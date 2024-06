Miercuri, 5 Iunie 2024 (09:35:01)

Traian Andronachi, candidatul PSD pentru funcția de primar al municipiului Rădăuți, a prezentat un document de la Ministerul Investițiilor și Programelor Europene din care rezultă că sub conducerea actualului primar în Rădăuți nu a ajuns nici un leu din fonduri europene.

”Contracandidatul meu (n.a. – Bogdan Loghin) nu vorbește prea mult. Știind că va pierde alegerile, vine cu președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, ca și cum acesta ar fi tăticul, și se ascunde după fusta lui, iar uneori tăticul îl mai ia de urechi și în public. Bogdan Loghin nu face altceva decât să își crească propria cotă profitând de credibilitatea președintelui CJ Suceava. Am constatat, urmărind declarațiile președintelui Gheorghe Flutur și ale primarului în funcție, că în ultimii ani în Rădăuți s-au atras fonduri europene în valoare de 50 de milioane de euro. Am mers și eu prin Rădăuți să văd unde sunt cele 50 de milioane de euro și am constatat că avem un ceas în sensul giratoriu de la Templul Evreiesc, avem strada Bogdan Vodă, de la statuie la sensul giratoriu și mai avem un parc care nu este finalizat. Oare aceste trei investiții au costat 50 de milioane de euro, din fonduri europene? Plecând de la aceste afirmații, aveam tendința să îi cred și eu, asta până când am formulat o cerere către Ministerul Investițiilor și Programelor Europene. Reprezentanții ministerului mi-au comunicat că în perioada 30 septembrie 2020 - 24 mai 2024, adică perioada în care Bogdan Loghin a fost instalat primar, pentru cele două programe derulate cu bani europeni la nivel național, Unitatea Administrativ-Teritorială Rădăuți nu are depus nici un proiect.

Or, urmărind acest spectacol electoral prin care se încearcă obținerea încrederii populației, am constatat că se vând doar niște povești. Stau și mă întreb, oare și la județ e valabilă această poveste cu cele câteva miliarde de euro care ni se spune că au ajuns?”, s-a întrebat Traian Andronachi.

· Acuză o campanie murdară la adresa sa, dusă prin intermediul mercenarilor

Candidatul PSD pentru funcția de primar în Rădăuți a vorbit și despre campania murdară la care a fost expus în această perioadă și crede că disperarea îl împinge pe contracandidatul său la aceste manevre fără scrupule.

”Primarul în funcție e dispus să facă orice numai pentru a nu își pierde postul. Actualul primar este implicat în viața publică și cea administrativă a Rădăuțiului din 2015. În aceste condiții, greaua moștenire despre care vorbea încă primarul în funcție este chiar el.

Modul cum a înțeles să facă actuala campanie electorală este încă o dovadă a minciunii grosolane pe care o promovează. În toată această campanie electorală am auzit despre mine tot ceea ce nu puteam să cred vreodată, cele mai mizerabile lucruri posibile. Dar să îmi ataci mama, să îmi ataci soția, să îmi ameninți copiii, să te iei de mormântul tatălui meu și să afirmi lucruri neadevărate și să faci lucrurile astea prin intermediul unui mercenar plătit, la televiziunea unde ai plătit sume astronomice, nu am crezut că este posibil la nivelul anului 2024. Am rămas perplex și nu îmi venea să cred. Cu aceste mizerii să îți dorești să câștigi alegerile ca nu cumva să îți pierzi scaunul, ca nu cumva să vină acel contracandidat care să scoată la iveală toate matrapazlâcurile, toate contractele oneroase și toate plățile eronate, să te temi că nu vei mai avea de lucru după alegeri?”, s-a mai întrebat Traian Andronachi.

Acesta a mai spus că fost făcut cu ou și oțet la singura televiziune din Rădăuți, la care are acces doar primarul și nici un alt contracandidat.

”Televiziune care a primit peste 100.000 de euro din banii rădăuțenilor, iar dacă vorbim și de contractele cu SC Servicii Comunale SA suma depășește 160.000 de euro.

Când am spus că în patru ani de mandat se pot asfalta 46 de kilometri de drumuri, actualul primar a spus că sunt nebun, or acum ne anunță că în câteva săptămâni va asfalta 12 kilometri de drumuri. Deci se constată că am avut dreptate.

Imediat după ce a ajuns primar, Bogdan Loghin a schimbat conducerea SC Servicii Comunale SA, iar de atunci firma merge în pierdere după ce până în 2020 avea profit.

Actualul primar spunea că rădăuțenii trebuie să fie după chipul și asemănarea lui, iar realitatea este cea pe care o știm cu toții: fără căldură iarna, fără drumuri, fără curățenie, fără parcuri corespunzătoare, fără promovarea tinerilor și fără premierea acestora”, a menționat Traian Andronachi.

· ”Garantez că Rădăuțiul va înflori și va deveni cu adevărat perla Bucovinei”

Întrebat despre motivele pentru care rădăuțenii ar trebui să îl voteze, Traian Andronachi a detaliat: ”Dacă vrei să vezi ce va face un om în viitor, uită-te ce a făcut în trecut, dacă vrei să vezi cât de gospodar este, uită-te cum arată curtea lui. Cât am fost manager la spitalul din Rădăuți, deși premierul nu era de la PSD, cum nici președintele Consiliului Județean Suceava nu era de la PSD, cum nici ministrul Sănătății nu era de la PSD, am obținut cele mai mari finanțări posibile. Este cel mai mare fond european obținut de vreun spital din România până la nivelul lunii martie 2021, de aproximativ 9 milioane de euro. De la Compania Națională de Investiții am obținut cea mai mare finanțare posibilă, din care s-a construit etajul cinci și s-au schimbat lifturile. A treia sursă de finanțare sunt resursele proprii.

În mandatul meu nu va mai exista ca cineva să planteze un bloc printre case, ceea ce nu înseamnă că mă opun construcției de blocuri. Avem nevoie de o dezvoltare organică, dar trebuie să ne axăm pe acest inel de centură care va aduce locuri de muncă bine plătite și în felul acesta copiii nu ne vor mai pleca de acasă. Garantez că în următorii patru ani veți asista la cea mai mare dezvoltare posibilă pe care a avut-o Rădăuțiul în ultimii 30 de ani. Garantez că Rădăuțiul va înflori și va deveni cu adevărat perla Bucovinei. Știu, vreau, pot și am demonstrat, iar spitalul este cel mai grăitor exemplu.”

