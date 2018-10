Luni, 29 Octombrie 2018 (11:13:54)

Trupa de rock americană Bon Jovi revine în România, la șapte ani după un prim show, pentru a susține un concert în Piața Constituției din București, pe 21 iulie 2019, anunță D&D East Entertainment.Succesul celui mai recent album, "This House Is Not For Sale", care a debutat în fruntea clasamentelor din întreaga lume, a fost punctul culminant al unei perioade furtunoase în istoria trupei de peste trei decenii. O declarație sfidătoare ("This House Is Not For Sale"), lansată... Integral pe Mediafax.ro