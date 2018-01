Performanţă

Vasile Oşean, suceveanul care a reuşit să traverseze Oceanul Atlantic într-o barcă cu vâsle, s-a întors acasă după o experienţă cu adevărat ieşită din comun. Alături de ceilalţi trei membri ai echipajului Atlantic4, respectiv Andrei Roşu, Marius Alexe şi Ionuţ Olteanu, a reuşit să stabilească un record.

Traseul de peste 5.000 de kilometri, din portul La Gomera, aflat în paradisul Insulelor Canare, şi până în insulă, Antigua, situată în Marea Caraibelor, a fost parcurs în 38 de zile, 14 ore şi 32 de minute, devenind astfel cea mai rapidă ambarcaţiune de tip Pure din categoria de 4 membri care traversează Oceanul Atlantic.

Vasile Oşean, protagonist al acestei traversări extraordinare, a povestit că totul a fost un vis şi este extrem de bucuros că totul s-a sfârşit cu bine.

„Rezultatul este unul normal şi asta pentru că noi nu ne-am propus să doborâm un record, ci să câştigăm eventual la categoria noastră, ceea ce s-a şi întâmplat. Am terminat la o distanţă de 425 de mile faţă de locul doi, iar acest echipaj a ajuns la o săptămână în urma noastră”, a povestit Vasile Oşean.

Au înfruntat valuri de 12 metri înălţime

A fost o luptă cu adevărat titanică, iar momentele de cumpănă nu au lipsit. Pe lângă ploile pe care le-au avut de înfruntat, membrii echipajului Atlantic4 au avut şi alte clipe delicate.

„Pe 29 decembrie am trăit o cumpănă, a venit un val foarte mare pe care nu l-am anticipat, valul a lovit barca din lateral, şi când spun val spun un bloc, de 12 metri, Te uitai în sus şi vedeai că jumătate de cer lipsea, asta înseamnă val mare. Am fost la un pas să ne răsturnăm, dar Ionuţ a avut o sclipire de moment şi a reuşit să echilibreze barca şi astfel am scăpat”, a rememorat Vasile Oşean.

La fel ca şi ceilalţi colegi, drumul epuizant de peste o lună a însemnat şi kilograme în minus. El a venit acasă mai uşor cu 4,5 kg, dar un alt coleg a slăbit în această cursă nu mai puţin de 14 kg.

Iar oceanul avea să le aducă şi alte provocări. Iar liniştea poate fi uneori doar aparentă.

„Într-o seară am făcut o mâncare bună, ceva ciupercuţe cu carne, cu tochitură de Sfântul Ion. Ne-am strâns toţi în jurul oliţei cu mâncare, stăteam cuminţei şi, când să mâncăm, la un moment dat, pe nepusă masă, un val aşa liniştit, s-a urcat pe barcă, a coborât lin, direct în oala noastră, care s-a umplut ochi cu apă de mare. Ne-am oprit rupţi de foame, ne-am uitat unii la ceilalţi, după care am zis că nu-i grav. Am scurs toată apa de mare din oală şi am mâncat ce a rămas. A fost chiar delicios!", a spus râzând Vasile Oşean.

Totuşi, au fost şi momente extrem de plăcute. Sărbătorile de iarnă i-au prins în mijlocul apelor, iar cei patru au făcut o pauză de câteva ore, în timpul căreia au cântat colinde, au mâncat un cozonac luat special de acasă şi au scos la aer un mic brăduţ.

„Am sărbătorit într-o atmosferă non-conformistă, fără zăpadă, doar multă apă. În plus, timp de câteva ore a plouat tare, chiar dacă era foarte cald", a mai povestit Vasile Oşean.

Scosul apei din barcă, un „hobby” zilnic

În cele peste 38 de zile de vâslit, Vasile Oşean şi colegii săi au muncit din greu, iar palmele pline de bătături spun totul. Iar muncă a fost nu doar la vâslit, ci şi la alte activităţi.

„Ne-am obişnuit să scoatem apa din barcă în fiecare zi, aproximativ 50 litri, ne-am gătit singuri mâncare caldă, mămăligă, piure sau fasole bătută, şi ne mai distram punând muzică pe barcă. Am vorbit zilnic cu familiile noastre şi număram zilele rămase până la revederea cu ei. Personal, mi-am notat zilele care au trecut, direct pe peretele cabinei din spate. Pentru a ne mai condimenta viaţa la bord, zilnic număram milele parcurse şi făceam estimări vizavi de data la care vom ajunge în Antigua", a mai povestit Vasile Oşean, citat de www.gsp.ro.

Iar în final au ajuns la destinaţie, acolo unde cei 4 români au fost întâmpinaţi de familii, prieteni, organizatori şi susţinători cu aplauze şi strigăte de bucurie.

Reîntâlnirea a fost de departe una extrem de emoţionantă, iar Ionuţ, mezinul echipajului, nu doar că a traversat Oceanul Atlantic vâslind, dar i-a adresat şi iubitei sale întrebarea cea mare. Răspunsul nu putea fi decât unul pozitiv.

S-au strâns peste 500.000 de lei pentru construirea unui centru socio-medical

Scopul acestei acţiuni a fost unul caritabil. Membrii Atlantic4 au traversat Oceanul Atlantic cu scopul strângerii de fonduri pentru construirea, la Adunaţii Copăceni, a unui centru HOSPICE socio – medical, destinat copiiilor diagnosticaţi cu boli rare sau limitatoare de viaţă. Încă puteţi dona pentru această cauză trimiţând 2 EURO prin SMS la 8844 cu mesajul “OPTIMISM”, sau orice altă sumă pe pagina: http://hospice.galantom.ro/atlantic4.

Până acum s-au adunat peste 500.000 de lei, dar suma poate creşte prin ajutorul oamenilor care doresc să se implice în acest proiect.