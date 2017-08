La înălţime

Câteva mii de persoane au participat sâmbătă la un miting aviatic de excepţie, Suceava Air Show, organizat pe Aeroportul Internaţional „Ştefan cel Mare”. Timp de aproape şase ore, sucevenii şi cei veniţi din judeţele învecinate au avut parte de un spectacol aviatic în care au putut să-i urmărească pe unii dintre cei mai buni piloţi de avioane şi elicoptere din România, dar şi paraşutişti, care prin evoluţiile lor spectaculoase au reuşit să cucerească publicul şi să smulgă ropote de aplauze din partea acestuia.

Tonourile spectaculoase, virajele periculoase, zborurile suprapuse, căderile controlate, picajele în gol cu motorul avionului oprit, ranversările, dar şi demonstraţiile de virtuozitate au ţinut publicul cu sufletul la gură pe tot parcursul mitingului aviatic. Spectacolul a culminat cu o demonstraţie de luptă aeriană, în care avioanele s-au urmărit pe cerul Sucevei, totul încheindu-se cu un spectacol pirotehnic pentru a simula un bombardament aerian.

Steagul României a fluturat pe cerul Sucevei

Mitingul aviatic de pe Aeroportul „Ştefan cel Mare” a fost deschis de preşedintele Bucovina Fly Club, Daniel Mitric, care la bordul unui avion Zlin Savage a ridicat în aer, deasupra publicului, un steag al României de mari dimensiuni. Daniel Mitric a fost însoţit în zbor de alte două avioane ultrauşoare, care au flancat avionul ce purta Drapelul Naţional. Imediat, deasupra publicului şi-a făcut apariţia elicopterul Bell 206B, pilotat de Sandi Oprişor. La manşa elicopterului, fostul pilot militar Sandi Oprişor a demonstrat, dacă mai era necesar, prin mişcările spectaculoase prezentate publicului sucevean, că este unul dintre cei mai experimentaţi piloţi, el având peste 3.500 de ore de zbor.

A urmat un moment spectaculos oferit de paraşutiştii Aeroclubului României. Lansaţi dintr-o aeronavă AN 2, paraşutiştii au ţinut publicul cu sufletul la gură cu demonstraţiile lor de virtuozitate şi precizie, în cădere având mai mult formaţii suprapuse, cu câte trei sau cinci paraşutişti. Printre paraşutiştii care au evoluat în cadrul mitingului de sâmbătă s-au numărat şi sucevenii Gabriel Andrei (comandantul Aeroclubului Suceava), adjunctul acestuia, Ciprian Dobrotă, Andrei Albu şi Beniamin Iftode. Alături de aceştia au mai evoluat paraşutişti din Iaşi, Cluj, Baia Mare, dar şi braşoveanul Cristinel Popescu, cel care a coborât din înaltul cerului cu un steag al României de mari dimensiuni. În total, paraşutiştii Aeroclubului României au avut trei salturi, toate la fel de spectaculoase, şi cu aterizări de cea mai înaltă precizie.

Atenţia publicului a fost atrasă apoi de elicopterul utilitar KA 26, la manşa căruia s-a aflat veteranul Valer Novac, care are peste 10.000 de ore de zbor, din care peste 8.000 pe tipul de elicopter cu care a evoluat în faţa publicului sucevean. Deşi s-a aflat la manşa unei aeronave vechi de nu mai puţin de 42 de ani, Valer Novac şi-a demonstrat întreaga măiestrie prin evoluţii spectaculoase deasupra publicului, dar şi cu zboruri razante pe pistă, el arătând că poate transforma un elicopter extrem de puternic, pentru intervenţii utilitare, în unul pentru acrobaţii aeriene. De precizat că, spre încântarea publicului, Sandi Oprişor şi Valer Novac au avut şi demonstraţii comune cu elicopterele pe care le pilotează.

Demne de remarcat au fost şi demonstraţiile oferite de membrii Bucovina Fly Club, care deşi au pilotat avioane uşoare şi ultrauşoare au încântat publicul cu evoluţii spectaculoase, cu zboruri în tandem şi la mică distanţă de sol, dar şi cu desprinderi de senzaţie în timpul zborului. Unul dintre momentele apreciate de public a fost cel al timişoreanului Sorin Bochiş, unul dintre invitaţii speciali ai Bucovina Fly Club la mitingul aviatic de la Suceava. Fost pilot militar pe MIG 21 şi MIG 23, Sorin Bochiş a avut o evoluţie spectaculoasă pe cerul Sucevei, la bordul unul avion Skybolt, de producţie americană. Apreciate de public au fost şi demonstraţiile preşedintelui Bucovina Fly Club, Daniel Mitric, cel care la bordul avionului Zlin Savage a efectuat zboruri la viteze extrem de reduse, considerate a fi foarte greu de executat şi periculoase.

