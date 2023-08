Nu trece măcar o singură etapăfără ca în urma ei să apară comentarii legate de tot ce se poate închipui: de la victorii nemeritate până la înfrângeri tot aşa, de la arbitraje evident frauduloase până la altele doar prosteşti, de la frustrări fără logicăpână la tupeu dus la cote cosmice, şi tot aşa. Numai în ultima săptămână, în care s-au adunat două etape de campionat, iar pentru 4 echipe şi una de preliminarii în Conference League, am avut parte de toată gama înşiruitămai sus, plus nenumărate bonusuri! Astfel, cel mai bizar mi s-a părut a fi domnul Hagi, care e clar că nu poate pricepe că uneori (de fapt, adeseori!) echipa domniei sale joacă prost către infect. Indiferent că vorbim de echipa aliniată în Europa, căreia Gică îi găseşte tot soiul de justificări pentru jocul împiedicat (neacomodați cei mai vechi cu nou veniţii, accidentări care i-au împiedicat pe unii să se antreneze, obosealăetc) ori de cea de la intern, unde totul se desfăşoară sub semnul unei năuceli totale, Farul este o echipă de care mai degrabă ţi-e milă. Însă dl Hagi, nu şi nu, Batman, Batman! Cum să îndrăznească ziariştii să spună că împiedicaţii săi au jucat mai prost caîn Divizia C!? Da' cum altfel, Gicuță? Că dacă jucau măcar că în B, nu-i băteau nici Iaşiul, nici Petrolul, ele însele echipe cam de B! Să văd ce ne-o mai zice Gică după ce o să-i cocoşeze Nordsjaelland pe artiştii săi second hand. Tot de neînțeles a fost şi pentru Mandorlini (dar de fapt pentru toţi cei care am văzut meciul) felul în care echipa sa, CFR Cluj, a fost bătută de FCSB. Trecând peste penalty-ul pe care Clujul nu l-a primit, existând o bază regulamentară (minge ricoșatăîn mânăprintr-o deviere din altă zonă a corpului, în cazul acesta şoldul sau fesa dreaptă) pentru a nu fi acordat, nu poţi să nu te miri cum naiba s-a fluierat penalty în favoarea FCSB. A fost genul de arbitraj golănesc 100%, fluieraşul fiind chitit să îl rezolve pe dl Becali, ceea ce mă face să cred că peste o vreme îl vom vedea pe Alexandru Tudor, cu barbă pân' la brâu, bătând mătănii şi pupând poala lui Gigi. V-aş mai spune şi că eu nu am înţeles de ce naiba ar da cineva bani pe Chichires (nu-l cheamă aşa!?) care n-are cum se deşteptala bătrâneţe, după ce toată cariera sa a fost de panaramă.