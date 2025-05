Sâmbătă, 10 Mai 2025 (11:36:45)

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava își consolidează echipa medicală prin angajări și colaborări noi.

“Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava continuă să investească în consolidarea echipei medicale, prin angajarea și colaborarea cu medici specialiști din multiple domenii esențiale pentru asigurarea unor servicii de sănătate de calitate pentru pacienți”, transmite conducerea unității. Radiologia și imagistica medicala, o specialitate greu încercată datorita unui deficit de medici la nivel național își completează echipa cu un medic specialist venit prin transfer de la un alt Spital Județean, contribuind astfel la creșterea capacității de diagnostic imagistic pentru pacienți.

Cât privește Medicină Nucleară, pentru a îmbunătăți diagnosticarea și tratamentul pacienților, a fost semnat un contract de colaborare cu un medic specialist în Medicină Nucleară, aducând un plus de expertiză în domeniul investigațiilor avansate.

Secțiile de ORL și BMF beneficiază de suport suplimentar prin angajarea de medici pe bază de contract de gărzi, asigurând astfel acoperirea nevoilor pacienților în regim de urgență. Secția de Pneumologie își consolidează echipa cu un medic specialist venit prin transfer, contribuind la creșterea capacității de tratament pentru pacienții cu afecțiuni respiratorii.

La Cardiologie, dat fiind gradul de solicitare constantă și acută a secției, echipa se completează cu un medic rezident aflat în an terminal pe post, un medic rezident din an terminal cu contract de gărzi și, din luna iunie, un alt medic rezident din an terminal care va avea, de asemenea, contract pentru efectuarea gărzilor. La Oncologie, pentru a veni în sprijinul pacienților oncologici, echipa se extinde cu trei medici specialiști: unul prin transfer și doi care au promovat examenul de ocupare a posturilor scoase la concurs.

Secția de Boli Infecțioase își consolidează echipa printr-un contract de colaborare cu un medic specialist, asigurând o mai bună gestionare a cazurilor

Discuții avansate pentru noi angajări sunt cu: Un medic rezident an terminal în specialitatea Urgențe, din Centrul Universitar Cluj; Un medic rezident an terminal în Cardiologie, care va avea și atestat de cardiologie intervențională în momentul promovarii examenului de specialitate.

„Aceste noi angajări și colaborări sunt parte din strategia Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava de a asigura pacienților acces la servicii medicale performante și de a sprijini dezvoltarea continuă a echipei medicale. Spitalul rămâne dedicat misiunii sale de a oferi îngrijire de calitate, într-un mediu sigur și profesionist”, mai spun reprezentanții spitalului sucevean.