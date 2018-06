Marţi, 5 Iunie 2018 (12:27:21)

Tudorel Toader a precizat, marţi, că nu trebuie confundată independenţa procurorilor în instrumentarea cauzelor cu faptul că aceştia îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea ministrului Justiţiei, afirmaţiile venind după ce preşedintele a spus că procurorii trebuie să fie independenţi. "A nu se confunda independenta procurorilor in instrumentarea cauzelor/constand in administrarea probatoriului, adoptarea solutiilor legale/, cu faptul ca acestia isi desfasoara activitatea... Integral pe Mediafax.ro