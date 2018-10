Luni, 29 Octombrie 2018 (11:17:00)

Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, a declarat luni, la București, că absorbția „greoaie” a fondurilor europene de către România este o slăbiciune pe care Bucureștiul o are încă de la aderarea la Uniunea Europeană, și că își propune „un dialog permanent cu Guvernul”.„Politica de coeziune este unul din instrumentele centrale prin care UE a încercat să faca viața cetatenilor mai bună. Din prima zi a mandatului meu, am considerat că UE are... Integral pe Mediafax.ro