Ultimele trei zile ale săptămânii trecute le-am petrecut în preajma rock-ului, obligaţiile de prezentator la Bucovina Rock Castle împiedicându-mă să văd în direct meciurile din întregul weekend, ceea ce înseamnă că nici măcar luftul antologic al lui Cristiano Ronaldo nu l-am admirat decât într-un rezumat, pe la ora 2 noaptea. Trebuie să recunosc că faza a fost memorabilă, amintindu-mi vag de ratările de acum vreo 50 de ani ale lui Florea Voinea de la Steaua, căruia parcă nu i-a reuşit una chiar ca a lui CR7. Chestia absolut ciudată e că ăsta şi când ratează iese bine, de data asta finalizarea aparţinându-i lui Mandzukic, pentru care ratarea lui Ronaldo s-a transformat într-o pasă perfectă. Vreau să mai spun şi că atât cât am putut vedea, adică meciurile de prânz de prin Anglia ori Spania nu m-au încântat deloc, fiind evident că o echipă care joacă 90% dintre meciuri pe înnoptate are probleme atunci când joacă oarecum împotriva firii. Este ceea ce am observat la Manchester City, pe care de obicei nu pariez, fiindcă nu pariez pe echipele antrenate de Pep Guardiola! Când fac însă câte o excepţie, ca acum trei zile, o iau în bot, şi pe bună dreptate. Aşadar, am pariat că Manchester City, campioana Angliei, bate pa neica Nimeni, adică pe Wolverhampton, în deplasare. Putând să văd prima repriză şi o bucată consistentă din a doua, m-am convins că lumina zilei îi încurcă rău pe "citizens". Încă mai mult i-a încurcat un arbitru, pe lângă care ai noştri par premianţi Nobel, dacă vorbim despre inteligenţă, şi îngeraşi neprihăniţi, în termenii corectitudinii: idiotul ăla nu le-a dat în vreo trei rânduri penalty-uri clare ca lumina zilei (!), recordul absolut bătându-l în faza în care a fost mai întâi fault curat, apoi un henţ vizibil din ceruri, iar la urmă o coasă din alea istorice. Ceea ce înseamnă că Man City n-a plecat decât cu un punct, iar eu am rămas păgubit de aproape 5 milioane, bani necâştigaţi numai din cauza partidei ăsteia. E o dovadă că n-am ce caută să joc pe mâna lui Guardiola. Iar dacă mai e cineva care crede că se poate trăi 3 zile fără fotbal, aflaţi că se înşală grav.