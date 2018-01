Apariţie editorială

Sala „Radu Bercea” a Casei de Cultură din Gura Humorului a găzduit vineri, 26 ianuarie, la ceas de seară, evenimentul lansării volumului „Aventuri pe şase roţi”, semnat de redactorul-şef al cotidianului "Monitorul de Suceava", Tiberiu Avram.

Prieteni, colegi, apropiaţi i-au fost alături autorului la cea de-a patra apariţie editorială, de această dată una cu poveşti din copilăria şi adolescenţa generaţiei sale, din care desigur se individualizează curajoasa şi, totodată, năbădăioasa expediţie la mare, cu bicicletele, alături de doi prieteni apropiaţi - Dan Lefter şi Daniel Gaftoniuc - Gaţu.

Amintiri din perioada copilăriei, dar şi de la vârsta marilor efervescenţe, a viselor îndrăzneţe, mărturii despre locuri şi oameni, despre trecut şi prezent, fapte diverse din familie, din vacanţe, de la şcoală, evocarea şi conturarea unor portrete - bunici, vecini, colegi - alcătuiesc firul roşu al cărţii. Toate oferă generaţiei sale un prilej de aducere aminte nostalgică, iar celor mai tineri le oferă o lecţie despre prietenia autentică, de cursă lungă, şi îi provoacă la un exerciţiu de imaginaţie cu fiecare rânduială evocată sau cu lucrurile pe atunci fireşti ce făceau parte din tabloul de la sfârşitul secolului trecut.

Primire cu surprize pentru autor şi pentru invitaţi

Oaspeţii au fost întâmpinaţi într-un decor scenografic aparte, compus dintr-un cort de camping, saci de dormit, grătar, un coş de răchită şi trei biciclete, recuzită menită să-i introducă într-o atmosferă în consonanţă cu cea a cărţii. A fost o primă surpriză a gazdelor de la Gura Humorului, care însă nu s-au oprit aici şi au reconstituit fidel, în sala unde a avut loc lansarea, un colţ dintr-o cameră de lucru din vremurile de dinainte de '89. Numerosul public a avut ca punct de focalizare steagul PCR, cel al Republicii Socialiste şi un altul de culoare roşie drapat cu franjuri galbene, plus câteva obiecte semnificative, amintite şi în carte, pentru conturarea unei atmosfere din urmă cu 30 de ani.

Marius Ursaciuc, primarul oraşului Gura Humorului, de unde sunt evocate mare parte a întâmplărilor din carte, şi-a asumat rolul de prezentator, acesta îndemnând publicul să citească cartea, „pentru că vă veţi aminti, ca şi mine, de toate nebuniile pe care adolescenţa ne făcea să le credem posibile, de toate lucrurile urâte pe care noi le făceam frumoase. În 12 ore când am citit cartea am fost şi adolescent şi copil, am fost şi la coadă la lapte şi în negocieri cu tata despre gestionarul care face tot”.

În intervenţia sa, scriitorul Ion Drăguşanul, cel care semnează prefaţa cărţii, a arătat că cititorului îi sunt povestite, „fără mofturi stilistice”, parabole, ”întâmplări care semnifică ceva”, dintre toate, cea mai semnificativă parabolă fiind căutarea de sine.

„Nu e un roman, nu este o nuvelă, nu e o carte de memorii, ci este mai mult de atât”, a adăugat Ion Drăguşanul în cadrul evenimentului.

Provocare pentru partea a doua a cărţii

Invitat să ia cuvântul, Tiberiu Avram le-a mulţumit tuturor pentru prezenţă, adăugând că lansarea este un eveniment fericit şi important pentru el şi pentru prietenii săi.

„Și spun un eveniment chiar dacă <Aventuri pe şase roţi> este cea de-a patra carte a mea, prima fiind o carte de reportaje, a doua de interviuri, a treia de editoriale. Dar după cum observaţi, cărţile anterioare sunt culegeri de texte, dragi mie, pe care le-am publicat de-a lungul activităţii mele ca ziarist, însă <Aventuri pe şase roţi> este o carte pe care am scris-o de la început şi până la sfârşit şi pe care dvs. o veţi încadra la ce categorie doriţi”, a subliniat autorul.

Acesta a mărturisit că a fost impulsionat să scrie întâmplările din carte de fiica sa, Clara, pentru care vremurile adolescenţei tatălui par atât de îndepărtate şi cu atât de puţine lucruri în comun cu zilele noastre.

Cu umor şi uşoară ironie, Dan Lefter şi Daniel Gaftoniuc - Gaţu , ceilalţi protagonişti principali ai cărţii, au luat cuvântul, mărturisind că nu s-au gândit vreodată că expediţia lor din adolescenţă, drumul lor la mare cu bicicletele şi aventurile de atunci vor fi povestite în paginile unei cărţi.

„Noi ne-am adus aminte cu plăcere şi sper să simţiţi un pic din fiorul acelor vremuri”, a punctat Dan Lefter, Daniel Gaftoniuc completând că ”Aventuri pe şase roţi” ”redă o frumoasă perioadă din adolescenţa lor.

Și pentru că le-a plăcut cartea, dar şi pentru că le plac provocările ghiduşe, gazdele de la Gura Humorului, Marius Ursaciuc şi Sorin Poclitaru mai exact, doi laureaţi ai Galei Top 10 Suceveni, i-au oferit lui Tiberiu Avram un cadou mai special - o bicicletă. Totodată, i-au lansat acestuia provocarea de a reitera experienţa din carte, de această dată pe Transfăgărăşan, experienţă care ar trebui să constituie şi subiectul următorului volum al acestuia.