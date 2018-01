Ultraj

Un bărbat şi o femeie din Vicovu de Sus, soţ şi soţie, au fost condamnaţi de Judecătoria Rădăuţi pentru o faptă de ultraj comisă asupra a doi poliţişti, după ce aceştia din urmă l-au oprit pentru control pe inculpat. Acesta conducea o maşină neînmatriculată, ba mai mult mai avea la activ dosare penale pentru infracţiuni la regimul rutier. În aceste condiţii, bărbatul, Nicolai Muţuliga, a primit o pedeapsă cu executare, de 1 an, 5 luni şi 10 zile de închisoare. Soţia sa, acuzată că a sărit în apărarea lui şi a fost la rândul ei agresivă cu poliţiştii, a primit 1 an de închisoare suspendată sub supraveghere. Sentinţa dată de Judecătoria Rădăuţi în acest caz de ultraj în familie nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel la instanţa superioară.

Poliţiştii agresaţi au făcut uz de armă

În data de 15 iunie 2015, Nicolai Muţuliga, atunci în vârstă de 58 de ani, a fost oprit în trafic, la Vicovu de Sus, în timp ce conducea un autoturism Chrysler cu număr provizoriu de înmatriculare. Şoferul a refuzat să prezinte documentele personale şi cele ale autoturismului. După mai multe discuţii, timp în care şoferul a refuzat orice colaborare, agenţii au încercat să dea jos plăcuţele de înmatriculare ale maşinii. În scurt timp, spiritele s-au încins.

“Pe timpul cercetărilor, la faţa locului şi-au făcut apariţia soţia şi fiul conducătorului auto, care au intervenit şi împiedicat agenţii de poliţie să-l imobilizeze pe cel în cauză. Întrucât aceştia se manifestau agresiv, inclusiv prin ameninţarea cu o rangă, unul dintre agenţii de poliţie a efectuat somaţia verbală regulamentară, după care a folosit armamentul din dotare, executând foc de avertisment în plan vertical”, declara, la vremea respectivă, subcomisarul Ionuţ Epureanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava

După ce au efectuat verificări în baza de date poliţiştii au constatat că numerele roşii ale autoturismului erau expirate din septembrie 2014.

Pe numele bărbatului care a iscat scandalul s-a întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de conducere a unui autovehicul neînmatriculat şi ultraj. De asemenea, şi soţia sa, Elena Muţuliga, s-a ales cu dosar penal pentru infracţiunea de ultraj. Victimele părţi civile din dosar sunt cei doi agenţi de poliţie care au făcut parte din echipajul implicat în incident. Ulterior, Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi a dispus trimiterea în judecată a celor doi soţi pentru infracţiunile amintite mai sus.

Important de precizat, Nicolai Muţuliga mai are la activ condamnări pentru conducere cu permisul suspendat şi refuzul de recoltare a probelor biologice.

După ce au contopit pedepsele şi au revocat suspendarea condiţionată a unei pedepse mai vechi, bărbatul a primit condamnarea la 1 an, 5 luni şi 10 zile de închisoare.

Dacă sentinţa va rămâne definitivă, femeia condamnată pentru ultraj va avea impus un termen de încercare de 2 ani şi jumătate, în care nu va mai avea voie să comită infracţiuni.