Iacării Acrobaţi, demonstraţii spectaculoase cu zboruri în formaţie etajată şi schimbări de direcţie periculoase

Printre cele mai aşteptate momente au fost fără doar şi poate demonstraţiile de acrobaţii aeriene oferite de Iacării Acrobaţi, adică piloţii Ioan Postolache, Dan Ştefănescu şi Dan Conderman. La manşa unor avioane YAK 52, de producţie românească, cei trei piloţi au oferit mai multe demonstraţii publicului sucevean, loopingurile, tonourile şi zborurile pe spate, dar şi zborurile cu aripile aproape întrepătrunse au fost o adevărată încântare pentru spectatori. Experienţa de zbor împreună a fost demonstrată şi de zborurile în formaţie etajată, un program pe cât de spectaculos, pe atât de periculos, răsplătit cu ropote de aplauze din partea publicului. Spectacolul iacărilor a fost completat cu schimbări de direcţii periculoase, ranversări, dar şi treceri cu aeronavele la distanţă relativ mică de sol şi de public. Şi anul acesta, spectatorii veniţi la Suceava Air Show au putut să urmărească spectacolele de acrobaţie aeriană pe care Iacării Acrobaţi le-au prezentat la mitinguri din Germania, Polonia, Grecia, Cehia, Suedia, Finlanda sau China.

După prima demonstraţie a iacărilor, liniştea s-a aşternut în cer pentru a face loc celor două planoare de la Aeroclubul Suceava. Fără motoare şi doar cu ajutorul curenţilor de aer, piloţii celor două planoare au dansat pe cer, având viteze şi de peste 100 km/h, spre încântarea tuturor celor prezenţi.

Demonstraţii cu elicoptere de luptă şi avioane militare

La ediţia de anul acesta a mitingului aviatic de la Suceava, în faţa publicului au evoluat avioane şi elicoptere ale Statului Major al Forţelor Aeriene, de la Baza Aeriană 95 din Bacău. Pentru început, spectatorii au avut parte de o demonstraţie făcută de piloţii aflaţi la manşa a două elicoptere de luptă IAR 330 SOCAT, care după o trecere la verticală în formaţie s-au oprit perpendicular cu axul pistei şi au salutat publicul. În timpul evoluţiei, cei doi piloţi au zburat la o înălţime de aproximativ 15 metri, efectuând mai multe rotiri, deplasări laterale, rotiri de 360 de grade, dar şi o simulare a unui atac la o ţintă terestră. Elicopterul IAR 330 SOCAT este unul multifuncţional, poate îndeplini misiuni de atac în sprijinul trupelor terestre, de distrugere a mijloacelor de luptă blindate, misiuni de recunoaştere şi cercetare aeriană, dar şi de transport de trupe pe timp de zi şi de noapte în condiţii meteo nefavorabile. Acest tip de elicopter este dotat cu un tun de calibrul 20 mm, rachete antitanc, dar şi proiectile reactive nedirijate.

Spectacolul oferit de Forţele Aeriene Române a continuat cu evoluţie a două avioane militare de producţie românească IAR 99 Şoim. Pilotate de comandorul Bogdan Colţănel, locotenentul Liviu Munteanu şi comandatul Marius Apreotesei, aeronavele au tăiat în viteză cerul, în special spre bucuria celor mici care au fost mai mult decât încântaţi că au putut să vadă avioanele militare. De precizat că întrebuinţarea principală a aeronavelor IAR 99 Şoim este cea de antrenament, dar sunt capabile să asigure şi misiuni de atac la sol, precum şi misiuni de recunoaştere.

Spectatorii Suceava Air Show au putut admira un pilot ce va participa la Campionatul Mondial de Acrobaţie din Africa de Sud

Unele dintre cele mai spectaculoase evoluţii le-au avut piloţii Aeroclubului României George Rotaru, Laszlo Ferencz, Cristian Iorgov şi Andrei Şerbu, toţi membri ai echipei naţionale de acrobaţie Hawks of Romania. Conduşi de George Rotaru, preşedintele Aeroclubului României, piloţii din Hawks of Romania i-au ţinut pe spectatori cu privirile aţintite spre cer cu un spectacol în care sincronizarea perfectă în zborurile în formaţie a fost combinată cu loopinguri de senzaţie, zboruri pe spate, urcări şi coborâri periculoase, viraje la 90 de grade sau răsuciri ale unui avion în jurul celorlalte trei din formaţie. Piloţii celor patru avioane tricolore şi-au demonstrat pe deplin măiestria şi prin zborurile încrucişate prin faţa publicului, dar şi prin urcări bruşte în înaltul cerului, acolo unde se opreau pentru câteva secunde, iar după câteva momente în care dădeau senzaţia că picau în gol, aeronavele porneau din nou în viteză. Şi pentru a le mulţumi tuturor celor prezenţi, piloţii Hawks of Romania au desenat de două ori câte o imensă inimă pe cerul Sucevei.

