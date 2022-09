Expoziție omagială

Pinacoteca Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava s-a îmbogățit cu 36 de lucrări de grafică (schițe și acuarele) și pictură în ulei semnate Dimitrie Loghin, lucrări ce au fost donate de familie, prin fiica acestuia, prof. Viorelia Victoria Braicu. Aceste lucrări se regăsesc într-o expoziție permanentă ce va bucura ochii vizitatorilor la Sala de lectură a bibliotecii județene. Donația a fost făcută miercuri, 7 septembrie 2022, în cadrul Expoziției omagiale „Dimitrie Loghin”, vernisată la Sala de lectură a bibliotecii județene (situată în cadrul sediului central - corpul A, la parter).

Lucrările expuse și personalitatea marelui pictor au fost prezentate de prof. Iulian Asimionesei, artist plastic, și prof. Viorelia Victoria Braicu, fiica autorului, cărora li s-au alăturat prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, prorector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, și Lucia Pușcașu, artist plastic.

Directorul Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera”Suceava, dr. Gabriel Cărăbuș, a făcut o prezentare a pictorului Dimitrie Loghin: „Născut în 13 octombrie 1910, în localitatea Botești din fostul județ Baia, actualmente județul Suceava, Dimitrie Loghin avea să fie îndrumat la Academia de Arte Frumoase din Iași, ale cărei cursuri le-a urmat, de pictorii Ștefan Dimitrescu și Nicolae Tonitza, respectiv sculptorul Ion Mateescu, iar privitor la pictura sa, Aurel Leon remarca următoarele: <Opera lui Dimitrie Loghin impune, înainte de orice, prin impresia de ceva definitiv și solid făcut. Urmează acuratețea execuției, plecând de la desen și urcând spre culoarea cu gingășii odihnitoare și vibrații de un calm suveran, elaborate pe bază de griuri subtile și brunuri potolite” (Emil Satco, Alis Niculică, „Enciclopedia Bucovinei: personalități, societăți, presă, instituții>, vol. II, Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, 2018, p. 405). Referitor la viața și activitatea sa, deosebit de sugestiv se exprima chiar Dimitrie Loghin: <N-am obosit niciodată lucrând, căile mele au fost ale dascălilor mei, viața mea a fost simplă și frumoasă, dar nu ușoară. Frumoasă, pentru că n-am găsit nimic mai frumos decât să povestesc pentru semenii mei prin culoare și să mă știu, așadar, cu totul al lor> (Viorelia Braicu, „Dimitrie Loghin. Pictură, grafică, sculptură”, Editura Mușatinii, 2012, p. 6).

„Vom căuta în permanență ca publicul vizitator sau cititorii de la Sala de lectură să se poată bucura de aceste lucrări extraordinare”

Organizat în anul în care se comemorează 40 de ani de la trecerea pictorului la cele veșnice, evenimentul de la biblioteca județeană a avut ca scop să readucă în atenția publicului opera și personalitatea complexă a marelui artist plastic sucevean Dimitrie Loghin. Demn de reținut este faptul că, odată cu organizarea acestei expoziții, după cum a subliniat directorul Gabriel Cărăbuș, Pinacoteca Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava s-a îmbogățit cu nu mai puțin de 36 de lucrări de grafică (schițe și acuarele) și pictură în ulei semnate Dimitrie Loghin, lucrări donate de fiica acestuia, prof. Viorelia Victoria Braicu.

„Pentru instituția noastră este un lucru deosebit, cu adevărat remarcabil, că doamna Viorelia Braicu s-a gândit să facă un astfel de gest și că l-a și pus în practică, mai ales în aceste vremuri. Noi, cei din bibliotecă, nu putem decât să-i mulțumim pentru generozitatea deosebită, să-i transmitem întreaga noastră considerație și să o asigurăm de faptul că vom căuta în permanență ca publicul vizitator sau cititorii de la Sala de lectură să se poată bucura de aceste lucrări extraordinare care dau culoare, dar și viață, acestui spațiu”, a completat Gabriel Cărăbuș.

