Marţi, 28 Mai 2024 (14:51:53)

Cei aproape 114.000 de preşcolari şi elevi suceveni, precum și profesorii lor, au parte de o zi de repaus, miercuri, 5 iunie, când se sărbătorește Ziua Învățătorului.

Este zi liberă pentru toți oamenii școlii, prevăzută în Contractul Colectiv de Muncă semnat în 2023, după acțiunile de protest de la nivel național.



„Ziua de 5 iunie are același regim cu 1 mai, 1 decembrie, 25, 26 decembrie, fiind instituită ca nelucrătoare. Reamintim faptul că instituirea zilei de 5 iunie ca zi nelucrătoare este rezultatul negocierilor purtate cu reprezentanții Ministerului Educației în anul 2023 și sindicate și reprezintă una dintre clauzele favorabile salariaților din învățământ, prin care s-a reglementat un drept suplimentar (în plus față de cele prevăzute în contractul colectiv anterior)”, menționează sindicaliștii din Educație.



Această zi, conform Contractului Colectiv de Muncă, nu trebuie să fie recuperată.



Pe 5 iunie se sărbătoreşte Ziua Învățătorului, care coincide cu data de naştere a marelui dascăl Gheorghe Lazăr, întemeietorul învățământului modern românesc. Acesta a înființat prima școală cu predare în limba română, în 1818, în București.



„Ziua Învățătorului se dorește a fi un prilej bun de reflecție asupra școlii și a celor care profesează în ea, o oportunitate pentru a ne manifesta gratitudinea față de dascăli”, spun oficialii din Educație. La doar trei zile distanță este 1 iunie, declarată tot zi de sărbătoare legală începând cu 1 iunie 2017, deci zi nelucrătoare la nivel naţional. Toţi salariații bugetari beneficiază de această zi liberă, indiferent dacă sunt sau nu părinţi. În acest an, 1 iunie cade într-o zi de sâmbătă.

Până pe 21 iunie 2024 se desfășoară cel de-al V-lea modul din acest an școlar, acesta fiind și ultimul.