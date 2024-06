Dihanie. 1. Iată ce scria despre neveste „Calendarul poporului” din 1907: „Femeia e sufletul gospodăriei. Vedem gospodari nepricepuţi care lipsesc veşnic de la gospodărie, altora le plac petrecerile, însă dacă au fericirea de a avea soţie o bună gospodină, ei tot merg înainte. Dacă dimpotrivă gospodarul e deştept, muncitor, harnic, dar soţia e nepricepută sau leneşă, el se va ruina măcar orice-ar face”. După ce se cunoaşte o proastă gospodină? „Este leneşă, se scoală târziu, e îmbrăcată prost, murdară, rău pieptănată; bărbatul şi copiii sunt rupţi, murdari; ea e mereu îmbufnată, se sfădeşte în vânt, e nemulţumită de ea însăşi. Să vă ferească Dumnezeu de asemenea dihanie în casă!”. 2. ~ (cu două spinări). Acest eufemism pentru actul amoros ne este propus de W. Shakespeare, în „Othello”. Dar imaginaţia omenească a inventat o mulţime de alte expresii pentru această delicioasă îndeletnicire. Iată câteva: • oleacă din bătrânul intră şi iese • să coci prăjiturele • bum • să-i tragi un pumn castorului • ciocnirea pufuşoarelor • să ungi cu unt gogoaşa • să baţi laptele • să înmoi fitilul • să sapi şanţul • să mănânci conopidă • să baţi la uşa din faţă • să mârâi la bursuc • să ascunzi cârnatul • hotdogul în junglă • să montezi conducta • să uneşti capetele • datul în bărci • parcare paralelă • să ungi cu sos • să pui garoafa în ghiveci • să călăreşti poneiul • să zgâlţâi şandramaua • să tăvăleşti fânul • să pui mujdei pe scoică • frichi-frichi • împuşcarea trufandalei • să dai iama prin tranşee • să-l duci pe taica un ochi la doctor • trenul prin tunel • să vizitezi Ţările de Jos • să plimbi câinele • să cânţi iodlere în vale.

Hard. „Real woman make your dick hard, not your life!” (Am preferat varianta originară, din raţiuni de pudoare, dar şi de… traducere)

Afecțiune.Femeile cred sincer că, dacă o pisică fuge de acasă, este din cauza lipsei de afecțiune. Femeile cred că, dacă un câine fuge de acasă, este din cauza lipsei de afecțiune. Femeile cred că, dacă o femeie fuge de acasă, este din cauza lipsei de afecțiune. Femeile cred cu tărie că, dacă un bărbat fuge de acasă, este din cauză că bărbații sunt niște porci.

Constatare.”La femeile frumoase / Geamurile-s de mătase / Paturile-s de molton / Și-n plăci dulci de gramofon / În lumina bleu spre crem / Ele gânguresc și gem...” (Emil Brumaru)

Leac.1. Sexul calmează şi vindecă tensiunile, aşteptările. Iubirea platonică le provoacă, le exacerbează. Make love! 2. Singurul leac împotriva dragostei este să nu iubeşti, precum singurul leac împotriva morţii este să trăieşti. 3. ”Nu există doctor ori medicament care să poată lecui ceea ce fericirea nu poate vindeca.” (Gabriel Garcia Marquez) 4. „Nu există decât un leac pentru iubire: să iubeşti mai mult.” (Henry David Thoseau) 5. „Ai început să cheleşti? Nu mai poţi să-ţi închei şireturile la pantofi din cauza burţii? Ai cocoşelul mic? Atunci, ai nevoie de un Porsche!” (Anonim)

Licurici. Licuriciul femelă îşi alege partenerul după intensitatea luminii pe care acesta o emană. O licărire mai lungă înseamnă mai multă spermă, deci mai multe ouă, mai multe şanse de reproducere. Aha, acum înţeleg exprimarea feminină: iată un bărbat strălucitor!

Șoapte.Un bolnav de astm bronșic – altfel, un bărbat tânăr și chipeș! - merge, fiind în criză, speriat, direct la locuința medicului său. Îi deschide ușa soția – mult mai tinerică – a doctorului... - Domnul doctor e acasă? întreabă bolnavul, cu o voce slabă, abia deslușibilă? - Nu, zice soția doctorului, tot în șoaptă, dar... intrați mai repede, el s-ar putea întoarce într-o oră!

