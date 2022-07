Ceea ce era de așteptat s-a întâmplat, diverși mahări ruși s-au bătut sfidător cu trofeul Rîbakinei în piept, deși ea alesese să reprezinte Kazahstanul tocmai fiindcă rușii își vedeau de ale lor, de exemplu de a finanța mascat dopajul aproape generalizat din sport, nu-i interesa să sprijine o jucătoare tânără de tenis, un sport cu expunere și deci controlat. Nici Rîbakina nu le poate da peste nas, părinții ei și chiar și ea, din ce am înțeles, încă locuiesc la Moscova. De aceea, consider nejustificat de agresivă insistența ziariștilor pe tema asta. În definitiv, Rîbakina n-a fentat pe nimeni, schimbase steagul de ani buni. Totuși, ce karma pentru organizatorii de la Wimbledon, fix în anul în care sportivii ruși sunt interziși, câștigă o rusoaică adoptată! Am ținut cu Jabeur în finală, la 27 de ani și-a așteptat destul șansa, iar succesul său ar fi inspirat multe femei din lumea arabă, care doar înfășate au voie pe terenul de sport, uneori nici așa.

În finala băieților, am știut că nu trebuie să cred în Kyrgios, dar tot am făcut-o. Omul și-a cam bătut joc de șansa sa, cu care e posibil să nu se mai întâlnească, dar mai rău e că își bate joc de talentul lui. În definitiv, e al lui. Nu are antrenor pentru că nu se poate antrena un sportiv cu o astfel de atitudine. Nu e ușor nici să te afli în loja lui, te trezești că te face responsabil că a pierdut de la 40-0! Două game-uri în două seturi a pierdut de la 40-0, unul la primire, altul la serviciu, așa s-a făcut 2-1 pentru Djokovic. Totul s-a încheiat cu un tie-break, unde Kyrgios s-a mai răzbunat pe el, pe ai lui, pe viață, pe toate, împrăștiind cu furie niște puncte, astfel că Nole s-a interpus între Nadal și Federer, cu 21 de titluri de Grand Slam. Adevărul e că încă de la startul competiției, date fiind circumstanțele, era greu de identificat un jucător care să-l bată pe iarbă. Relansează astfel cursa pentru cel mai titrat jucător din istorie, dar pronosticul meu e că ea se va tranșa la anul. La US Open, dar și la orice GS de acum încolo, mă aștept ca Alcaraz, dar și alți câțiva, să încurce niște socoteli.