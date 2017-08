Fără nici o jenă

Scene reprobabile, vineri seară, în parcul din zona centrală a oraşului Gura Humorului, unde un subcomisar de poliţie aflat în activitate a fost înjurat şi ameninţat cu moartea de un fost subaltern, ieşit între timp la pensie. Totul s-a petrecut sub ochii celor doi copii minori, unul de 2 ani şi o lună şi celălalt de 5 ani şi 7 luni, cu care subcomisarul Micu Longhin, şeful Secţiei 10 Poliţie Rurală Gura Humorului, ieşise în parc la plimbare.

Agresorul este fostul ajutor de şef de post de la Păltinoasa, agentul-şef principal Remus Lateşi, care îl consideră vinovat pe subcomisarul Longhin pentru sancţiunile pe care le-a primit în ultimii doi ani de activitate din partea conducerii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Suceava.

Ofiţerul spune că îi este teamă pentru viaţa sa şi a copiilor săi, motiv pentru care a informat conducerea IPJ Suceava şi a înaintat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului şi o plângere penală pentru ultraj faţă de Remus Lateşi.

Ce s-a întâmplat vineri seară

Subcomisarul Micu Longhin a povestit şi ce anume s-a întâmplat vineri seară şi de ce a ajuns să-i fie teamă pentru siguranţa sa.

„În jurul orei 19.20 eram în parcul <La cerb> împreună cu cei doi copii ai mei, iar la un moment dat l-am observat pe Remus Lateşi că venea în alergare spre mine. Imediat ce a ajuns în faţa mea a început să-mi adreseze cuvinte jignitoare, motiv pentru care i-am cerut să se calmeze şi să nu mai facă scandal în faţa copiilor. Nu s-a oprit nici un moment, deşi i-am adresat rugămintea de a se potoli de mai multe ori. La un moment dat, fiul meu în vârstă de 2 ani şi o lună a început să plângă, dar în loc să se calmeze mi-a spus că am mare noroc că sunt cu copilul. La scurt timp m-a ameninţat că va veni cu fiul său, practicant de arte marţiale, şi mi-a spus <te voi înmormânta aici>, <şi care e problema... mă voi duce la puşcărie>, <dumnezeii mă-tii, du-te că te omor>, dar şi alte cuvinte jignitoare, toate cu scopul de a mă intimida”, a povestit subcomisarul Micu Longhin.

Totul a fost înregistrat şi a fost depus alături de plângerea penală pentru ultraj.

Actele de intimidare nu s-au oprit nici acum, iar ieri, în timp ce se afla la biserică, subcomisarul Longhin a fost din nou abordat de Remus Lateşi, dar de această dată fără injurii sau cuvinte de ameninţare.

Remus Lateşi, un poliţist problemă

Primele legături dintre Micu Longhin şi Remus Lateşi sunt de acum zece ani. În perioada 2007-2011, Remus Lateşi, care fusese detaşat disciplinar la Poliţia Valea Moldovei, s-a aflat în subordinea lui Micu Longhin, care conducea Formaţiunea Rurală Gura Humorului.

Activitatea profesională a celor doi nu s-a mai intersectat apoi timp de trei ani. În 2011, Remus Lateşi a fost mutat la Cacica, iar din ianuarie 2014, când s-a desfiinţat Secţia 6 Rurală Cacica, agentul-şef principal a ajuns din nou în subordinea lui Micu Longhin, la Secţia 10 Poliţie Rurală Gura Humorului.

Şederea lui Remus Lateşi la Cacica s-a dovedit una extrem de tumultoasă. Dintr-o relaţie extraconjugală cu o femeie din Soloneţu Nou a rezultat un copil, pe care poliţistul nu l-a recunoscut şi a fost nevoie de mai multe procese şi teste de paternitate pentru a se stabili că este tatăl copilului.

Această relaţie avea să-i aducă însă şi alte probleme. Furios pe femeie, în cele mai multe cazuri când o întâlnea o agresa verbal şi chiar fizic.

Invariabil, femeia suna la 112 şi cerea sosirea colegilor lui Lateşi pentru a-l linişti.

„Fiind superiorul său, când se întâmplau astfel de evenimente eram obligat să merg pe teren. Şi de fiecare dată i-am înaintat plângeri penale la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului pentru purtare abuzivă, ameninţări, hărţuire sau alte fapte penale. De asemenea, potrivit obligaţiilor de serviciu am sesizat şi conducerea IPJ Suceava, respectiv Biroul Control Intern, care din câte cunosc l-a şi sancţionat atât în 2015, cât şi în 2016”, a arătat Micu Longhin.

Ce acuze îi aduce Lateşi fostului său şef

În perioada în care între cei doi exista o relaţie de subordonare pe linie profesională, Remus Lateşi s-a abţinut să-i adreseze lui Micu Longhin vreun reproş. Lucrurile s-au schimbat radical după ce în noiembrie 2016 Remus Lateşi a părăsit sistemul şi s-a pensionat.

Prima reacţie a venit pe 9 august 2017, când subcomisarul Longhin se afla în misiune alături de şeful Postului de Poliţie de la Cacica, agentul-şef Bogdan Orhean.

„A început să-mi reproşeze faptul că a fost cercetat de Biroul Control Intern, iar procesele pierdute în instanţă cu femeia din Soloneţu Nou mi se datorează, iar în plus l-am făcut de ruşine şi are probleme în familie. În plus, m-a ameninţat şi mi-a spus că vorbeşte la per tu cu mine că nu-i mai sunt şef şi nu am ce să-i mai fac. Am încercat să-i explic faptul că mi-am făcut doar datoria şi nu am avut nimic personal cu el, dar se pare că a luat totul foarte personal”, a spus subcomisarul Micu Longhin.

Nici legătura cu femeia cu care Lateşi are un copil nu s-au normalizat, dovadă faptul că pe 10 august 2017 a intrat în bucătăria localului în care aceasta lucrează şi, după ce a strâns-o de gât, a şi muşcat-o de buză. A urmat un nou apel la 112 şi un nou dosar penal, de această dată pentru violarea sediului profesional, respectiv lovire sau alte violenţe.

Între timp, Judecătoria Gura Humorului a emis un ordin de restricţie potrivit căruia Remus Lateşi nu are voie să mai intre în contact şi să se apropie de femeia cu care are un copil minor.