O evoluţie solo a avut-o pilotul Laszlo Ferencz, cel care anul acesta va reprezenta România la Campionatul Mondial de Acrobaţie Unlimited, care se va desfăşura în Africa de Sud.

Bandiţii Aerului, Jurgis Kayris şi cei trei iacări acrobaţi au încheiat mitingul aviatic cu o simulare a unei lupte aeriene cu efecte pirotehnice

Prezent pentru a treia oară în faţa publicului sucevean, multiplul campion mondial în acrobaţie aeriană lituanianul Jurgis Kayris a avut fără doar şi poate cel mai spectaculos şi aşteptat moment al mitingului aviatic de pe Aeroportul „Ştefan cel Mare”. La vârsta de 63 de ani şi cu peste 8.000 de ore de zbor, Jurgis Kayris şi-a început demonstraţia cu o spectaculoasă „cobră”, o manevră acrobatică specifică avioanelor de vânătoare, avionul efectuând din scurt o urcare bruscă, după care şi-a continuat deplasarea. De altfel, Jurgis Kayris este primul pilot care a reuşit să execute o „cobră” cu un avion cu elice. După ce şi-a salutat publicul cu această spectaculoasă manevră, cerul i-a aparţinut în totalitate pilotului lituanian. Cu privirile aţintite spre cer, spectatorii au avut parte de mişcări de rotaţie consecutive, de zboruri cu avionul răsturnat la mici dimensiuni faţă de sol, dar şi urcări ameţitoare în înaltul cerului. Spre finalul primei demonstraţii, Jurgis Kayris a dorit să-şi arate bucuria reîntoarcerii la Suceava desenând pe cer, cu fum, o faţă zâmbitoare.

Jurgis Kayris a revenit în faţa publicului la finalul Suceava Air Show, când alături de cei trei iacări acrobaţi a evoluat în formula Bandiţii Aerului. La bordul avioanelor lor, Jurgis Kayris, Ioan Postolache, Dan Ştefănescu şi Dan Conderman au oferit un spectacol de senzaţie, simulând o luptă aeriană. Cu un lung şir de acrobaţii aeriene, dar şi urmăriri cu avioanele în înaltul cerului, evoluţia lor a fost una de excepţie. Şi pentru a recrea cât mai veridic o luptă aeriană, cele patru avioane au zburat la mică înălţime pentru a trece prin exploziile de foc de la marginea pistei aeroportului, spectacolul pirotehnic simulând perfect un atac aerian cu bombe.

Ţinta pentru Aeroportul „Ştefan cel Mare” în 2018 va fi de aproape un milion de pasageri

Mitingul aviatic Suceava Air Show a fost organizat de Consiliul Judeţean Suceava, împreună cu Aeroportul Internaţional „Ştefan cel Mare”, cu sprijinul Aeroclubului României şi al Asociaţiei Bucovina Fly Club. În deschiderea spectacolului aviatic, preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a ţinut să le mulţumească tuturor spectatorilor pentru prezenţa la acest eveniment, el subliniind în mod special evoluţia pe care a avut-o aeroportul sucevean pe parcursul acestui an. „De pe Aeroportul <Ştefan cel Mare> din Suceava anul acesta au zburat peste 158.000 de oameni. În jur de 20.000 pe lună, în condiţiile în care până anul trecut aveam 10.000-15.000 de pasageri pe an. Sper ca la anul, pe vremea asta, dacă ne ajută Dumnezeu, să vedeţi aici în zare un al doilea terminal pe care vrem să-l construim, pentru că dorim să mărim capacitatea aeroportului la un milion de pasageri pe an. Asta va însemna dezvoltarea în perioada următoare”, le-a spus Gheorghe Flutur spectatorilor prezenţi la deschiderea ediţiei de anul acesta a mitingului aviatic.

La rândul său, directorul aeroportului, Ioan Măriuţa, a ţinut să mulţumească CJ Suceava, dar şi celorlalţi parteneri în organizarea evenimentului, de la primăriile din Suceava, Salcea şi Siminicea, şi până la ISU Bucovina, Inspectoratul de Poliţie, jandarmeriilor din Suceava şi Bacău, TPL Suceava, care a pus la dispoziţie transport către aeroport, dar şi companiei Romatsa şi şefului Statului Major al Forţelor Aeriene Române.

De precizat că mitingul aviatic de anul acesta a fost prezentat de preşedintele Consiliului de Administraţie al Autorităţii Aeronautice Civile din România, Constantin Voicu, acesta fiind unul dintre cei care au apreciat faptul că Aeroportul Suceava a avut una dintre cele mai rapide dezvoltări din ultimii ani.