Luni, 14 Octombrie 2019 (13:52:13)

Ludovic Orban a avut, luni dimineață, o întevedere la sediul BNR, cu guvernatorul Băncii Naționale Mugur Isărescu. Președintele PNL a afirmat că au discutat despre situația economică.„Da. E normal să am discuție cu guvernatorul BNR. De altfel, noi am fost într-o comunicare constantă cu guvernatorul BNR. E nromal să discut cu guvernatorul BNR privitor la situația economică. Practic am colaborat cu guvernatorul BNR din 1999”, a declarat Ludovic... Integral pe Mediafax.ro