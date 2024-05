Sâmbătă, 18 Mai 2024 (20:23:39)

Președintele PNL Suceava Gheorghe Flutur, împreună cu primarul liberal al Sucevei, Ion Lungu și cu vicepreședintele PNL Suceava Irina Vasilciuc au participat, sâmbătă, la Șcheia, la lansarea candidatului la funcția de primar, Alin Rusu, din partea PNL. De față a fost și primarul veteran al Șcheiei, de cinci mandate, Vasile Andriciuc, căruia Gheorghe Flutur i-a mulțumit pentru schimbarea de catifea de la Șcheia, în sensul predării ștafetei către liberalul Alin Rusu. De asemenea, Flutur i-a mulțumit primarului pentru proiectele frumoase realizare în comuna Șcheia.

„Șcheia, care și-a dublat populația în ultimii ani, de la 7000 la 14.000 de oameni, a cunoscut o dezvoltare cu totul aparte. Dacă în urmă cu ceva timp erau 600 de societăți comerciale, acum sunt peste 1200 de firme în comună. Șcheia are proiecte sub administrația liberală de peste 100 milioane de euro, în prezent derulându-se proiectul de apă și canal de aproape 30 milioane de euro, unde vorbim de peste 45 km de conducte, atât în Șcheia cât și în Sfântul Ilie. În momentul de față firmele de construcție lucrează de zor la acest proiect”, a declarat Gheorghe Flutur. El a subliniat că a reușit să deblocheze proiectele pentru apă și canal atunci când au venit liberalii la guvernare și ministrul Marcel Boloș a preluat conducerea Ministerului Dezvoltării. „Acesta a semnat marile proiecte pentru județul Suceava, de 326 milioane de euro, din care s-au alocat fonduri către Șcheia, Vicov, Marginea, Mitocul Dragomirnei, Putna, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Rădăuți, Dolhasca. În felul acela s-a rezolvat cea mai mare problemă a șcheienilor. Astăzi, Șcheia are proiecte de aproape 20 milioane de lei pentru asfaltarea de noi străzi, Șcheia construiește o sală de sport modernă, Șcheia a modernizat toate școlile și grădinițele, s-au construit locuri de joacă pentru copii, parcuri, devenind o comună model”, a spus liderul PNL Suceava.

Gheorghe Flutur le-a cerut locuitorilor din comuna Șcheia un vot pentru primarul liberal cu care face echipă foarte bună, dar și un vot pentru el la președinția Consiliului Județean Suceava. „Un vot pentru echipa liberală reprezintă voturi pentru marile proiecte: Șcheia la Autostrada A7 și la Autostrada Nordului”, a subliniat Flutur.

Liderul PNL Suceava a vorbit și despre nodul rutier de la Sfântul Ilie, respectiv giratoriul de la Sfântul Ilie, care face legătura între Suceava, Gura Humorului și Vatra Dornei și a cerut în mod expres ca primăria să solicite proiectanților care vor veni în perioada următoare să țină cont de acest sens giratoriu, astfel încât Sfântul Ilie să fie conectat atât la Autostrada Nordului spre munte cât și la A7 spre Siret.

Gheorghe Flutur i-a solicitat viitorului primar Alin Rusu să aibă în vedere revizuirea planului urbanistic general, să gândească noi drumuri și străzi spre cartierele noi care se vor construi, să identifice terenuri pentru viitoare parcuri industriale, să amenajeze zona de agrement pentru locuitorii din zonă dar și pentru suceveni, să gândească fluidizarea traficului inclusiv pentru transportul în comun dinspre și spre Suceava, inclusiv scoaterea traficului greu de utilaje și căruțe de pe străzile principale și amenajarea de străzi secundare pietruite.

“Îmi doresc un parteneriat solid pe care să îl fac cu Alin Rusu la Șcheia și Lucian Harșovschi la Suceava, într-un model de dezvoltare care să se plieze pe viitoarele conexiuni la autostrăzi”, a încheiat Gheorghe Flutur.