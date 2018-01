”Împreună pentru Alexandra”

La Centrul Cultural ”Grigore Vasiliu Birlic” din Fălticeni va avea loc duminică, 11 februarie, de la ora 18:00, un eveniment caritabil intitulat ”Împreună pentru Alexandra”, spectacol pe care fălticenenii îl fac pentru a o ajuta pe Alexandra Ioana Conţu, în vârstă de 22 de ani, diagnosticată, la sfârşitul anului trecut, cu leucemie acută limfoblastică. În spectacol vor evolua Paul Adrian Tihan, Oana Șoptelea, Corul Animosi, Maria Lupu, Trupa Mini-Band, coordonată de prof. Caterina Moldovanu. Lista este deschisă tuturor celor care vor să urce pe scenă pentru o cauză caritabilă şi vor să ajute.

Este un gest de solidaritate pe care fălticenenii îl fac pentru a o ajuta pe Alexandra Ioana Conţu, absolventă a Colegiului Naţional ”Nicu Gane” din Fălticeni, în prezent studentă la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi - Facultatea de Litere, specializarea franceză-română, care recent a fost diagnosticată cu leucemie acută limfoblastică.

”Împreună pentru Alexandra” este un eveniment creat de „Gala Comunităţii Fălticenene”.

”Din dorinţa de a fi alături de aproapele nostru în momentele dificile, o mână de oameni au creat acest eveniment, în mod voluntar. Am căutat susţinere şi am găsit în colegi, apropiaţi şi cunoştinţe. Deschidem braţele şi aşteptăm şi mai mulţi fălticeneni să ni se alăture în demersul nostru, de a ajuta prin frumos. Vă invităm la un spectacol cu scop caritabil: <Împreună pentru Alexandra>!”, este îndemnul organizatorilor. Intrarea la eveniment este liberă, dar se pot face donaţii în urna special amenajată la intrare.

Internată la Institutul Regional de Oncologie

Tânăra Alexandra Ioana Conţu a primit cumplita veste la sfârşitul anului trecut. A simţit durere în gât o perioadă mai îndelungată şi s-a dus la medic să-şi facă câteva analize. A fost trimisă să-şi facă investigaţii suplimentare care au scos la iveală un diagnostic care produce, iniţial, un şoc emoţional, te sperie şi te face neputincios: leucemie acută limfoblastică de tip T (o afecţiune hematologică severă, determinată de proliferarea necontrolată în măduva osoasă hematogenă a celulelor imature, numite limfoblaşti).

Partea bună este că, în prezent, există mijloace terapeutice prin care această boală poate fi controlată. Doar că investigaţiile suplimentare şi tratamentul sunt foarte costisitoare şi, de cele mai multe ori, depăşesc posibilităţile materiale ale familiei bolnavului.

Conform unei declaraţii făcute de tatăl Alexandrei pentru www.bzi.ro, situaţia fiicei lui este următoarea: „este studentă în an terminal la Facultatea de Litere. Recent a fost diagnosticată cu leucemie limfoblastică de tip T. La sfârşitul lunii noiembrie avea dureri în gât, dar analizele erau perfecte. Am mers şi a făcut o ecografie, iar medicul a zis că ar fi bine să meargă la ORL. Am mers şi la dentist, ni s-a spus că ar putea fi ceva de la măsele. La ceva timp, a răcit şi au reapărut durerile de gât. Apoi am mers la Institutul Regional de Oncologie (IRO) din Iaşi, i s-a făcut puncţia şi s-a pus diagnosticul. Acum ea este internată la IRO, unde are parte de o îngrijire foarte bună".

Are nevoie de investigaţii şi la o clinică din străinătate

Părinţii Alexandrei au fost sfătuiţi să meargă cu fiica lor şi în străinătate, pentru investigaţii suplimentare. Li s-a sugerat o clinică din Italia, din Milano, doar că toate costurile sunt mult mai mari, atât pentru investigaţii, cât şi pentru tratament. Chiar dacă este în ultimul an de facultate, pentru o perioadă Alexandra şi-a întrerupt studiile din cauza bolii. A îngheţat anul universitar pentru a avea mai mult timp în care să se ocupe de starea ei de sănătate. Apropiaţii, prietenii din Fălticeni („Comunitatea Fălticeneană”) sunt alături de Alexandra, o tânără veselă, studioasă, o bună prietenă, care acum are nevoie de ajutorul tuturor pentru a depăşi un moment greu al vieţii.

"Alexandra este o fire sensibilă, răbdătoare, o tânără cu un suflet cald şi un caracter extraordinar şi, nu în ultimul rând, o persoană altruistă şi întotdeauna atentă la cei din jurul său. E rândul nostru acum să fim atenţi la ce are ea nevoie!", au spus prietenii Alexandrei.

Ajutaţi-o pe Alexandra!

Familia Alexandrei a deschis două conturi la Garanti Bank. Cei care doresc să o ajute pe tânăra din Fălticeni pot să facă donaţii în conturile: RO92UGBI0000332002748RON (cont în lei), RO82UGBI0000332005370EUR (cont în euro).

Prietenii Alexandrei spun că ea a fost alături de ei la prima ediţie a Galei Comunităţii Fălticenene, cea din 2016. „Astăzi are nevoie de noi toţi! Din păcate, a fost diagnosticată cu leucemie acută limfoblastică şi în funcţie de evoluţie e nevoie să ajungă în străinătate la o clinică specializată, pentru investigaţii şi tratament. Momentan, a început tratamentul în Iaşi şi are nevoie de sânge. Îi rugăm pe cei care pot dona să menţioneze pentru Alexandra Ioana Conţu - internată la Institutul Regional de Oncologie Iaşi. Alexandra are nevoie de susţinerea noastră şi sperăm să revină pe scenă, cât mai curând!”, este îndemnul prietenilor Alexandrei.