„În peisajul cultural bucovinean, artistul plastic Dimitrie Loghin are reputație de ctitor”

În expunerea sa despre viața și opera lui Dimitrie Loghin, despre lucrările expuse la bibliotecă, artistul plastic Iulian Asimionesei, profesor al Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, amintea, printre altele: „În peisajul cultural bucovinean, artistul plastic Dimitrie Loghin are reputație de ctitor. Pictor, grafician, sculptor și poet, acesta s-a format în creuzetul Academiei de Arte Frumoase din Iași, avându-i profesori pe maeștrii Ștefan Dumitrescu și Nicolae Tonitza. Legat puternic de spațiul Sucevei, Dimitrie Loghin a fost un adevărat monograf al urbei în numeroasele peisaje ce au surprins transformările acesteia peste timp. A abordat, de asemenea, portretul, compoziția și natura statică cu o paletă inspirată, generoasă din punct de vedere cromatic și armonic.”

„Operele lui au puterea să învingă dușmanul neiertător al omului: timpul”

Fiica pictorului, prof. Viorelia Victoria Braicu, a mulțumit publicului pentru prezență, completând: „Este greu să vorbesc în fața dumneavoastră, iubitori de artă, cunoscători ai operei celui care rămâne în istoria culturii noastre drept un artist multilateral - pictor, sculptor, poet -, dar și formator de conștiințe, de tineri merituoși, demni urmași ai profesorului artist Dimitrie Loghin. S-a vorbit mult despre calitățile remarcabile ale omului Dimitrie Loghin - hărnicia, modestia, demnitatea, iubirea pentru frumosul din natură, societate, pentru oamenii și locurile din zona noastră. Am fost întrebată, adesea, despre motivul donațiilor făcute și mă simt datoare să dau o explicație. Pe măsură ce au trecut anii, am înțeles că Dimitrie Loghin nu este raportat la poziția limitată, la existența sa fizică, în Suceava, în România. Operele lui au puterea să învingă dușmanul neiertător al omului: timpul. Am înțeles că arta sa dezvăluie demnitatea cu care a luptat împotriva legilor absurde ale regimului sub care a trăit. Bucuria desprinsă din fiecare tablou este sublima recunoștință a artistului că este român, că are datoria morală să transmită generațiilor viitoare acest sentiment”.

„Dimitrie Loghin intră, definitiv, în conștiința generațiilor viitoare”

Prof. Viorelia Victoria Braicu a mai spus că mereu a știut că „operele plastice se păstrează cel mai bine în colecțiile mari din instituții culturale de prestigiu. De aceea, am continuat ceea ce începuse părintele meu - donațiile. Dimitrie Loghin a pictat mult. Lucrările lui se găsesc în colecții particulare din țară și de peste hotare. Este o mândrie a noastră, dar nu și o garanție a păstrării renumelui autorului. Colecția particulară, oricând, se poate destrăma, iar lucrările se pot pierde. Nu același lucru se poate întâmpla cu colecțiile din instituțiile culturale.

Mă liniștește gândul că lucrările plastice ale lui Dimitrie Loghin vor dăinui în viitorime, prin integrarea lor în Muzeul <Ion Irimescu> din Fălticeni, Colegiul Național <Ștefan cel Mare> din Suceava, Muzeul Național al Bucovinei din Suceava și, de acum înainte, și în Biblioteca Bucovinei <I. G Sbiera> din Suceava.

Consider, astfel, că i se face dreptate profesorului-artist din Suceava, trăitor al unei epoci ingrate în care arta era marginalizată. Dimitrie Loghin intră, definitiv, în conștiința generațiilor viitoare”.

Evenimentul de la Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, sub egida Consiliului Județean Suceava,s-a încheiat cu un moment muzical, la chitară, susținut de elevul Ștefan Constandache, de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, îndrumător prof. Ilie Zugrav.