Nu-mi aduc aminte de ceva asemănător, deşi este posibil ca eu să nu deţin informaţiile, iar evenimente de acest gen să mai fi avut loc. Vorbesc de meciul demonstrativ de tenis desfăşurat nu în aer liber, nu într-o sală polivalentă, ci în ditamai Royal Albert Hall, cea mai cunoscută salăde concerte din lume, cumva egală ca reputaţie cu Scala din Milano, cu menţiunea că Scala e în exclusivitate gazdă pentru muzică clasică, în timp ce la Royal Albert Hall încap toate genurile, de la rock 'n' roll la Beethoven şi de la blues la "Lacul lebedelor". Eu însumi am văzut acolo, pe 3 octombrie 1992,un spectacol care se înscrie printre cele mai grozave evenimente din viaţa mea: concertul de revenire, după vreo 14 de ani de absenţă, a celuimai important grup de progressive rock din istoria muzicii, Emerson, Lake & Palmer. Tocmai de aceea, mi s-a părut că nu aud bine când am auzit ştirea cu meciul demonstrativ care urma să aibă loc acolo duminică, 28 noiembrie, între nouamare iubire a britanicilor, Emma Răducanu,şi prietena ei foarte bună, românca Gabriela Ruse. Am uitat, pur şi simplu, că se transmite pe PRO X, ştiţi dv, canalul acela specializat în comedii de tipul M.A.S.H, Familia Bundy ori recitalurile de stand-up comedy ale clovnilor de la CFR Cluj prin toată Europa! Aşa că târziu, când mi-am amintit, meciul se terminase. Scorul n-are importanţă, că în teren au jucat şi copiii de mingi, că aşa e la turnee demonstrative (ăsta e unul înşirat pe câteva zile, unde în majoritate participăfoste glorii). Ceea ce contează cu adevărat e că asta mică, Emma, de care sunt şi eu îndrăgostit, nu numai englezii, a făcut gestul ăsta nemaipomenit de a o invita pe Gabi Ruse acolo. Asta vorbeşte de la sine despre caracter, despre bun-simţ, despre un anume tip de educaţie. Bravo, Emma, ne-ai mai cucerit inimile încă o dată.