Limbaj.1. Femeile spun rareori „vreau sex, trage-mi-o!”. Ele sugerează, „se plâng”: sunt nervoasă, sunt tristă... 2. Din ignoranţă, prejudecată şi comoditate, bărbații nu știu că limbajul verbal este, totuşi, un mijloc de comunicare secundar. De îndată ce două persoane stabilesc un contact, comunicarea implică în principal limbajul trupului şi al gesturilor, precum şi timbrul vocii. Studii recente arată că vorbirea transmite către partener doar 7% din informaţiile procesate de acesta. De aici ar putea rezulta prăbuşirea unui vechi şablon de cuceritor: femeile pot fi lesne seduse cu „vorba dulce”. Dimpotrivă, se pare că femeile sunt mai înzestrate decât bărbaţii cu harul de a evalua, judeca un bărbat cu mult înainte ca acesta să „deschidă gura”. În concluzie, bărbaţii ar trebui să verifice şi să îndrepte mereu acele aspecte ale prestaţiei lor non-verbale: curăţenie (fizică, morală), atitudine, mândrie, ţinută. 3. „Un sărut poate fi o virgulă, un semn de întrebare sau un semn de exclamare. Aceasta-i punctuaţia de bază, pe care orice femeie trebuie s-o ştie.” (Mistinguette)

Lupanar. Numele latin al bordelului, o industrie înfloritoare în Antichitate, după cum o dovedesc şi descoperirile de la Pompei. Cuvântul derivă de la „lupa” (lupoaică). Însă legenda fondării Romei, de către Romulus şi Remulus, e contestată – etimologic – de unii istorici. E posibil ca aceşti doi eroi fondatori să nu fi fost crescuţi de o lupoaică (mamifer carnivor din fam. „canis lupus”), ci de prostituata Acca Lauretia, care i-ar fi descoperit abandonați. Luparra este, în Sicilia, o pușcă folosită la împuşcarea lupilor şi însuşită de Mafie pentru uciderea adversarilor.

Wrong. - Scumpo, sunt eu. Vin acasă. Nu am întârziat prea mult, nu-i așa? - Nu, dragul meu. - Pot să vin cu câțiva prieteni? - Sigur că da, dragule. - Stăm și noi de vorbă puțin... - Da, scumpule. Vă fac niște sandviciuri, iau niște bere... Soțul tace, după care spune: - Mă scuzați, doamnă... dar cred că am greșit numărul.

Declarație(de dragoste). La un seminar al femeilor, pe tema "Cum să trăiești într-o atmosferă de dragoste cu soțul tău", participantele au fost întrebate dacă își iubesc soții. Toate au ridicat mâna, aprobator. Atunci au fost întrebate când le-au spus, ultima dată, soților, că îi iubesc. Unele au răspuns că azi, altele că ieri, altele că nu-și mai amintesc. Atunci participantele au fost rugate să le expedieze soților lor un sms, cu textul "te iubesc, dragule!" iar apoi să schimbe telefoanele între ele și să citească răspunsurile primite. Iată câteva: 1. Cine este? 2. Aaa, mama copiilor mei, te simți bine? 3. Ce mai e acum?! Ceva cu mașina? 4. N-am înțeles ce ai în vedere. 5. Ce-ai mai făcut acum?! De data asta nu te mai iert. 6. Nu mă lua pe ocolișuri, spune direct cât vrei, cât costă. 7. Oare visez?! 8. Dacă nu-mi spui cui îi era, de fapt, adresat mesajul, fac moarte de om! 9. Te-am mai rugat să nu mai bei! 10. Daca simți că te obosesc, pot să plec. 11. Răspunsul la ce vrei tu este, din start, nu! 12. Of, iar ți-ai pus-o cu șefu!? 13. Ce ai, femeie!? Te-ai bolânzât? 14. Nu mai lua porcăriile alea de pastile, ți-am mai zis, doar! 15. Mai lasă-le, naibii de telenovele! Văd că iar ai uitat să plătești gazul! 16. Nici vorbă! Mai avem două rate la aiurita aia de mobilă de bucătărie! 17. Ce!? Iar te-ai întâlnit cu intriganta aia de Maricica? 18. De câte ori mergi la mă-ta, văd că o iei razna! 19. Îmi bați obrazul că te-am neglijat, în pat? Zi-mi de-a dreptul. Etc... Trăiască iubirea conjugală!

Basarabie bolnavă.”Vinovați sînt toți rusnacii / Care ți-au spurcat pămîntul, / Bată-i piatra, lua-i-ar vîntul / Răsturnați în sus cu cracii! / Să-i aștearnă prin Siberii / Sub troiene de zăpadă, / Și-n cuptoarele gheenii / Hoiturile să le ardă! / Că ne-au împînzit cu curve / Plaiurile din vechime / Și-au făcut Sfinții să turbe / De duhoare și rușine... / Unde-a fost duh și podoabă / A rămas o gloabă slabă, / Călărită-n limba slavă, / Basarabie bolnavă, / Basarabie bolnavă...” (Emil Brumaru)