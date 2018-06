Luni, 4 Iunie 2018 (13:07:54)

Exprimat în euro, în semestrul doi al anului 2017, România a avut un preţ de 3,1 euro per 100 kWh, cu puţin sub jumătate din preţul mediu din UE (de 6,3 euro per 100 kWh), se arată într-un raport al Eurostat.Alte state-membre cu preţuri sub media europeană sunt Croaţia şi Ungaria (3,7 euro), Bulgaria (3,8 euro), Letonia (3,9), precum şi Lituania şi Luxembourg (4 euro).În acelaşi timp, cele mai mari preţuri au fost înregistrate în Suedia (11,3 euro), Danemarca (8,8 euro)... Integral pe Mediafax.ro