Fotbal

Ignoraţi pe plan local, foştii mari fotbalişti suceveni Radu Caşuba şi Victor Găluşcă îşi exercită de câţiva ani buni meseria de antrenor la Darabani, în judeţul Botoşani. Iar rodul muncii lor pare că începe se vadă, în condiţiile în care echipa pe care o pregătesc, Sănătatea Darabani, se află în plină luptă pentru cucerirea titlului judeţean, şi, implicit, promovarea în eşalonul al treilea al fotbalului românesc. Sănătatea ocupă în prezent locul al doilea în Liga a IV-a botoşăneană, aflându-se la trei lungimi în spatele liderului TransDor Tudora. „Competiţia rămâne deschisă, pentru că au mai rămas de disputat şapte etape până la final. Totul se va decide în meciul direct, pe care-l vom juca pe teren propriu. În tur am pierdut cu 2-1 la Tudora, după o partidă în care consider că am fost dezavantajaţi de arbitraj”, a declarat Victor Găluşcă.

Dacă adversarii lor contează pe o echipă matură, având în componenţă o serie de jucători cu experienţă la nivelul eşaloanelor doi şi trei din România, precum Ghiviziu, A. Răzlog, Netbai, Agheorghiesei, Orăşanu, sau veteranul Vasile Prisacă, trupa lui Radu Caşuba şi Victor Găluşcă se bazează în proporţie covârşitoate pe fotbalişti tineri de perspectivă, singurii jucători cunoscuţi fiind fostul fundaş central al Cetăţii, Adrian Cososchi, şi Adrian Ghiorghiciuc, care a îmbrăcat în trecut tricoul Rapidului Suceava şi al celor de la Sporting.

„Chiar dacă majoritatea fotbaliştilor pe care-i antrenăm se află pentru prima dată puşi în situaţia de a lupta pentru promovare, suntem decişi să ne apărăm şansele până la capăt. Mai ales că beneficiem la Darabani de condiţii dintre cele mai bune. Avem o arenă cochetă, care poate face faţă rigorilor Ligii a III-a, iar datorită rezultatelor bune ale echipei am reuşit să aducem din ce în ce mai mulţi oameni la stadion”, a precizat fostul fundaş de fier al CSM-ului Suceava.

În afară de echipa de Liga a IV-a, Radu Caşuba şi Victor Găluşcă se ocupă la Darabani şi de pregătirea a două grupe de copii care activează cu succes în competiţiile de profil.