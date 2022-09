Patrimoniu

PictorițaMargareta Maria Catrinu a donat 46 de lucrări, realizate în perioada 1982-2022, Muzeului Național al Bucovinei.Aceste tablouri vor rămâne în patrimoniul muzeului. Sunt 46 de lucrări din cele 90 de tablouri, realizate în diferite perioade de creație ale artistei, ce pot fi văzute până pe 30 octombrie 2022 în Galeria cu Bolți a Muzeului de Istorie.

Vernisajul expoziției de pictură „Aripi de lumină”, semnată de pictorița Margareta Catrinu, la Muzeul de Istorie, a avut loc joi, 8 septembrie 2022, în prezența unui public numeros.

„Aripi de lumină” este o explozie de culoare, de emoție, de simboluri, de frumos, de amintiri („din memorie lucrez”), de gânduri...

Fie că privim lucrările „Arme lucitoare”, „Lumină cristalizată”, „Ploaie”, „Zmeul timpului”, Grădină spontană”, „Lumină activă”, Labirint floral”, „Luminiș”, „Amintiri” sau lucrările „Bunicul”, „Iarnă blândă (biserică)”, „Așteptare - Bunica”, „Copac și zid vechi”, „Cruce veche cu înscrisuri” etc., în toate observăm o anumită strălucire a momentului surprins de artistă pe pânză, o lumină tumultoasă, dacă ne referim la lucrări abstracte, linii cromatice care interferează, linii care te duc spre lumină, spre lumina nostalgică, spre amintire, spre o anumită vibrație pe care fiecare privitor trebuie să o descopere.

Mulțumiri

În deschiderea vernisajului, directorul Muzeului Național al Bucovinei, Constantin-Emil Ursu, a spus că este o nouă provocare, de data aceasta plastică, o expoziție-donație, „o expoziție datorată doamnei Margareta Catrinu, intitulată foarte sugestiv: <Aripi de lumină>. Constat mereu că toată lumea caută lumina, și la propriu, și la figurat. Iar artiștii plastici cu atât mai mult, mereu, mereu, încearcă să ne îndrepte, sub o formă sau alta, către lumină sau, în puține cazuri, către întuneric, dar întunericul acela dens care înseamnă punctul de pornire spre lumină. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Margareta Catrinu, pentru darul foarte generos, pentru că ne-ați îmbogățit cu piese atât de frumoase. Le mulțumesc colegilor mei de la Biroul Artă, care au făcut posibilă această expoziție”.

„Margareta Catrinu și-a dedicat viața pentru a construi indicatoare și porți către bucurie”

Curatorul expoziției, pr. Gabriel Herea, coordonator Birou Artă în cadrul Muzeului Național al Bucovinei, a prezentat-o publicului pe artista Margareta Catrinu. S-a născut la Beiuș (09.07.1949), „în casa bunicilor materni”.Urmează Liceul de Arte Plastice „Romulus Ladea” Cluj-Napoca și este absolventă (șefă de promoție) a Institutului de Arte Plastice și Decorative „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca (1974). Din același an este profesor titular la Liceul de Arte Plastice „Romulus Ladea”, unde, pe lângă activitatea de catedră, va îndeplini și funcții de conducere (director adjunct, director, metodist sau inspector desen), până la pensionare.

Margareta Catrinu aînceput să expună din anul 1975, singură sau în expoziții colective, la Zalău, Cluj-Napoca, București, Bistrița, Târgu Mureș, Bacău, Buzău, Alba Iulia, Iași, Arad, Sibiu. După 1990 va expune la Toulouse și Saint Sever (Franța), Zwole (Olanda) și la Budapesta. Lucrări ale sale se regăsesc în colecții particulare din România, Marea Britanie, Grecia, Franța, Olanda, Italia, Elveția, Spania, SUA etc.

„Pictorița Margareta Catrinu, la cei peste 70 de ani ai săi, după o viață întreagă dedicată artei și profesoratului, este un bun exemplu despre realitățile pline de bucurie ale intenției creatoare. În compozițiile sale, embleme ale memoriei sunt rânduite ca niște imagini, insule în valuri-trepte de culoare care vădesc universul ca un organism viu ce își poartă existența vegetală în folosul și sub coordonarea celor ce au șansa de a-și releva prin vorbă sau desen emoția. În lungile convorbiri declanșate odată cu întâlnirea de la Pătrăuți, Margareta Catrinu a spus de mai multe ori, ca într-o mărturisire de credință: <Un adevăr în care cred este timpul istoric încărcat de bucuria vieții sugerată de vegetal>. Opțiunile pentru emoție constructivă sunt la îndemâna fiecăruia și Margareta Catrinu și-a dedicat viața pentru a construi indicatoare și porți către bucurie”, a spus pr. Gabriel Herea, text care se regăsește și în albumul „Margareta Catrinu – Aripi de lumină”, Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, 2022, album de înaltă calitate (concept și grafică deosebite), bogat în informații și imagini, „cu coperți ca de catifea”, după cum afirma pictorița Margareta Catrinu. Albumul a fost lansat tot joi, la Muzeul de Istorie.

„Fiecare lucrare pentru mine este o asociere cu clipe de viață”

Întâlnirea Margaretei Catrinu cu Muzeul Național al Bucovinei, a mai spus directorul Constantin-Emil Ursu, s-a întâmplat abia în vara anului 2021, la Vama, în cadrul taberei de pictură organizată anual de instituția suceveană. Ulterior, coperta catalogului acestui eveniment avea să fie înnobilată cu fragmente dintr-o lucrare semnată de artista clujeană. „Sfârșitul anului 2021 avea să aducă o veste importantă pentru muzeul sucevean: Margareta Catrinu dorea să dăruiască, sub formă de donație, un număr important de opere, lucrate în mai multe etape ale creației sale. 46 de lucrări semnate de pictorițaMargareta Catrinu vor rămâne în patrimoniul muzeului”, susține Constantin-Emil Ursu.

Jovială, cu zâmbetul pe buze, Margareta Catrinu a mulțumit tuturor oamenilor care au organizat acest eveniment și au făcut posibilă lansarea albumului. „Fiecare lucrare pentru mine este o asociere cu clipe de viață. Vă mulțumesc pentru tot acest eveniment. Sper să fie de folos și celorlalți. Să știți că eu am venit la Suceava în copilărie, cu părinții, iar acum, când am revăzut mănăstirile, atât de înfloritoare..., eu le văd ca pe niște nuferi în peisajul acesta atât de frumos. Aceasta este o clipă de bucurie pentru mine. La tabăra de la Vama, unde am fost anul trecut, m-am simțit atât de bine și atunci m-am gândit că pot să dăruiesc câteva lucrări”, a povestit artista.

„Îi mulțumim doamnei Margareta Catrinu pentru generozitatea sa și ne bucurăm că, alături de alți importanți artiști plastici români, a înțeles că Muzeul este instituția care, grație funcțiilor sale, tezaurizează și păstrează cel mai bine, pentru generațiile viitoare, mărturiile materiale ale diverselor epoci. De asemenea, suntem convinși că și expoziția personală se va bucura de aprecieri și, sigur, va oferi câteva clipe de reflecție vizitatorilor noștri”, a completat directorul Constantin-Emil Ursu.

La final, artista a primit buchete de flori, felicitări și i s-a urat „La mulți ani!”, ea purtând și numele Maria, a cărei sărbătoare a fost marcată pe 8 septembrie.