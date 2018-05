Un spectacol-omagiu adus muzicii româneşti, pe scena suceveană

Marţi, 15 Mai 2018 (12:42:51)

Pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava a avut loc luni, 14 mai, un spectacol-omagiu adus muzicii româneşti, intitulat „Tu eşti primăvara mea”, oferit cu drag publicului sucevean de artiștii Paul Surugiu - Fuego, Stela Enache și Marina Florea. Spectatorii suceveni au apreciat concertul gândit de Paul Surugiu – Fuego, care a dorit să aducă un tribut muzicii românești, artiștilor și compozitorilor români, unii dintre ei trecuți în veșnicie, prezentând pe scenă, cu sensibilitate, cu decență, într-un decor bine ales... de primăvară, original, cu multe lumini și efecte speciale, cele mai îndrăgite refrene și cântece de muzică ușoară românească, șlagăre din anii 70, 80, dar nu numai. Artistul, însoțit de pianistul și compozitorul Vicenţiu Perniu, a invitat în acest turneu - „Tu eşti primăvara mea” și două îndrăgite interprete de muzică ușoară, Stela Enache și Marina Florea, împreună amintindu-ne tuturor de mari compozitori și interpreți ai muzicii românești: Marcel Dragomir, Temistocle Popa, Dan Spătaru, Aurelian Andreescu, Mihaela Runceanu, Jolt Kerestely, Marius Țeicu, George Grigoriu, Florin Bogardo, Dumitru Lupu etc. Piese compuse sau interpretate de acești mari artiști români au fost interpretate cu multă sensibilitate de Fuego, Stela Enache și Marina Florea. La unele piese, Marina Florea și Stela Enache au asigurat partea de backing vocals, vocea principală, inconfundabilă, fiind cea a lui Fuego, foarte iubit de sucevence, care i-au oferit cadouri și buchete superbe de flori, în special trandafiri. Artista Stela Enache (68 ani) a atins vârful popularității în anii ‘80, când melodiile cântate de ea s-au regăsit pe coloanele sonore ale peliculelor cinematografice "Declarație de dragoste", "Liceenii" și "Extemporal la dirigenție" (amintim "Ani de liceu", una dintre cele mai ascultate melodii românești dintotdeauna), iar Marina Florea (55 ani), artistă ce s-a lansat la veteranul Festival de muzică ușoară de la Mamaia (cu piesa "Marea mea iubire, marea"), de asemenea, are melodii în lung metraje de referință pentru cinematografia românească: "Omulețul", "În fiecare zi mi-e dor de tine", "Un studio caută o vedetă" sau "Atac în bibliotecă”. Cele două „superinvitate”, după cum le-a numit Fuego, două stele ale muzicii ușoare românești, două dive de ieri până azi, Stela Enache şi Marina Florea au interpretat, separat, dar și împreună, nenumărate hituri în aplauzele sucevenilor. Fuego a spus publicului sucevean că a dorit ca prin acest concert să aducă un omagiu muzicii româneşti, să facă o reverenţă, după atâţia ani, şi să arate publicului său „ce-a fost, ce este şi ce-ar putea fi România dacă nu şi-ar uita muzica şi idolii”. „Tu ești primăvara mea” este un vis împlinit al artistului, un proiect în care „a așezat” pasiune, dăruire, apreciere pentru oameni foarte talentați. „Nu e un simplu concert, e fix o radiografie a unor opere și un soi de mă-nclin în fața unor mari artiști. Îi rememorăm pe toți cei ce fac arta asta cu sufletul și nu cred că muzica este un fel de câștig sau o afacere profitabilă. Asta pentru că muzica ușoară românească trebuie să fie la rampă, trebuie să meargă mai departe, cu melodicitatea ei”, este de părere Fuego. Publicul a reascultat cu plăcere refrene sau piese cunoscute precum: „Nu știu cine ești”, „Mă-ntorc la tine mare albastră”, „Ani de liceu”, „Marea mea, iubirea mea”, „Declarație de dragoste”, „Sărut femeie mâna ta”, „Copacul” „Ani de liceu”, „Diminețile mele”, „Stele perechi”, „Tu eşti primăvara mea” etc. Pe scenă a fost montat și un ecran pe care se derulau imagini cu artiștii amintiți, imagini de arhivă și au fost prezentate fragmente muzicale nemuritoare, completate de vocile artiștilor prezenți pe scenă. Moderatorul „din umbră„ al întregului spectacol a fost Octavian Ursulescu, care cu vocea sa inconfundabilă a dat mult farmec spectacolului. Cei trei mari artiști ai muzicii ușoare românești s-au prezentat în fața sucevenilor în mai multe ținute elegante, bine alese, Fuego fiind recunoscut pentru creațiile semnate de Doina Levintza. La final, fiecare dintre cei trei artiști a mulțumit publicului pentru prezență. Nu au lipsit aplauzele spectatorilor în picioare, aplauze binemeritate pentru cele aproape două ore și jumătate de muzică de calitate, oferite de Paul Surugiu - Fuego, Stela Enache și Marina Florea.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Un spectacol-omagiu adus muzicii româneşti, pe scena suceveană