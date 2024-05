Duminică, 19 Mai 2024 (14:27:25)

Cea de-a V-a ediție a concursului FIA Food Fest, la care au participat 36 de echipe alcătuite din 120 de studenți de licență și masterat ai Facultății de Inginerie Alimentară (FIA), s-a desfășurat sâmbătă la USV. Tematica propusă a fost axată pe crearea de produse alimentare inovative, care să respecte legislația din domeniul alimentar. Competiția din acest an a fost axată pe reducerea deșeurilor și valorificarea subproduselor din industria alimentară și pe dezvoltarea de produse alimentare pentru persoane cu nevoi nutriționale speciale. Juriul competiției a fost format din absolvenți și colaboratori ai FIA și specialiști din cadrul companiilor Danilevici Carn-Prod, Zeelandia, Five Continents Group și Malu Comprest de la Botoșani, Auchan Suceava și Băcănia Boierească.

Printre ingredientele la care au apelat studenții în realizarea produselor lor s-au aflat păpădia, cedrul, pudra din sâmbure de avocado, făina de linte, tărâțe de ovăz, nucile, prunele, dar și zerul, păstrăvul, urzicile, făina de orez, de cânepă, ștevia, spanacul sau pulpa rezultată în urma preparării sucurilor de legume. Rectorul USV, prof. univ. dr. Mihai Dimian, a vorbit despre importanța acestui eveniment: ”Este un eveniment important pentru noi, pentru că studenții în primul rând creează produse noi și sunt împreună aici cu reprezentanți ai industriei care evaluează aceste produse. Această conexiune între studenți, profesori și reprezentanții industriei reprezintă elementul cel mai important al concursului.”

· Premiile au fost oferite pentru produsele cu grad important de inovativitate

Locul I a fost adjudecat de ”Leafy Tea”, un produs care face parte din categoria ceaiurilor naturale, reprezentând un amestec unic de păpădie și cedru, la care se adaugă 8 sortimente de fructe, plante și rădăcinoase. ”Partea inovativă a ceaiului nostru o constituie ingredientele folosite și ambalajul nostru care se dizolvă în apă și este comestibil. Unele ceaiuri au efect împotriva răcelii, altele efect calmant, au foarte multe vitamine și îmbunătățesc sistemul imunitar. Pot fi produse pe scară largă, cu un termen de valabilitate de 2 ani, fiind o bună alternativă la ceaiurile în plicuri de hârtie”, ne-a povestit Ionuț Preda, alături de colegii de echipă Andrei Toma, Ana Cristina Colniceanu și Maria Obreja.

Pe locul secund s-a clasat ”Zefer Drink”, o băutură spumantă obținută prin fermentație alcoolică, cu gust dulce acrișor și aromă unică de zmeură, afine și cireșe amare, folosind ca materie primă zerul. ”Am plecat de la ideea valorificării zerului deproteinizat, obținut în urma procesului de producere a urdei. Am obținut astfel o băutură efervescentă, spumantă, cu siropuri din zmeură, afine și cireșe amare, având mare asemănare cu vinul spumant.”, ne-a spus Sabina Dobrincu împreună cu colegele sale Elisa Bucșă, Diana Ștefania Codău, Diana Alexandra Onoiu și Matilda Bejinariu.

Tot locul II a obținut produsul ”Trouty Fresh”, care a adus bunătatea Bucovinei într-un mic borcănel. ”Avem o pastă de păstrăv cu smântână, cu leurdă și cu nucă, bună pentru orice masă sau eveniment, folosind pentru realizarea ei doar produse din zona montană.”, ne-a spus Anca Burac împreună cu coechipierii săi Lavinia Hreniuc, Oana Simona Monăcel, Gheorghiță Chirilă și Simion Iacubov.

