Dispute

Conflict mocnit în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Suceava, mitingul organizat vineri, la care au luat parte o parte dintre angajaţii instituţiei, fiind dominat de discuţii în contradictoriu, reproşuri şi acuzaţii de tot felul, de la chestiuni profesionale, până la unele ce ţin de sfera personală.

Cu toate că principalele revendicări ale angajaţilor care au fost de acord cu organizarea mitingului au ţinut de conducerea medicală a instituţiei, pe alocuri disputele au degenerat, iar angajaţii s-au împărţit în mai multe tabere.

La miting au participat câţiva angajaţi,conducerea instituţiei şi liderii sindicali de la nivel naţional, aceştia din urmă fiind convocaţi pentru a dezamorsa tensiunile din interiorul SAJ.

Deşi a mai fost convocată şi vineri o şedinţă, la care a luat parte şi prefectul judeţului, Mirela Adomnicăi, atmosfera din cadrul instituţiei pare să fi rămas încordată, iar unele relaţii colegiale destul de şubrede.

Reamintim că unii angajaţi ai SAJ Suceava au solicitat prezenţa biroului executiv al Federaţiei Naţionale Sindicale „Ambulanţa”, principala lor nemulţumire făcând referire la relaţia cu directorul medical al instituţiei, Mihaela Carmen Abalaşei.

Lăzăreanu - „Echipajele care ies prost la controale spun că sunt stresate, hărţuite”

Mircea M. lucrează de 27 de ani în sistem, momentan la punctul de ambulanţă Rădăuţi, acesta mărturisind, ieri, că: ”Nu am chemat liderul de sindicat pentru o poveste. După atâţia ani de muncă şi atâtea situaţii prin câte am trecut, am ajuns să fim blamaţi, înjuraţi, discreditaţi şi să nu mai fim buni pentru a face activitatea pe care o făceam. Atitudinea este apăsătoare, grea, de înjurături, de timorare, chiar dacă ai făcut bine sau ai făcut rău. Au o politică a lor (n.r. conducerea), închegată, de a timora. Plăcerea de a conduce prin agresiune”.

De cealaltă parte, managerul SAJ Suceava, medicul Alexandru Lăzăreanu, a menţionat că cei care o contestă pe Mihaela Carmen Abalaşei sunt angajaţii care sunt mai slab pregătiţi, care au avut nereguli la controalele efectuate de conducerea instituţiei.

„Ei cer demisia directorului medical, însă eu nu sunt de acord cu acest lucru pentru că timp de un an de zile am muncit şi am reuşit să formez o echipă. Sunt câţiva nemulţumiţi care nu-şi satisfac aşa cum trebuie atribuţiile de serviciu. Sunt verificări conform unei programări, pentru că noi avem această obligaţie. La aceste controale, echipajele care ies prost spun că sunt stresate, hărţuite.

Aceste controale sunt obligatorii şi toată lumea trebuie să se conformeze. E problema lor, nu a noastră. Noi îndeplinim fişa postului”, a arătat Alexandru Lăzăreanu.

Acesta a menţionat că nu susţine grupul angajaţilor care vrea demisia directorului medical şi că în cazul în care Abalaşei va fi destituită, toată conducerea va pleca.

La rândul său, liderul Federaţiei Naţionale Sindicale „Ambulanţa”, Gheorghe Chiş, a menţionat că va prezenta Ministerului Sănătăţii situaţia de la Suceava şi că cere în continuare demiterea directorului medical.

Directorul medical - „Îmi reproşez că am fost mult prea blândă”

Mihaela Carmen Abalaşei a fost în mijlocul angajaţilor la adunarea de vineri, aceasta respingând acuzaţiile.

”Nu pot să confirm cele spuse. Consider că eu colaborez bine cu ei, însă recunosc că, în calitate de şef, am o atitudine categorică şi le vorbesc categoric. Dacă cineva consideră asta hărţuire, îmi pare foarte rău”, a arătat Mihaela Carmen Abalaşei. Aceasta a menţionat că nu îşi va da demisia, numirea ei în această funcţie fiind făcută de Ministerul Sănătăţii.

Întrebată dacă îşi reproşează ceva în relaţia cu angajaţii, Abalaşei a precizat: „Îmi reproşez că am fost mult prea blândă şi am încercat să trec cu vederea foarte multe greşeli din dorinţa de a le rezolva amiabil. Asta îmi reproşez în mod special”. Aceasta ocupă funcţia de director medical din 2010.

A fi sau a nu fi. În sindicat

Deşi discuţia a avut ca punct de pornire relaţiile tensionate din cadrul instituţiei, subiectele abordate s-au diversificat de la minut la minut. Astfel, un alt subiect care a pus gaz pe foc a fost apartenenţa la sindicat, reprezentativitatea şi corectitidinea acestuia. S-au reproşat diverse, mai ales anumite interese personale.

Totodată, managerul Alexandru Lăzăreanu a arătat că numărul celor care cer plecarea directorului medical, circa 30 de persoane, nu este reprezentativ. De partea cealaltă, Gheorghe Chiş a menţionat că din sindicat fac parte 250 de membri, din totalul de 350 de angajaţi, prin urmare e reprezentativ.

”Un singur om dacă este jignit, trebuie luate măsuri, nu 20 sau 30. Problema noastră e comportamentul necorespunzător, dumneavoastră (n.r. Alexandru Lăzăreanu) trebuie să luaţi măsuri. Aveţi obligaţia să luaţi măsuri împotriva acestui comportament”, a declarat unul dintre angajaţi.

Asistenţa-şefă din cadrul SAJ Suceava a reproşat faptul că la discuţiile de joi au fost invitaţi selectiv doar câţiva membri de sindicat, nu şi angajaţi care nu au acest statut.

La rândul său, prefectul Mirela Adomnicări a menţionat că a încercat să restabilească un ton normal şi o abordare serioasă asupra problemelor, recomandând managerului instituţiei o mai bună comunicare între conducere şi angajaţi, medierea incidentelor şi rezolvarea lor pe plan local, fără implicarea sindicatelor naţionale.