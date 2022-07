Colţul cititorului

Alese Felicitări, ÎNVINGĂTORILOR!

Un Mare Bravo, GENERAȚIA 2022 – Școala Gimnazială ,,Teodor Balan” Gura HumoruluiDa, ați învins:- pandemia cu fricile, izolarea, masca, chiar lacrimi în unele familii;- școala on-line cu răceala, distanțarea, înghesuiala în pătrățelele unui ecran;- stresul maxim, tensiunea, presiunea, supra-monitorizarea zilelor de examen.Ați reușit să vă mențineți la înălțime și să finalizați atât de frumos:* 15 șefi de promoție cu media 10 (cl. V-VIII);* 6 diplome de excelență pentru Limba română și istorie (oferite, ca în fiecare an, de către domnul prof.univ.dr. Corneliu Balan - Universitatea Politehnică București);* 12 diplome Erasmus, binemeritate de către elevii noștri care ne-au reprezentat țara în Proiectul ,,Diversity makes union" cu Grecia, Portugalia, Italia, Ungaria, Estonia și ne-au făcut să fim mândri că suntem români, prin atitudinea, conduita, nivelul lor de cunoaștere, buna educație, competențele lor lingvistice;* 4 note de 10 la Evaluarea Națională, Limba și literatura română: LUCA REBENCIUC - OLIMPIC (VIII B) și ELIZA VLĂESCU (VIII A); Matematică: GEORGIANA LEONTE (VIII A) și DAVID TIRON (VIII B - TOT OLIMPIC);* 14 medii generale peste 9 și 16 medii peste 8;* 24 de note peste 9 și 16 peste 8, la Limba română;* 11 note peste 9 și 10 peste 8, la Matematică;* ați menținut și ați predat Cheia Succesului, cu onoarea și demnitatea muncii.Prin urmare, munca în echipă (elev-profesor-părinte), seriozitatea, consecvența (toate măsurate în ani), chiar dacă, uneori, au gust amar, aduc întotdeauna bucurie.Să aveți mereu încredere în voi și să știți ce vreți!Fiecare are cărarea devenirii lui, unii se remarcă astăzi, alții mâine sau poimâine, fiecare are locul lui pe scena vieții. Existăm prin voi, prin voi trăiește speranța, Cerul se înseninează, iar Soarele ne zâmbește.Respect și prețuire, CREDEM ÎN VOI, așa cum am crezut în fiecare generație, iar evoluția la liceu și facultate a reconfirmat valoarea fiecăruia. Din 2014, prin competență, responsabilitate, dedicație profesională și drag respect, am reușit să ne menținem cu rezultate la înălțimea valorii copiilor noștri, iar dovezile le atașăm aici:https://www.monitorulsv.ro/Local/2014-07-18/Topul-scolilor-sucevene-cu-cei-mai-buni-absolventi-de-clasa-a-VIII-ahttps://www.monitorulsv.ro/Local/2015-06-29/Topul-scolilor-sucevene-in-functie-de-notele-de-la-https://www.monitorulsv.ro/Local/2016-07-15/Topul-scolilor-din-judet-cu-cei-mai-buni-absolventi-de-clasa-a-VIII-aevaluarea-de-la-clasa-a-VIII-ahttps://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2018-08-30/Diplome-si-premii-in-bani-pentru-elevii-cu-10-la-examenele-nationale_https://www.monitorulsv.ro/Local/2020-06-23/Ei-sunt-cei-19-elevi-de-nota-10-de-la-Evaluarea-Nationalahttps://www.obiectivdesuceava.ro/local/topul-scolilor-si-liceelor-din-judet-dupa-numarul-de-elevi-cu-cele-mai-mari-medii-la-evaluarea-nationala/https://www.obiectivdesuceava.ro/stiri-din-suceava/colegiul-national-stefan-cel-mare-si-scoala-gimnaziala-ion-creanga-suceava-domina-top-100-cele-mai-bune-rezultate-la-evaluarea-nationala-2022/?fbclid=IwAR0hcoQghn7i0VjxO9cBOu0mAJHWGmU1Mlo11gGSdni91Hf62fANE4cQ5TICorpul Profesoral al școlii

