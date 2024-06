Miercuri, 5 Iunie 2024 (12:08:23)

Colectivul Coralei „Ciprian Porumbescu” a Asociației Sing Bucovina a depus o coroană de flori și candele la mormântul compozitorului Ciprian Porumbescu (14 octombrie 1853 - 6 iunie 1883), la Stupca. În seara de 4 iunie 2024, coriștii s-au deplasat la Stupca „să îl viziteze pe cel care ghidează sufletele iubitorilor de valori naționale și religioase, cel care și-a dedicat viața și creația simțământului românesc”, după cum a spus Ionuț-Vichentie Ilisoi, managerul Coralei „Ciprian Porumbescu”.

Pe panglica coroanei de flori depuse de coriștii suceveni scrie: „Vegheați să nu mi se piardă cântecele”.

Acest gest de adâncă recunoștință făcut de coriștii suceveni vine în semn de prețuire și gratitudine pentru moștenirea lăsată urmașilor de compozitorul Ciprian Porumbescu, al cărui nume îl poartă cu responsabilitate și cu cinste corala suceveană.

„Se împlinesc 141 de ani de la trecerea în eternitate a lui Ciprian Porumbescu și 171 de la nastere. Noi am dorit să marcăm acest moment și totodată să ne amintim faptul că, iată, acum un an de zile (pe 5 iunie 2023), am susținut un concert extraordinar intitulat In memoriam Ciprian Porumbescu, alături de soliști ai operelor București și Iași. Concertul a fost susținut chiar în timpul pregătirilor pentru Jocurile Corale Mondiale din Coreea de Sud, acolo unde am câștigat primele două medalii de aur pentru un cor mixt din România. Purtăm cu cinste și responsabilitate numele lui Ciprian Porumbescu, dar, mai mult decât atât, ne bucurăm să readucem în atenția publicului frumoasele lui compoziții. În ziua de astăzi se vorbește foarte mult despre compozitorul Ciprian Porumbescu, dar prea puțin îi sunt interpretate creațiile. Munca <Tânărului Ciprian> merită cântată mai mult, aceasta este și misiunea noastră”, a completat managerul Ionuț-Vichentie Ilisoi.

Corala „Ciprian Porumbescu” a Asociației Sing Bucovina își continuă ascensiunea și misiunea de promovare a muzicii marelui compozitor și în toamna anului 2024. Sucevenii anunță un impresionant turneu național, în care vor prezenta compoziții corale și nu numai, semnate de compozitorul Ciprian Porumbescu, multe dintre ele fiind orchestrate și interpretate în primă audiție națională sau chiar absolută, au transmis artiștii.