Analiză

Deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiu a întocmit un „top al minciunilor PSD” din anul 2016 şi până în prezent. Bogdan Gheorghiu a amintit că săptămâna trecută, PNL a prezentat un raport de monitorizare intitulat „Cartea Neagră a guvernării: 2017 – Un an pierdut pentru România. PSD dăunează grav românilor”, în care se arată că din totalul de 724 de măsuri asumate, neîndeplinite sunt 595, adică 82%, parţial realizate 96 – 13%, iar măsurile realizate sunt doar 33 – 5%. Gheorghiu a explicat că PSD a promis zece măsuri care trebuiau să intre în vigoare la începutul acestui an, respectiv creşterea salariilor din sectorul public cu 20% faţă de 2017, impozit zero pentru veniturile mai mici de 2.000 de lei/lună; neimpozitarea veniturilor pentru medici şi IT-işti indiferent de valoarea salariului; indexarea punctului de pensie, conform legii în vigoare şi adoptarea şi aplicarea noii Legi a pensiilor, reducerea contribuţiilor sociale de la 39,25% la 35%; eliminarea contribuţiilor sociale pentru activităţile independente; reducerea TVA la 18%; impozit zero pentru terenurile agricole, impozit zero pentru autoturismele cu normă de poluare euro 6 şi impozit zero pentru dividende.

Parlamentarul liberal a precizat că pe lângă acestea, programul de guvernare al PSD mai cuprindea o serie de „minciuni gogonate”. „Trei miliarde de euro trebuiau să vizeze construcţia de autostrăzi şi căi ferate rapide, având prioritate autostrăzile care nu pot fi finalizate sau demarate din fonduri europene până în 2020. În programul PSD se arăta că sunt cinci autostrăzi care respectă aceste criterii, dintre care una, Piteşti-Craiova, este prevăzută a se finaliza pe fonduri europene până în anul 2021, iar celelalte patru, dacă nu vor fi finanţate de la buget, vor fi lansate prin aceste fonduri: o autostradă care să străbată munţii între Transilvania şi Moldova (Târgu Mureş - Iaşi), o a doua autostradă prin sudul României, care să unească Transilvania cu Oltenia şi Ţara Românească (Timişoara - Bucureşti), a treia, care să străbată munţii de pe Valea Prahovei (Comarnic - Braşov) şi o a patra care să unească Moldova cu Ţara Românească (Iaşi - Bucureşti). De asemenea, PSD anunţa că în ceea ce priveşte calea ferată rapidă, finanţarea prioritară se va face pentru refacerea căii ferate şi modernizarea acesteia, astfel încât să avem în România trenuri care circulă cu viteze de peste 100 km/h, din direcţia Vest - Bucureşti, Chişinău - Iaşi - Bucureşti, Bucureşti - Constanţa, Bucureşti – Braşov”, a declarat Bogdan Gheorghiu.

El a adăugat că în programul PSD mai apare şi construirea a opt spitale regionale şi a unui spital republican, în Bucureşti, care va fi organizat ca centru de urgenţă-excelenţă şi cercetare, pe toate specialităţile. Bogdan Gheorghiu a adăugat că în ceea ce priveşte educaţia, PSD anunţa că va creşte numărul de salariaţi din acest domeniu, în special ca urmare a construcţiei de noi creşe şi grădiniţe de către stat, cu prioritate în zonele în care spiritul antreprenorial este mai puţin dezvoltat şi în zone izolate.

Gheorghiu arată că PSD a promis că Executivul va accelera ritmul de cheltuire a fondurilor europene

În acelaşi timp, deputatul PNL de Suceava a spus că o altă „minciună a PSD” este şi cea legată de intenţia Guvernului de a accelera ritmul de cheltuire a fondurilor europene pentru a ajunge la o rată de 72,5% până la 31 decembrie 2020 şi 100% până la 31 decembrie 2023. „PSD mai promitea şi simplificarea tuturor legilor care vizează domeniul economic într-un pachet legislativ unitar ce va fi pus gratuit la dispoziţia tuturor agenţilor economici şi persoanelor fizice care desfăşoară activităţi independente, dar şi eliminarea din acest pachet legislativ a tuturor prevederilor contrare, care se bat cap în cap, precum şi reducerea numărului de articole şi capitole cu peste jumătate din numărul actual sunt condiţii obligatorii. În acelaşi timp, codul legislativ ar fi urmat să poarte numele <Codul Economic al României> şi trebuia să conţină Codul Fiscal, Codul de Procedură Fiscală, Legea de Înfiinţare a Societăţilor Comerciale, Legea Evaziunii Fiscale şi toate celelalte legi cu caracter economic”, a arătat Bogdan Gheorghiu, care a adăugat că, potrivit PSD, adoptarea Codului Economic al României ar trebui să se facă până cel târziu pe 1 iulie 2018.

Deputatul PNL de Suceava a arătat că PSD anunţa că „o altă formă de respect pentru contribuabili” este înfiinţarea unei direcţii aflate în subordinea premierului României, care va urmări, pe de o parte, reducerea numărului agenţiilor şi instituţiilor aflate în subordinea Guvernului, iar pe de altă parte, impunerea şi urmărirea aplicării unei prevederi legislative prin care, începând cu 1 ianuarie 2019, să nu mai existe nici o taxă care să nu poată fi plătită online. Bogdan Gheorghiu a explicat că până pe 1 ianuarie 2018 ar fi trebuit să fie făcută publică strategia de reorganizare a instituţiilor statului şi calendarul de implementare a acestei strategii.

Gheorghiu a mai declarat că o altă promisiune a PSD a fost şi în privinţa informatizării sistemului public al instituţiilor din România şi interoperabilitatea sa, aspecte care trebuiau să fie prioritare pentru guvernare, la care s-ar fi adăugat şi interzicerea posibilităţii unei instituţii publice de a cere unui cetăţean sau unei persoane juridice un act sau un document pe care o altă instituţie publică îl are deja. „În programul PSD se arată că pentru ca acest lucru să se realizeze Guvernul trebuia să prezinte, până la 1 ianuarie 2018, calendarul şi modul de implementare a sistemului informatic integrat pentru toată administraţia publică din România. O altă promisiune marca PSD este depolitizarea în întregime a managementului public, de la nivelul de subsecretar de stat în jos. Tot PSD anunţa că în ceea ce priveşte concursurile pentru accederea la funcţii de conducere în sistemul public acestea se vor face transparent, pe bază de proiecte de management, iar verificarea cunoştinţelor să fie făcută de evaluatori independenţi, cu o bună reputaţie morală şi profesională”, a încheiat Bogdan Gheorghiu.