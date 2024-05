De alaltăieri, la Roland Garros se desfășoară al doilea turneu de Grand Șlam al anului, în ordine cronologică. În timp ce scriu acest articol, are loc meciul dintre Zverev și Nadal, acesta din urmă deținând aici un record nu doar greu de atins, ci de-a dreptul imposibil de egalat vreodată: de 14 ori câștigător! La un moment dat, între game-uri, camera ia o imagine de ansamblu a tribunelor, iar între "etaje" văd scris un text cu litere mari de tot, în relief, în limba engleză: "Victory belongs to the most tenacious". Aproape că nu e nevoie de traducere: victoria aparține celor tenaci. E un adevăr. Citatul, zic sursele istorice, i-ar aparține lui Napoleon, iar Roland Garros, el însuși un erou național francez, pilot de excepție în Primul Război Mondial și un monument de tenacitate, l-a preluat și și l-a însușit cu convingere. Atât de mult i-a plăcut, încât l-a inscripționat până și pe palele elicelor avioanelor pe care le-a pilotat! Cred că dintre toți jucătorii de tenis din întreaga istorie a acestui sport, cel care se pliază perfect pe acest motto este chiar Rafael Nadal, eroul suprem al turneului de la Roland Garros, un sportiv dotat nativ cu numeroase calități, dar cea care îl definește ca sportiv și care l-a transformat în erou fiind chiar aceasta: tenacitatea! Aceasta l-a adus în vârful ierarhiei mondiale, tot tenacitatea l-a readus în teren după fiecare accidentare (și a avut destule!), și tot ea îl mână acum în bătălia pentru cucerirea trofeului cu numărul 15 la Roland Garros! Oameni buni, sunt sute de jucători, unii chiar cunoscuți, care n-au ajuns niciodată în viațăîntr-o finală de Grand Șlam; sunt încă alții care n-au câștigat chiar niciun turneu, ceea ce nu i-a împiedicat să aibă cariere lungi și bănoase. De ce n-au câștigat niciodată? Fiindcă le-a lipsit ceea ce elogiază Napoleon, Roland Garros și Nadal: tenacitatea! Cred că Rafa nu va câștiga anul acesta. Nu e refăcut. Însă prezența sa aici e doar confirmarea tenacității sale monumentale.