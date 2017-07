Concurs internaţional

Corala „Ciprian Porumbescu” a Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” din Suceava a câştigat două medalii de argint la Concursul Internaţional ”European Choir Games & Grand Prix of Nations”, ediţia a III-a, care s-a desfăşurat, în perioada 14-23 iulie, în Riga (Letonia). Corala, formată din 45 de eleve ale Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” şi dirijată de prof. preot Lucian Tablan-Popescu, a fost aplaudată la scenă deschisă şi apreciată de un juriu de specialitate. Înainte de cele două mari competiţii unde au fost jurizate (categoria „Youth Voices” şi categoria „Folklore a cappella”), fetele de la „Ștefan” au participat la „Concertul Prieteniei”, concert susţinut în aer liber, la Vermanes Garden din Riga, unde au avut o prestaţie de excepţie. Ţinuta scenică a fost deosebită, bucovinencele purtând costume populare specifice zonei. Mai mult, de câte ori au avut ocazia au fluturat cu mândrie steagul României. La acest concurs au participat pe bază de invitaţie formaţii corale din 36 de ţări din toate colţurile lumii (China, Canada, Indonezia, SUA etc.) care şi-au arătat valoarea în competiţii internaţionale din anii anteriori.

Au concurat cu cele mai bune coruri din lume, multe dintre acestea profesioniste

Prof. preot Lucian Tablan-Popescu ne-a spus că performanţa Coralei „Ciprian Porumbescu” este una deosebită, având în vedere că s-au bătut cu cele mai bune 155 de coruri din lume, în majoritatea lor profesioniste. „Noi am ajuns aici, la Concursul Internaţional <European Choir Games & Grand Prix of Nations> după trei ani de muncă, după ce Corala <Ciprian Porumbescu> a obţinut medalia de aur în cadrul concursului coral internaţional Franz Schubert, desfăşurat în perioada 4-9 iunie 2014, la Viena, şi o medalie de aur şi una de argint la secţiuni diferite în cadrul <European Choir Games & Grand Prix of Nations> - Magdeburg, Germania, în iulie 2015. Aceste perfomanţe din anii anteriori ne-au dus la cea mai înaltă treaptă, adică la competiţia de la Riga”, a completat preotul Tablan. În acelaşi timp, în Corala „Ciprian Porumbescu” care a reprezentat cu cinste România, Bucovina şi Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” la Riga s-au aflat, după cum ne-a spus dirijorul coralei, 30 de eleve noi, din clasele a IX-a şi a X-a, după ce o parte dintre coriste au terminat liceul şi au părăsit corala. „A trebuit să ne pregătim 6, 7 luni cu noile fete, alături de cele mai vechi în cor, care au participat şi la competiţiile anterioare, şi să dăm ce-i mai bun. Consider că este o perfomanţă foarte importantă pentru eleve, luând în calcul că provin de la un liceu cu profil teoretic, multe de la mate-fizică, iar în competiţie am concurat pentru o medalie cu coruri profesioniste”, a mai spus Lucian Tablan-Popescu. La categoria folclor, Corala „Ciprian Porumbescu” a interpretat mai multe piese, printre care „La oglindă”, muzica Timotei Popovici, „Iac-aşa”, prelucrare de Simeon Nicolescu, „Sari mândră, sari dragă” de Sabin Pautza, „Brâul amestecat” de Pretorian Vlaiculescu.

Sprijiniţi de Primăria Municipiului Suceava

Prof. preot Lucian Tablan-Popescu ne-a spus că întregul proiect „Promovarea culturii muzicale sucevene la concursul coral internaţional Grand Prix of Nations 2017” desfăşurat în Riga (Letonia), în perioada 14–23 iulie, iniţiat de Asociaţia Creştinii Bucovinei, a fost susţinut financiar în mare parte de Primăria şi Consiliul Local Suceava. Asociaţia Creştinii Bucovinei şi Colegiul Naţional <Ştefan cel Mare> din Suceava îi mulţumesc primarului Sucevei, Ion Lungu, pentru înţelegere şi susţinerea proiectului cultural şi consilierilor locali ai Primăriei Suceava, pentru că au votat finanţarea acestui proiect.