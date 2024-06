Investiții în educație

„Investim în educație, investim în viitor, investim în viitorul copiilor noștri!”, afirmă cu convingere Lucian Harșovschi, candidatul PNL la funcția de primar al Sucevei, care a prins în programul său administrativ construirea a trei noi grădinițe în mandatul 2024-2028, în trei cartiere.

„Educația reprezintă unul dintre principalele obiective ale noastre, motiv pentru care ne luăm angajamentul de a investi în continuare în generațiile viitoare!

Pentru că știm ce se poate face și știm exact ce avem de făcut, vom construi trei noi grădinițe în mandatul 2024-2028, în cartierele Centru, Obcini și Ițcani”, a declarat Lucian Harșovschi.

El a oferit detalii concrete despre fiecare proiect în parte, mai ales că s-a implicat în demararea lor, în calitate de viceprimar al Sucevei:

„Grădiniță cu Program Prelungit la Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava. La acest obiectiv de investiție avem deja autorizația de construire. Suntem în faza de expropriere pentru a intra în posesia celor 14 garaje, terenul va fi folosit pentru construcția grădiniței. Linia de finanțare pe care lucrăm este Prioritatea 6 din cadrul Programului Regional NE 2021-2027. Imobilul va fi alcătuit din două tronsoane separate de un rost seismic, tronsonul principal va avea regimul de înălțime D+P+2E+E3 retras, iar tronsonul secundar va avea regimul de înălțime D”.

„Grădiniță cu Program Prelungit la intersecția străzilor Mesteacănului și Duzilor din cartierul Obcini - aici avem studiul de fezabilitate și suntem în curs de obținere a avizului poliției și ISU. Grădinița va avea ca scop să găzduiască 8 grupe de copii, fiecare având un număr maxim de 20 de preșcolari pe grupă. Linia de finanțare pe care lucrăm este Prioritatea 6 - O regiune educată, din cadrul Programului Regional NE 2021-2027. Construcția va avea regimul de înălțime demisol+parter+1”.

„Grădiniță cu Program Normal la Școala Gimnazială “Grigore Ghica Voievod” de pe str. Epaminonda Bucevschi nr. 5, din cartierul Ițcani. Regimul de înălțime P+1E. Aceasta va avea 4 săli de grupă, teren de sport, teren de joacă și dotări pentru spațiile de joacă. Investițiava fi realizată cu sprijinul Ministerului Educației”.

Trei obiective foarte importante pentru toțicei care au copii sau nepoți, care se vor concretiza în următorii patru ani.

„Sunt proiecte realizabile, pe care vom reuși să le implementăm cu ajutorul sucevenilor. Venim cu proiecte pentru care avem deja gândit câte un plan, pentru care am identificat sursele de finanțare și pentru care am găsit soluțiile necesare pentru a deveni realitate, nu doar o promisiune.

Am încredere că pe 9 iunie, sucevenii vor face alegerea potrivită pentru viitorul copiilor noștri!”, a adăugat Lucian Harșovschi, care mizează pe sprijinul cetățenilor pentru a pune în practică tot ce a promis că va face ca primar în mandatul 2024 -2028.

Mai ales că aceste proiecte vin în continuarea celor existente, prin care s-a demonstrat deja că investițiile în educație sunt prioritare și mai ales că se pot face mult mai multe decât permite bugetul local, dacă se atrag finanțări, europene sau de stat.

„Împreună am reușit să construim grădinița din curtea Școlii Nr. 6, din Burdujeni-sat, Grădinița “Dumbrava Minunată” din Centru, dar și pe cea a Colegiului Național “Mihai Eminescu. Am reabilitat Colegiul Tehnic “Petru Mușat” și Colegiul de Industrie Alimentară, am construit o nouă clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național “Petru Rareș”.

Mai mult, prin proiectul EduDigital, toate unitățile de învățământ beneficiază de echipamente digitale, mobilier și materiale didactice”, a menționat Lucian Harșovschi, convins că sucevenii vor face alegerea corectă, între proiecte realizabile și cele care rămân doar promisiuni electorale.

Comandat de O.J. P.N.L. Suceava

Executat SC Interpress SRL

CMF: 21240015, Tiraj 2330