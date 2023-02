Neîndoielnic, la vremea când Pep Guardiola a inventat atrocitatea numită tiki-taka, ideea în sine părea revoluţionară în sensul cel mai bun cu putinţă: era vorba despre a avea posesia mingii cât mai mult timp, pe principiul că "nu putem înscrie decât dacă mingea e la noi". Chestia a prins mai întâi la ea acasă, în Spania, iar apoi s-a extins la scară planetară, explicaţia fiind că destul de multă vreme Pep şi Barcelona lui au avut rezultate excepţionale, câştigând toate competiţiile cu putinţă la nivelul cluburilor. Cum ziceam, mai întâi în Spania, apoi şi în restul lumii, modelul a fost copiat, numărul clonelor acestui stil crescând uluitor de la un an la celălalt. Evident că nu la toate echipele rezultatele au fost cele aşteptate, mai ales că nu toate dispuneau de fotbalişti de geniu ca Barcelona: Messi, Meymar, Xavi, Piquet, Alves etc. Cu unii că ăştia, puteai să ai posesia 92% din timpul de joc, ăilalţi beneficiind de minge câteva secunde după restartul de la primirea vreunui gol! Absolut inexplicabil, au preluat modelul inclusiv echipe cu fotbalişti de duzină, iar în unele cazuri, destule la număr, chiar şi din ăia second-hand, rebuturi de pe la echipe mai breze. Păi o gaşcă de proşti şi de împiedicaţi oare cum ar putea domina la capitolul "posesie" o echipă mai bună!? De-a dreptul dramatic se prezintă lucrurile în zonele defavorizate, cum ar fi de pildă România fotbalistică. Nişte leşinaţi, rudimentari în joc dar şi în gândire, conduşi de pe margine de unul din aceeaşi specie, se întrec în frecatul mingii cât ţi-e partidade lungă, creându-şi zero ocazii de gol, având zero şuturi şi în general jucând zero fotbal. Da, dar la sfârşit apare reprezentantul împiedicaţilor (antrenor, patron, căpitan de echipa etc.) şi zice adânc: "rezultatul e mincinos. Noi meritam victoria, că am avut posesie 58% din timp!" Adică au frecat nenorocita aia de minge numai de-a latul terenului, mai mult decât au frecat-o amărâţii ăilalţi. Vreţi să vă dau nişte nume de echipe? Sunt cam vreo 14 din 16, câte rabdăgazoanele patriei în panarama numită Superliga. Dacă-i întrebi ce-i frecangeala aia, o să-ţi răspundă că e tiki-taka!