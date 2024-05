BENEFICIAR: S.C. ACTIV MSN CONSTRUCT S.R.L. a semnat în luna februarie 2023 Contractul de finanțare nr. 762/POC/411/AS din 07.02.2023cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Obiectivul generalal proiectului a fost in stransa concordanta cu obiectivul specific al Programului Operational Competitivitate si l-a reprezintat refacerea capacitatii de rezilienta a S.C. ACTIV MSN CONSTRUCT S.R.L. prin realizarea unei investitii in retehnologizare, cu scopul de a atenua impactul economic asupra firmei, afectata de pandemia de Covid-19.

Obiectivul specific al Programului Operational Competitivitate este consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19. Proiectul propus de catre solicitant prin investia in retehnologizare va conduce la revigorarea din punct de vedere economic al firmei si implicit la consolidarea poziției pe piata de profil.

Scopul si obiectivele proiectului sunt in deplina concordanta cu actiunile obiectivelor specifice ale proiectului si cu activitatile eligibile ale proiectului, previzionate in Cererea de finantare.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt :

1. Realizarea de investitii in retehnologizare prin achizitionarea unui numar de 2 utilaje necesare desfasurarii activitatii

2. Respectarea principiului DNSH prin achizitionarea unui mijloc de transport si a 3 utilaje performante, care nu aduc prejudicii semnificative mediului inconjurator, precum si panouri fotovoltaice, acestea contribuind la obiectivele de mediu

3. Implementarea proiectului în mod eficient si în termenul stabilit. In acest sens au fost contractate servicii de consultanta care au sprijinit solicitantul atat in perioada de elaborare a Cererii de finantare cat si ulterior in asigurarea managementului investitiei; de asemenea au fost contractate servicii de audit financiar, publicitate, audit de mediu, servicii GDPR in vederea atingerii obiectivului general al proiectului fara probleme de natura financiara si tehnica, cu

respectarea reglementarilor programului de finantare

Proiectul a contribuit la îndeplinirea obiectivelor, indicatorilor de rezultat și de realizare a axei prioritare din POC.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare a fost de 3.049.872,39 lei, din care finantarea nerambursabila a fost de 1.812.055,56 lei.

Perioada de implementare a proiectului a fost de la data de 07.02.2023, la care s-a adaugat si perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor,până cel târziu ladata de 31.05.2024.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Date de Contact:

S.C. ACTIV MSN CONSTRUCT S.R.L

Sat Tisauti, Comuna Ipotesti, Strada Grivitei, nr. 75 B, judetul Suceava

Telefon 0744707343; Email: activconstructsrl@yahoo.com