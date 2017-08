Agresiv

Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Moara au fost sesizaţi prin 112 despre faptul că, în comuna Stroieşti, un conducător aflat sub influenţa băuturilor alcoolice a intrat cu maşina într-un gard. Accidentul a avut loc miercuri seara, în jurul orei 19.40, iarpoliţiştii deplasaţi la faţa locului au identificat autoturismul avariat şi pe proprietarul maşinii, un localnic de 28 de ani, care a recunoscut faptul că el a condus vehiculul. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Din cauza faptului că în timpul deplasării spre spital, cât şi în incinta unităţii medicale, bărbatul a avut un comportament agresiv verbal la adresa poliţiştilor şi a personalului medical, el a fost imobilizat cu cătuşe.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, poliţiştii au constatat faptul că acesta nu are permis de conducere pentru nici o categorie auto. Pe numele lui s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere. În acelaşi timp, pentru atitudinea jignitoare la adresa oamenilor legii bărbatul de 28 de ani a fost sancţionat contravenţional cu o amendă de 1.000 de lei.