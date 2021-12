Colţul cititorului

Elevii Colegiului Național „Mihai Eminescu” (CNME) Suceava au sărbătorit, vineri, 26 noiembrie, începând cu ora 10:00, în avans, Ziua Bucovinei, dar și Ziua Națională a României, printr-un program artistic menit să aducă aminte de Unirea Bucovinei, constituită cu trudă și vrednicie și de eroii căzuți pe front, care au luptat cu înverșunare pentru întregire. Activitatea s-a desfășurat sub îndrumarea prof. Anca-Maria Tronciu și prof. Cezara Iacob, directorii școlii, prof. Ionuț Hîrceag şi prof. Maria Ciobîcă.

Ziua Națională constituie o punte peste timp, aducându-ne aminte cine suntem și, mai presus, de unde venim și ce ne definește cu adevărat. Suntem creionați ca un popor născut din vechi timpuri, din fii de țărani credincioși, care au luptat cu prețul vieții pentru acest scump pământ. O dorință arzătoare s-a născut în acest popor pentru unirea tuturor provinciilor, libertate şi pacea atât de mult dorită, pentru ceea ce numeam în 1918 „România Mare”. Cu mic, cu mare, elevii CNME au îmbrăcat strai frumos de sărbătoare, ca după obiceiul strămoșesc, și au oferit cel mai de preț dar: cântecul românesc, cântecul de suflet, cântecul ce deschide inimile de pretutindeni.

Momentul artistic al colegiului a debutat cu o doină, în interpretarea talentatei artiste Emilia Solovăstru, continuând cu Teodora Seserman și Elisa Holban, care au creat clipe cu adevărat emoționante prin interpretarea nelipsitului “Noi suntem români” și a cântecului „Basarabie frumoasa”. Sub atenta îndrumare a profesorului Ionuț Hîrceag, corul liceului a încheiat programul cu imnul național, impresionând prin interpretarea desăvârșită.

An de an, ziua de 1 Decembrie păstrează vie în sufletele noastre povestea unor oameni falnici, flacăra adevăratului eroism, fără de care astăzi nu am fi putut pronunța „România”. La mulți ani, România!