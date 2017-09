„Cred că dacă ai grijă de angajaţii tăi, ei vor avea grijă de businessul tău”, a spus-o miliardarul englez Richard Bronson, iar imperiul din spatele său demonstrează că ştie perfect despre ce vorbeşte. Este omul de afaceri cunoscut prin deciziile sale excentrice şi curajoase precum aceea de a plăti integral concediu paternal salariaţilor cu funcţii de conducere în companiile sale sau de a oferi concediu oricând şi oricât unora dintre angajaţii săi. Tot el este cel care susţine că eficienţa unei companii ar putea creşte considerabil dacă angajaţii ar fi lăsaţi să lucreze de acasă. Pentru fiecare dintre acestea, omul are argumente şi dovezi. Ca o confirmare a acestor îndrăzneţe măsuri vine un studiu Ipsos Mori pentru Microsoft din care reiese că România este ţara europeană cu cel mai mare număr de angajaţi nevoiţi să fie prezenţi la birou pentru a-şi îndeplini sarcinile de lucru, 81%. La polul opus este Norvegia, unde 51% dintre angajaţii IMM-urilor trebuie să fie efectiv la muncă. Pe de altă parte, datele Eurostat arată că rata productivităţii în România era de 5,6 euro/oră în 2013, adică de şase ori sub media europeană şi de aproape 12 ori mai mică decât rata productivităţii în Norvegia, de 59 de euro/oră. Specialiştii le corelează şi trag concluzia că pentru creşterea productivităţii în România o soluţie ar putea fi reprezentată de integrarea tehnologiilor mobile. Acelaşi studiu demonstrează că în România, mai mult decât în orice altă ţară dintre cele 16 europene participante la studiu, angajaţii IMM-urilor pun preţ pe echilibrul dintre muncă şi viaţa personală. Acesta este o prioritate pentru 87% dintre ei, mult peste media europeană de 73%. Evident, pentru a-şi atinge acest obiectiv, cei mai mulţi dintre angajaţii români, respectiv 83%, consideră că tehnologia mobilă i-ar putea ajuta să fie mai productivi şi să întreţină echilibrul dintre planul profesional şi cel privat. Un alt indicator interesant pentru România ar fi acela că aproximativ 15% dintre români lucrează în loc de 40, 51 de ore pe săptămână sau chiar mai mult, procent aproape dublu faţă de media europeană de 9%. Ceea ce sună a exploatare, dar studiul de faţă nu asta şi-a propus să analizeze. În plus, aflăm că mai puţin de 10% dintre angajaţii români utilizează un smartphone oferit de angajator, aceasta fiind rata cea mai scăzută din Europa, după Ucraina. 38% dintre angajaţi folosesc un laptop personal la birou, iar 30% folosesc propriul PC sau smartphone-ul personal. Intenţiile unui astfel de studiu vizează eficientizarea muncii, dar pentru ca rezultatele să devină realitate e nevoie de angajatori care să fie interesaţi de creşterea businessului, conştienţi de beneficiile tehnologiei, dar mai ales de valoarea capitalului uman într-o companie. Iar valoarea capitalului uman creşte direct proporţional cu motivaţia pozitivă şi satisfacţia angajatului. Relevant în acest sens este faptul că Suceava conduce în topul judeţelor cu angajaţi plătiţi cu minimul pe economie, al sărăciei, al lipsei investiţiilor şi locurilor de muncă. Şi nu e de mirare.