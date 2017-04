Slujba de sfinţire a apei are loc la Izvorul Tămăduirii din Poiana Ursului

Între credincioşii care au venit să ia ieri apă de la izvor, aşa cum este tradiţia, s-a aflat şi Elena Pâslaru, o localnică care ne-a povestit despre o legendă a locului: ”Pentru noi sărbătoarea asta reprezintă credinţa în Maica Domnului, pentru că acest izvor totuşi a lecuit pe cineva, pe un soldat care venea din luptă şi după grele încercări rămăsese aproape orb. Trecând pe aici, o bătrânică i-a spus soldatului să se spele cu apa din acest izvor, apă care i-a redat vederea. Bărbatul vindecat s-a reîntors după ceva timp în acest loc pentru a mulţumi şi primul lucru pe care l-a întrebat aici a fost <Cui aparţine izvorul?>. A primit răspunsul <Celui de Sus şi Maicii Domnului!> Și de atunci în fiecare an vin credincioşii, tineri şi bătrâni, în vinerea din Săptămâna Luminată, pentru a sărbători în preajma izvorului marea sărbătoare.”

La Slujba de sfinţire a apei la Izvorul Tămăduirii din Poiana Ursului s-au adunat ieri o sută de oameni din Liteni, dar şi din localităţile limitrofe. În jurul orei 12.30, un sobor format din unsprezece preoţi a oficiat o slujbă de sfinţire a apei, chiar în faţa izvorului. Atât preoţii, cât şi dascălii care îi însoţeau au cântat de mai multe ori „Hristos a înviat” şi au stropit cu agheasmă apa care curge din izvorul aflat în Poiana Ursului, dar şi mulţimea de credincioşi prezentă la eveniment. Locuitorii oraşului Liteni cred că izvorul din Poiana Ursului are puteri vindecătoare, aici fiind ridicată o cruce mare din piatră, care să marcheze izvorul tămăduitor.

În timpul slujbei, unul dintre preoţii invitaţi la Liteni să oficieze slujba de sfinţire a apei, Claudiu Vrăjitoru, a vorbit şi în acest an despre semnificaţia sărbătorii Izvorul Tămăduirii, spunând că: ”Astăzi Biserica Ortodoxă prăznuieşte Izvorul Tămăduirii, care este o sărbătoare închinată Maicii Domnului, pentru că Ea este izvorâtoarea bucuriei şi a tuturor tămăduirilor, prin mijlocirea fiului ei, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea vindecătoarea tuturor bolilor este considerată Maica Mântuitorului nostru Iisus Hristos, o mijlocitoare pentru noi, păcătoşii. Această sfinţire a izvorului se face în fiecare an, pentru a izvorî asupra noastră de la Maica Domnului sănătate, pace, linişte şi putere de muncă.” Credincioşii iau în fiecare an această apă sfinţită pentru sănătate, pentru spor, pentru familie şi pentru înţelegere şi cred în puterile tămăduitoare a acestui izvor.