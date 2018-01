Tradiţie respectată

Vremea caldă din ultimele săptămâni, care a împiedicat formarea gheţii groase pe iazurile şi apele curgătoare din zonă, le-a dat bătăi de cap pompierilor voluntari şi localnicilor din comuna Bosanci. Străvechea tradiţie de confecţionare a crucilor şi altarelor de gheaţă pentru slujba prilejuită de marea sărbătoare a Botezului Domnului a fost în acest început de an la un pas de a fi întreruptă, din cauza temperaturilor ridicate înregistrate. După îndelungi căutări, o soluţie a fost găsită în timpul zilei de joi, când gheaţa groasă doar de 5 cm a fost tăiată din iazul Parţic din preajma comunei Bosanci. Salvarea celor care doresc respectarea vechii tradiţii a venit însă ieri, din staţiunea Lacul Roşu. Gheaţa groasă din apa lacului cu acelaşi nume, adusă la Bosanci de un echipaj plecat la primele ore ale dimineţii, a permis confecţionarea crucilor de gheaţă pentru slujba de Bobotează.

Gheaţa groasă pentru cruci, greu de găsit în aceste zile calde

Căutările au început din primele zile ale anului nou, pompierii fiind îngrijoraţi de temperaturile anormal de ridicate din această perioadă. În lipsa gheţii cu o grosime acceptabilă, pompierii voluntari şi localnicii din Bosanci au dat sfoară în ţară pentru a o găsi în zonele mai friguroase. S-au interesat la Poiana Stampei, locul din care în alţi ani au adus o gheaţă groasă, de calitate, în lipsa celei din iaz, însă temperaturile au fost crescute şi în zona de munte în ultima perioadă.

”Am fost în multe locuri, nu am găsit nicăieri gheaţă groasă, am vorbit pe la Frasin, la munte şi tot slabă e gheaţa. Acum ne chinuim să o scoatem de aici, din iaz, pentru ca în ziua de Bobotează să ne putem prezenta în faţa credincioşilor cu o cruce de gheaţă cât de cât arătoasă”, ne-a spus joi Vasile Spoială, fost şef de formaţie la pompierii voluntari din Bosanci. Vestea că pe suprafaţa Lacului Roşu din judeţul Harghita grosimea gheţii ar fi considerabilă a făcut ca două echipe de pompieri voluntari să plece spre staţiunea harghiteană, la primele ore ale dimineţii de vineri. Viorel Popovici, unul dintre pompierii voluntari, ne-a povestit: ”S-a ajuns la Lacul Roşu, pentru a aduce gheaţă de acolo. Acolo au găsit o gheaţă mult mai groasă şi mult mai bună. La noi aici nu a fost atât de groasă, dar totuşi am făcut cumva, am pus una peste alta, ele s-au sudat, s-au prins şi am ajuns la o grosime potrivită.”

Gheaţa tăiată din iazul satului şi de la Lacul Roşu a luat forma crucilor

Fierăstraiele au început să taie ieri dimineaţă gheaţa din apa Lacului Roşu, gheaţă care a ajuns la Bosanci, unde a început fasonarea. Trasată şi apoi tăiată cu fierăstraie mecanice, gheaţa cu grosime de 15-16 cm a luat forma crucilor. După finisare, crucile de gheaţă s-au montat pe mesele de gheaţă sub forma unor altare la cele trei biserici din comuna Bosanci, pentru slujba din ziua de Bobotează.

Vasile Spoială, unul dintre veteranii pompierilor din comună, cel care an de an trasează crucile de gheaţă, ne-a relatat: ”Băieţii au avut curaj şi au ajuns până la Lacul Roşu, de unde au adus gheaţă adevărată, cu o grosime care ne permite să o manevrăm uşor. După cum se vede, masa am pregătit-o, am însemnat crucea, de acum băieţii o modelează, o finisează şi o pun la locul ei. Mâine le arătăm preotului şi enoriaşilor din Bosanci că am făcut cruce de gheaţă şi pe căldurile care sunt acum. Dacă ai bunăvoinţă şi plăcere şi vrei să faci ceva în viaţă, nu există că nu poţi face. Există o vorbă, niciodată să nu spui niciodată. Eu particip la modelarea acestor cruci cam din 1975.”

Preotul Ioan Bujorean de la Parohia Sf. Gheorghe din Bosanci s-a bucurat la rândul său de păstrarea acestui străvechi obicei şi în această iarnă mult prea caldă: ”Un obicei pe care îl avem de peste 100 de ani. Astăzi (n.r. - ieri), umblând cu Boboteaza prin localitate, bosâncenii mă întrebau, oare anul ăsta vom mai avea crucile de gheaţă? Eu le-am răspuns că pompierii vor păstra cu siguranţă pe mai departe această tradiţie. Sunt sigur că ei vor găsi gheaţă, oriunde în ţara asta, pentru a duce mai departe acest obicei. Cu această ocazie le mulţumim că păstrează această tradiţie atât de frumoasă, cu crucile de gheaţă. Acum când apele se sfinţesc, crucea este un simbol al jertfei pe care şi noi trebuie să o dăm lui Dumnezeu. Aşa cum pompierii stau în apa rece şi fac această jertfă în fiecare an de Bobotează.” Credincioşii din Bosanci sunt aşteptaţi astăzi în jurul altarelor de gheaţă pentru Slujba de Bobotează şi sfinţirea apelor.