am discutat nici înainte şi nici după cu fratele meu probleme legate de serviciul fiecăruia, că am fost surprins când am citit articolul Sorinei Matei, nu pentru că nu aş fi ştiut că totul este o făcătură, ci pentru că nu am ştiut din ce direcţie vine.

Ceea ce însă ştiu şi pot să confirm este că întreaga poveste a fost ciudată de la început, de la ziua percheziţiei când a venit ditamai procurorul cu mascaţii la uşă cu un mandat în care apăreau toate infracţiunile din Codul penal (în afară de crimă şi viol) din care nu a rămas mare lucru, dar suficient cât să fiu ridicat şi dus la Bucureşti. Ce-i drept, oamenii aceia mai mult au vorbit la telefon cu <cineva> decât au făcut percheziţie.

În motivarea arestului la domiciliu primit la Tribunalul Bucureşti se precizează clar că <nu există în acest moment probe, dar că pot apărea pe parcursul cercetării penale>.

Şi da, am fost reţinut în celulă cu oameni despre care am aflat acolo că erau în arest în cauze instrumentate de fratele meu.

Pe parcursul cercetării mele penale au fost audiaţi într-o manieră mai puţin ortodoxă, cu ameninţări directe sau voalate, inclusiv la familie, zeci de oameni, unii care, bieţii de ei, nici nu ştiau de ce sunt chemaţi sau chiar nu mă cunoşteau. Sunt lucruri care apar inclusiv în declaraţiile date la instanţele din Suceava când unii dintre cei audiaţi au recunoscut că li s-a dat să semneze declaraţia cu <sugestii> sau chiar redactată anterior.

Mai pot confirma că atunci când procesul nu mergea în direcţia <dorită> de unii a apărut şi un al doilea dosar, la fel de forţat sau poate mult mai forţat ca primul.

Este evident pentru oricine vrea să citească rechizitoriile că sunt multe lucruri care nu se leagă, care nu sunt explicate, că sunt şi lucruri uşor de verificat, că totul este doar o interpretare personală, o poveste, o <deducţie juridică>, cum spunea cineva.

Despre toate aceste lucruri eu am vorbit în faţa completelor de judecată. Se pot găsi declaraţiile mele legat de aceste aspecte, dar şi despre mandatele de siguranţă naţională, despre transcrieri eronate ale convorbirilor sau care nu au continuitate, vădit scoase din context şi multe altele pe care le-am contestat, dar nimeni nu m-a ascultat. Tot dosarul este plin de ...SRI.

Am fost condamnat pentru a fi dat de exemplu la Suceava, unde eram cunoscut ca un om profesionist, omul care nu distruge agenţii economici de dragul planului de amenzi, omul care nu răspundea comenzilor SRI, omul care încerca să aplice legea nu doar în litera, ci şi în spiritul ei.

În final nu s-a reţinut nici un prejudiciu în sarcina mea. E greu şi pentru judecători să mă judece pe baza unui rechizitoriu atât de prost făcut şi cu atât de puţină coerenţă.

În rest, fiecare răspunde pentru acţiunile lui şi îşi poartă crucea aşa cum poate. Nu m-am bucurat nici când procurorul meu de caz, Eugen Stoina, a plecat din DNA, nici când a căzut Florian Coldea, pentru că nu mai contează pentru mine de ce mi s-au întâmplat toate acestea. Important este că s-au întâmplat, că eu am trecut peste ele şi că mă pot uita în ochii oricui cu demnitate”.

Iată o parte din ceea ce a scris Sorina Matei

Jurnalista Sorina Matei a amintit că botezul celui de-al treilea copil al familiei lui Ionuţ Vartic, care a avut loc la Mălini, la pensiunea „La Filuţă”, a fost filmat în întregime de cei de la SRI. Se întâmpla la începutul lui noiembrie 2014, iar ulterior lucrurile s-au precipitat rapid. Totul a plecat de la un dosar aflat la DNA şi care-l viza pe judecătorul Toni Greblă, de la Curtea Constituţională a României, recent achitat de instanţă, şi aflat în lucru la Marius Vartic. Pentru că dosarul era varză, procurorul trebuia stimulat să-l trimită în judecată pe Toni Greblă, iar pentru şefii DNA cea mai la îndemână soluţie s-a numit „Ionuţ Vartic”.

Iată ce scrie Sorina Matei despre momentul percheziţiei şi reţinerii lui Ionuţ Vartic:

„A doua zi, procurorul care lucrase în dosarul judecătorului CCR, dosar instrumentat de Secţia a II-a de unde era procurorul, află că ai săi colegi de la Secţia I se duc să-i ia fratele. Îi vine rău în DNA. Plânge continuu, iar pică din picioare, rămâne noaptea în DNA, era terminat. Omul era desfigurat.

5 FEBRUARIE 2015, Joi. Marius Iacob, adjunct al DNA, omul fidel al doamnei, coordonator teoretic al secţiei I, condusă practic tot de doamna, pleacă personal de la Bucureşti la Suceava să facă percheziţii la fratele procurorului de la Secţia a II-a care făcea dosarul judecătorului CCR. Iacob îl ia cu el şi pe Eugen Stoina, procuror la Secţia I, îl iau pe sus pe fratele procurorului şi pe încă o persoană, îi bagă în dubă şi îi aduc în DNA, în sediul central, lângă fratele procuror. Într-un birou era procurorul care instrumenta dosarul judecătorului CCR şi colegii săi de la Secţia a II-a, iar vizavi, în alt birou, erau ceilalţi colegi, de la Secţia I, cu fratele procurorului reţinut. Primii trimit o cafea şi o apă în camera cu fratele reţinut. Cei de la Secţia I refuză cafeaua şi apa pentru frate. Dau afară solul cu tot cu apă şi cafea. Primii se apucă să caute un avocat. Fratele reţinut nu avea nici avocat. Procurorul care instrumenta cazul judecătorului era terminat, nu mai gândea. La ora 2.30 în noaptea de 5 spre 6 FEBRUARIE 2015, este reţinut fratele procurorului într-un dosar în care cer confiscare specială pentru 5.795 lei şi recuperarea de prejudiciu de 1.672,50 lei.

6 FEBRUARIE 2015, Vineri. DNA, secţia I din DNA anunţă prin comunicat că l-a reţinut pentru 24 de ore pe fratele procurorului de la Secţia a II-a care instrumenta, ca procuror principal, dosarul judecătorului CCR. Secţia a II-a se roagă de Secţia I să nu meargă cu el la arestare. Gheorghe Popovici, şeful Secţiei I a doamnei, refuză. Merge cu fratele colegului la arestare la Tribunalul Bucureşti. Fratele primeşte arest la domiciliu de la judecătorii TMB”.