Duminică, 19 Mai 2024 (16:29:44)

Peste 350 de oameni au fost prezenți în curtea căminului cultural din Basarabi-Preutești, la lansarea candidaturii la funcția de primar a liberalului Daniel-Constantin Mihăilă, a informat PNL Suceava, printr-un comunicat de presă. La eveniment au mai fost prezenți deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiu și primarul liberal de la Horodnic de Sus, Valentin Luță. Manifestarea electorală a fost calificată de liberali ca „excepțională”, iar despre candidat președintele organizației județene, Gheorghe Flutur, a declarat că are „numai cuvinte de apreciere”. „Tânărul Mihăilă în perioada 2016 -2020 a fost viceprimar în comuna Preutești, a lucrat în străinătate mai mulți ani, ca inginer constructor, s-a întors acasă și și-a făcut cu mâna lui o casă foarte frumoasă, are doi copii și are proiecte foarte ambițioase pentru comuna Preutești. Din aplauze, din luări de cuvânt mi-am dat seama că 100% la alegeri viitorul primar de Preutești va fi Daniel Mihăilă. Lumea îl dorește, vrea schimbare și are foarte multe argumente. De la nevoia de apă și canal, până la modernizarea drumurilor, aducțiunea de gaz metan, sunt proiecte așteptate de cetățenii din comuna Preutești, comună care are 6 sate”, a spus Gheorghe Flutur.

Liderul PNL le-a cerut localnicilor un vot pentru candidatul Daniel Mihăilă, dar și votul pentru el la președinția CJ și pentru echipele de candidați liberali la consiliul local și la consiliul județean. „Noi, liberalii, avem o experiență pozitivă în Preutești, cu un primar care din păcate nu mai este printre noi, dar care a făcut foarte multe lucruri bune pentru această comună. Bravo tânărului Daniel Mihăilă, starea de spirit incendiară, numărul foarte mare de participanți de astăzi arată că la Preutești vom avea un primar liberal”, a spus Gheorghe Flutur.