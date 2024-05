Marţi, 28 Mai 2024 (09:50:04)

Atleții suceveni au obținut rezultate excelente la Campionatul Național de marș pe distanța de 10 kilometri pentru seniori, Under 23 și Under 20.

Astfel, Andrei Gafița, care concurează în prezent pentru CSM – CS Unirea Alba Iulia, a reușit să devină vicecampion de seniori al României, bifând al paisprezecelea an consecutiv cu prezență pe podiumul național. Un rezultat bun a realizat și Diana Angelescu, sportivă pregătită de Radu Mihalescu la CSM Suceava, în întrecerea senioarelor, care a intrat în posesia medaliei de bronz.

Ștefan Cimpoieș (CSM Suceava), în vârstă de doar 18 ani, a izbutit și el o performanță notabilă, cucerind medaliile de argint la categoriile de vârstă Under 23 și Under 20, în vreme ce colegul său de club Ștefan Canceu s-a clsat al treilea la Under 20.

De asemenea, Ștefania Horodnic, de la CSM – LPS Suceava, a urcat pe treapta a treia a podiumului de premiere în întrecerea feminină de la Under 20.

În concursul pe echipe la masculin, CSM Suceava a obținut titlul național la Under și 23 și medaliile de bronz la seniori.

La feminin, CSM Suceava a punctat astfel: locul al doilea la Under 20 și Under 23 și poziția a treia la senioare.