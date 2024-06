Miercuri, 5 Iunie 2024 (14:18:53)

Candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, a fost prezent la o întâlnire electorală alături de candidatul social-democrat pentru Primăria comunei Bilca, profesorul Corneliu Savu. Gheorghe Șoldan a precizat că acesta are multe proiecte interesante pentru comunitate. „Căsătorit și tată a trei copii, domnul profesor cunoaște foarte bine problemele comunei și nevoile comunității, dar și soluțiile pentru a le rezolva. Pentru a-și pune în aplicare planurile, Corneliu are nevoie să fie la conducerea primăriei și să aibă majoritatea în Consiliul Local. Restul susținerii o are deja din partea noastră, a echipei celui mai puternic partid din România. Am subliniat din nou acest lucru zilele trecute, când ne-am văzut la Bilca, la o întâlnire electorală. Corneliu și-a prezentat proiectele localnicilor, iar eu le-am vorbit despre necesitatea unei schimbări la nivelul conducerii județene. Actuala administrație a avut ani de zile la dispoziție să dezvolte județul, dar nu se poate lăuda cu mari realizări”, a spus Șoldan.

El a adăugat că printre obiectivele pe care și le propune Corneliu Savu se numără și măsuri de sprijinire a antreprenorilor pentru a crea noi locuri de muncă, precum și înființarea unui departament pentru fonduri europene al primăriei, care să ofere consultanță gratuită localnicilor. Corneliu își propune o administrație transparentă și modernă, având pregătite numeroase proiecte: modernizarea infrastructurii rutiere, un centru medical modern, panouri fotovoltaice la școala gimnazială pentru a o face independentă energetic, creșterea siguranței în școli și alte locuri publice din comună, asigurarea unei mese calde elevilor și înființarea unei grădinițe cu program prelungit”, a spus candidatul PSD pentru șefia județului. El a adăugat că alte obiective propuse de Corneliu Savu sunt rezolvarea definitivă a problemei deșeurilor aruncate în spații neamenajate, atât cele casnice, cât și cele rezultate din construcții, dar și rezolvarea problemei câinilor fără stăpân.

„Din punctul meu de vedere, domnul profesor a venit cu lecțiile făcute și este pregătit să dezvolte comuna într-un ritm mult mai alert decât cel de până acum. Sunt în echipă cu Corneliu Savu și îmi doresc să îl ajut să ducă la îndeplinire toate aceste proiecte. Pentru a realiza toate acestea, pe 9 iunie avem nevoie să fim prezenți la urne în număr cât mai mare”, a încheiat Gheorghe Șoldan.