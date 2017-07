„Creatori de viitor – Champions United 2017”

Un elev al Colegiului Naţional „Petru Rareş” Suceava şi-a adjudecat marele premiu al ediţiei din acest an a programului „Creatori de viitor”, o comunitate a liceenilor români cu performanţe deosebite, care a reunit 80 de tineri şi care a pus în joc premii de 55.000 de lei pentru finanţarea proiectelor propuse de aceştia.

Ciprian Tuchiluş va primi o finanţare de 20.000 de lei, oferită de Kaufland România, pentru proiectul “Food Reformers”, care îşi propune să educe consumatorii în privinţa risipei alimentare.

Ciprian precizează că în realizarea proiectului a plecat de la o nevoie reală, „o nevoie cu care se confruntă cea mai mare parte a populaţiei globului, risipa alimentară. În medie, un român aruncă în fiecare zi 365 g de mâncare, care ar putea ajunge în farfuriile persoanelor în nevoie. Prin proiectul pe care am dori să îl implementăm vom aduna produsele de patiserie, legumele şi fructele nevândute la sfârşit de zi de la supermarket-uri şi le vom distribui persoanelor nevoiaşe”.

Despre participarea la „Creatori de viitor", Ciprian a mărturisit că ”a fost o experienţă minunată. Felicit din toată inima echipa din care am făcut parte, dar, mai mult de atât, vreau să îl felicit pe coordonatorul nostru Marcus Buzle, care a reuşit să ne ţină uniţi şi să finalizăm totul în timp util. O organizare de excepţie şi un timp de calitate petrecut alături de nişte creatori de viitor adevăraţi”.

Ciprian Tuchiluş este în clasa a XI-a şi este preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor Suceava.

Premiul III pentru un alt elev de la Colegiul „Petru Rareş”

În cadrul evenimentului „Creatori de viitor”, judeţul Suceava a mai fost reprezentat şi de Cătălin Panţiru, tot de la Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava, care alături de echipa sa a câştigat premiul III.

La rândul său, Ovidiu Neamţu, preşedinte al Asociaţiei „11even”, principala organizatoare a evenimentului de la Cluj, a menţionat că „ediţia din acest an a proiectului <Creatori de Viitor> s-a desfăşurat pe trei coordonate, construite în jurul verbului <a forma>. Am dezbătut, alături de invitaţii noştri, subiecte deosebite ca <relaţii şi relaţionare>, <generozitate şi spirit civic>, <de la a fi la a deveni> sau <era digitală - despre tehnologie şi oameni>, în cadrul sesiunilor TransForm. I-am provocat pe participanţi, ca în fiecare an, să lanseze cele mai interesante proiecte sociale sau de antreprenoriat social în cadrul competiţiei ReForm. În ultima seară a proiectului, în cadrul unui eveniment deosebit desfăşurat în Grădina Botanică din Cluj-Napoca, am anunţat proiectele lansate şi finanţate anul acesta cu 55.000 de lei, în cadrul Galei PerForm”.

Proiectul „Creatori de viitor” a avut loc între 10 şi 16 iulie 2017. Continuând un parteneriat de durată cu partenerul principal al proiectului, Kaufland România, organizatorii au putut oferi liceenilor selectaţi, participarea gratuită.

Sâmbătă, 15 iulie, în ultima seară a proiectului, Grădina Botanică din Cluj a găzduit Gala PerForm, eveniment devenit tradiţie în cadrul "Creatori de Viitor", care anul acesta a beneficiat de prezenţa mai multor invitaţi speciali, printre care Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, Anna-Katharina Scheidereiter - responsabil CSR Kaufkland România, Dan Isai - CEO Salad Box şi Peter Barta - antreprenor.

Proiectul “Creatori de viitor” este organizat de Asociaţia „11even”, în parteneriat cu Kaufland România, Ministerul Educaţiei Naţionale, Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca, precum şi cu o serie de alţi parteneri instituţionali, centre culturale, parteneri corporate şi media. Detalii suplimentare despre acest program regăsiţi la www.creatorideviitor.rosau pe pagina https://www.facebook.com/CreatoriDeViitorRomania/.