Pastele aglutenice cu quinoa, mei și ca noutate, folosind pudra din sâmbure de avocado, denumite ”Avograin”, au obținut tot un binemeritat loc II. ”Am pornit de la ideea de a valorifica sâmburele de avocado, care aduce nenumărate beneficii pentru sănătate. Am realizat din el o pudră pe care am integrat-o în prepararea pastelor, în două combinații de făină”, a explicat Naomi Alexa împreună cu Otilia Fortuna.

· Impresionat de realizările studenților, juriul a oferit șase premii III

Pe locurile III s-au clasat două realizări ale unor studenți din anul 4, o echipă formată din Petronela Florea, Gabriel Mitric, Lavinia Tarniță și Daria Ursachi. ”Jelly Candy” este un produs dulce realizat cu fructe de aronia, coji de pere și agar agar, din care se obține un jeleu glazurat cu ciocolată cu caramel sărat. Cel de-al doilea lor premiu a fost primit pentru prepararea ciocolatei plastice, ei realizând piese artistice din ciocolată produsă 100% în mod natural, sub denumirea Choco Science Evolution.

Un astfel de premiu a primit ”Frosty”, un desert congelat obținut din băutură vegetală de cocos, sirop de agave, grăsime vegetală de cocos, făină de banane, banane și afine. ”Am folosit afinele ca și colorant și totodată pentru antioxidanții pe care îi conține. Este un produs 100% vegan și fără zahăr adăugat”, ne-a povestit Bianca Asoltanei împreună cu colegele sale Lavinia Dornescu și Aurelia Angela Ștefancu. ”Evergreen Paradice” a fost apreciat cu un astfel de premiu pentru că este un produs original sub formă de înghețată, obținut prin congelarea unui amestec format din smântână de semințe de pin, sirop de muguri de brad, gem de muguri de brad, biscuiți și urzică blanșată. ”Ne-am propus să creăm un produs care să reprezinte o alternativă la ceea ce există deja pe piață, încercând să înlocuim sursa lipidică de origine animală din înghețatele obișnuite cu surse vegetale, folosind smântâna din semințe de pin și evitând astfel lactoza”, ne-au spus cei din echipa formată din Șestac Petruț Mircea, Martin Mihail, Lazăr Beniamin și Cristian Mititiuc.

Un premiu III a obținut și produsul ”Sarailie”, realizat de patru studenți care ne-au spus povestea ei: ”Sarailia este echivalentul Baclavalei turcești, cu origini otomane, în timp ce ceea ce am realizat noi are origini adaptate românești. Ea a pătruns în zona țării noastre prin Dobrogea, la Constanța realizându-se și astăzi. Noi am realizat o formulă readaptată și modificată, cu căpșuni, coacăze și mix de semințe”, ne-a prezentat studentul Andrei Boldea, împreună cu echipa sa formată din Florin Ferariu, Ion Pohilă și Valeriu Botnar.

Realizarea chipsurilor de legume au fost răsplătită tot cu un premiu III, după ce echipa formată din Mădălina Marcoci, Andreea Horea, Maria Buzdugan, Denisa Ciudin și Elisa Bucșă a încercat să reducă risipa la nivelul industriei de sucuri de legume, folosind astfel pulpa ca materie primă în fabricarea aluatului acestor chipsuri.

Prof . univ. dr. Mircea Oroian, decanul FIA, a sesizat câteva noutăți derulate în cadrul acestui concurs: ”Am remarcat că studenții s-au străduit să găsească ingrediente care nu sunt specifice produselor tradiționale de pe piață. O să vedeți înghețată cu urzică sau un vin spumant care a utilizat ca materie primă zerul, chipsuri care utilizează subproduse din industria alimentară sau tescovina obținută la presarea sucurilor. Au reușit astfel să realizeze produse de la materie primă până la ambalaj, încercând astfel să lanseze aceste produse pe piața produselor alimentare.” Impresia generală a fost una foarte bună, iar schimbul final de produse a lăsat un gust plăcut participanților la această competiție.