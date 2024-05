Duminică, 19 Mai 2024 (14:44:29)

Cea de a XXIX-a ediție a Concursului Internațional Studențesc de Calculatoare Hard&Soft, organizat în fiecare an de către facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava, se va desfășura în perioada 20-26 mai în cadrul USV.



Hard&Soft este un concurs adresat studenților seniori din domeniile calculatoare, electronică şi automatică, care își propune să testeze competențele tehnice hardware și software și de relaționare socială ale viitorilor ingineri. Pe parcursul a cinci zile, echipe formate din câte patru studenți vor încerca să rezolve sarcini cu un grad ridicat de complexitate. O asemenea reușită solicită cunoștințe avansate din domeniile legate de proiectarea sistemelor electronice, interfaţare, programare, utilizarea mediilor de dezvoltare software și hardware, testare și documentare.



Concursul a debutat în anul 1994, cu sprijinul profesorului John Milner de la City University din Londra, în calitate de președinte al juriului pentru primele 9 ediții ale concursului. Începând cu anul 2003, pe durata a 17 ani, coordonarea activității de jurizare a fost asigurată de profesorul Timothy Hall, de la Universitatea din Limerick, Irlanda. Au urmat doi ani în care restricțiile sanitare introduse au blocat desfășurarea concursului, iar în anul 2022, concursul a fost relansat, președinția juriului fiind preluată de companiile Servicexpert, München, și Cognizant Mobility, Romania.



Concursul Hard&Soft a devenit o competiție internațională de prestigiu, ocupând un loc privilegiat în programele manifestărilor studențești europene. De-a lungul timpului, echipe din principalele centre universitare din România, alături de reprezentanţi ai mai multor universități partenere din Europa, însumând 1.216studenți, s-au confruntat cu provocări tehnice spectaculoase.



La ediţia din acest an participă 16 echipe, după cum urmează: 10 din ţară (Cluj-Napoca are o echipă, București, Iași și Suceava au câte două echipe, iar Timișoara are trei echipe) şi 6 din afara țării. Astfel Republica Moldova are trei echipe, China, Regatul Unit și Ucraina au câte o echipă.



Juriul concursului din acest an este format din Nicolae Bogdan Foica - președinte, Constantin Ardeiu, Ciprian Teletin și Denis Ardelian, de la Cognizant Mobility Romania, Ladislau Matekovits, de la Politecnico di Torino, Italia și Daniel Moga de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

La buna desfășurare a concursului contribuie și în acest an Ministerul Educației Naționale, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Primăria Suceava, Consiliul Local Suceava, Academia de Științe Tehnice din România, precum şi o serie de firme din Timișoara, Botoșani, Suceava și București, care se implică în sprijinirea și încurajarea tinerilor care se formează pentru viața activă. Sprijinul acestora va contribui la reuşita acţiunilor propuse, frontul comun astfel creat aducând un beneficiu de imagine firmelor respective, facultăţii FIESC și comunităţii universitare sucevene.



Prezentarea sistemelor realizate de echipele competitoare, un adevărat spectacol al unor aplicații puse în funcțiune, va avea loc vineri, 24 mai. În aceeași zi, începând cu ora 16.30, în Aula din corpul E va fi organizată festivitatea de premiere. Informații suplimentare pe http://www.hardandsoft.ro/