Marţi, 21 Februarie 2023 (18:37:10)

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că Bosch Rexroth, o divizie a companiei Bosch, va deschide la Siret o academie în care va forma personal specializat în tehnologiile industriale de ultimă generație. Anunțul a fost făcut după discuția pe care Gheorghe Flutur, primarul din Siret și prorectorul Universității Suceava au avut-o în Parcul Științific Tehnologic din acest oraș cu reprezentanții companiei Bosch Rexroth.

Flutur a precizat că investiția în parcul tehnologic de la Siret este de patru milioane de euro, lucrările urmând să fie finalizate în luna octombrie a acestui an. El a spus că parcul științific de la Siret urmează să fie dotat și deja se fac achiziții de aparatură, pentru instruirea oamenilor din domeniile industriale în special. „Se va începe cu instruirea trainerilor, a formatorilor, după care aici la Siret vor veni oameni interesați să fie instruiți cu noile tehnologi în industrie. Pentru că această divizie Bosch Rexroth se ocupă de zona industrială, în domeniul mecanic, electric, robotică, automatizări, pentru instruirea studenților, a oamenilor din firme care lucrează cu aceste tehnologii de ultimă oră. Vom avea și o parte de simulare pe calculator, dar și aplicații în atelier”, a declarat președintele CJ Suceava.

El a subliniat faptul că este extrem de important că această divizie a firmei Bosch Rexroth a venit în județul Suceava, la Siret, fiind astfel un deschizător de drumuri pentru noi investitori atât în România, cât și în județ. „Suntem aici, în apropierea graniței cu Ucraina, într-o zonă unde avem universitate, avem multă forță de muncă dornică să se afirme. Așteptăm investitori în județul Suceava și am făcut acest proiect tocmai pentru asta”, a spus Flutur. El a adăugat că în cursul zilei de joi va fi semnat contractul dintre compania Bosch Rexroth și Parcul Industrial și Tehnologic Siret pentru începerea activității în această locație.

· Adrian Popoiu: „Încă din anul 2010 a fost adoptată o strategie de dezvoltare a orașului Siret, care includea și înființarea unui parc industrial”

La rândul său, primarul din Siret, Adrian Popoiu, a spus că încă din anul 2010 a fost adoptată o strategie de dezvoltare a acestui oraș, care includea și înființarea unui parc industrial, care să includă și partea de cercetare și inovare. „La vremea respectivă nu ne gândeam la parc științific și tehnologic, dar iată că aceste lucruri propuse de noi undeva în anul 2010 se concretizează încet-încet astăzi. Și prin periplurile noastre în căutarea investitorilor am avut foarte multe discuții cu firme mari. Să nu uităm de vizitele noastre an de an la Munchen, la Expo Real, la camerele de comerț, în cadrul cărora toți au spus că este foarte bine că aveți teren și utilități, dar ne-au spus că avem nevoie și de forță de muncă. Și am înțeles foarte bine construind acest Parc Științific și Tehnologic că avem nevoie de instruirea oamenilor în așa fel încât aceștia să lucreze ușor într-o unitate economică care folosește foarte mult digitalizarea și automatizarea”, a arătat Popoiu.

El a arătat că firma Bosch Rexroth va semna un contract de prestări servicii, care înseamnă crearea unei platforme de inovare și transfer tehnologic, industrii 4.0. Adrian Popoiu a spus că cei care se vor specializa la academia Bosch vor învăța pe echipamente realizate la o scară de 1:1, adică exact ca cele care se regăsesc în unitățile care folosesc industria 4.0.

Nu în ultimul rând, prorectorul Universității Suceava, Mihai Dimian, a spus că Academia Bosch va fi rezultatul parteneriatului dintre universitate și această companie, realizat tocmai pentru a aduce instruirea mai aproape de producție și de a aduce oamenii din producție mai aproape de instruirea continuă de care au nevoie. Dimian a explicat că o zonă importantă a parcului este dedicată transferului tehnologic, dezvoltării de noi tehnologii. El a menționat că în cursul zilei de marți s-a obținut de la Ministerul Cercetării autorizarea pentru centrul de transfer tehnologic care va funcționa la Siret.