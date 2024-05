Disimulare (salvatoare). Israel. Un tinerel se adresează unei călugăriţe: - Te rog, te rog din suflet!… lasă-mă să mă ascund sub fusta ta! Îți voi explica mai târziu! Călugăriţa a fost de acord. Se apropie doi tipi din poliția militară: – Soră, scuzaţi, nu aţi văzut pe aici un soldat evadat? Călugăriţa a răspuns că nu a văzut nimic. După ce poliţiștii au plecat, soldatul iese de sub fustă şi spune: - Chiar nu ştiu cum să vă mulţumesc… Ştiţi, nu vreau să merg în Gaza, să mor acolo… Călugăriţa a răspuns că îl înţelege perfect. Soldatul: - Nu vreau să par nepoliticos, dar aveţi niște picioare minunate! Călugăriţa: - Dacă ai fi privit un pic mai sus, ai fi văzut şi o pereche de co...e. Nici eu, frate... nu vreau să merg în Gaza! E Ok!

Gafă.„– Alo? Eu sunt, iubito. Tocmai am avut un flash-back extrem de picant: ai cu adevărat niște fese superbe! – Mulţumesc, chiar sunt flatată. Dar... tocmai vorbesc cu ambasadorul american, cu directorul Amnesty şi cu subsecretarul de stat. Iar telefonul meu este cuplat pe difuzor...” (Colin Firth şi Renee Zellweger vorbind la telefon în „Bridget Jones: vârsta raţiunii”, 2004)

Bărbăție.”Entuziasmul meu, ca femeie liberă, față de organul masculin este total și sincer și se află în centrul admirației mele, repet... ca femeie. Nu mă uimește că el își poate modifica, rapid, volumul și consistența fizică. Știu că această metamorfoză ține de procese fiziologice și psihologice care pot fi descrise și explicate științific. Însă acest lucru nu-mi va diminua încântarea. Mai ales că știu din experiență că procesul poate să nu dureze... și că, oricum, el este unul delicat, fragil. Deoarece erecția este asemănătoare gândirii: gândirea ascunde toate conexiunile dintre neuroni și toate reacțiile chimice care o condiționează. Și nu se manifestă decât printr-un fenomen imaterial: limbajul. Erecția, dimpotrivă, își ascunde întreaga avalanșă de reprezentări, vise, sentimente, amintiri... pentru a ni se prezenta nouă, femeilor, ca o mașinărie savantă, ce poate înfăptui acte de vitejie. Este departe de a fi un simplu reflex fiziologic. În felul lui propriu... organul masculin ne vorbește mult. Și eu – ca femeie – vreau să fiu numai ochi și urechi.” (Florence Ehnuel, ”Frumosul sex al bărbaților”, trad. Ed. IBU, 2010)

Nevastă.Lumea zice că nu ştiu să gătesc, dar nu-i deloc adevărat! Fac cele mai bune zile fripte.

Fericire(masculină). Cel mai fericit bărbat este ăla care îşi vede fiica pe coperta revistei „Vogue”, îşi vede băiatul pe coperta revistei „Sport”, îşi vede amanta pe coperta revistei „Playboy”... și îşi vede nevasta la tv, la emisiunea „Dispăruţi fără urmă”.

Intenţii. Familia Wainsbein era înstărită, însă avea o fetişcană cam lălâie şi balcâză, plus cam slabă de minte. Într-o zi, doamna Wainsbein îl vede pe Ştrulic care, după gard, îi pupa fiica. – Ia ascultă, Ştrulic, matale ai intenţii serioase? – Cum să nu, doamnă Wainsbein! Am intenții serioase! Credeţi că o pup aşa, doar de plăcere?...

Interdicţie. Sexul oral a fost pentru prima oară interzis în SUA în anul 1913. Ironia sorţii a făcut ca această lege – fiind a 69-a adoptată – să rămână în istorie ca „Legea 69”...

Îmbătrânire. 1. Ce îmbătrâneşte prima dată la un bărbat însurat? Nevasta. 2. Fenomen inevitabil şi ireversibil, ce începe, tiptil, atunci când sănătatea şi banii încep să devină mai presus pentru tine decât sexul. 3. “Chiar şi morţii îmbătrânesc.” (Gabriel Garcia Marquez) 4. Dragostea nu îmbătrânește; numai oamenii se ofilesc și trec. (M. Sadoveanu)

Juisare. 1. Arta juisării nu are limite. 2. „De fiecare dată când m-am bucurat, când am ţipat de plăcere, m-am întrebat imediat dacă am voie, dacă am drept la juisare, la plăcere... dacă nu cumva am greşit, am exagerat. Aceasta e teribila «autocenzură castratoare» – cum ar putea spune un bărbat – pe care mi-au impus-o mama, mătuşile, școala, surorile mele mai vârstnice.” (O femeie)

Laptop. O femeie într-un magazin de cosmetice cere un parfum care să-i trezească soţului ei pasiunea ofilită pe parcurs. Un parfum cu miros de laptop ar fi cel mai potrivit...

Las Vegas. Oraş în care vei găsi toate jocurile de noroc: ruletă, biliard, baccara... căsătorie.

Laşitate. El: – Gândeşte-te, draga mea, zece ani de căsnicie şi nicio ceartă! Ea: – Ştiu, laş ticălos ce eşti!

Lesbianism. “Jocul steril şi rotund al femeilor, frecarea pieilor neputincioase de a se pătrunde, mi-a plăcut întotdeauna. Îmi închipui, cu gândul aprins, sforţarea istovitoare a celor două partenere care nu pot găsi un mijloc de legătură, să fie veriga de transmisiune a lichidului electric încuiat în ele şi zbătându-se să curgă. Intensitatea strângerii şi țipătul cărnii bătute de dorul de a se revărsa, de a scăpa de tensiunea strânsă în sfori nevăzute, disperarea necomunicării totale trebuie să ardă, să înnebunească.” (Octav Şuluţiu, 1938)

Logodnă. 1. Tată, ce e aia logodnă? Păi, e ca şi cum ţi-aş cumpăra o bicicletă de Crăciun şi nu te-aş lăsa să o călăreşti până la Paşte... 2. Un compromis, o încercare cu şanse încă reale de evadare, de răzgândire, între celibat şi căsătorie. 3. „Logosul grecesc a înflorit pe pământul nostru şi a dat logodna – e o dovadă că la începutul iubirii, ca şi la începutul lumii, este cuvântul.” (C.V. Tudor)

Iubire (adevărată). „Una dintre cele mai mari dovezi de iubire pe care le poţi aduce pe lume este să-i laşi pe ceilalţi să fie diferiţi de tine şi să-i eliberezi de pretenţiile şi aşteptările tale. Când înţelegi cu bunăvoinţă că ceilalţi îşi au propriile lor legi şi că trebuie să-şi urmeze propria cale, aşa cum trebuie să faci şi tu, nevoia de a-i controla sau a le fi superior începe să pălească.” (John Welwood)

Copaci.„Ciudați copaci mai suntem, ne legănăm de dor între un pas şi altul, spre pasul care pleacă, spre pasul care vine şi nici pe loc nu vrem să stăm cum stau copacii, ciudaţi copaci mai suntem...” (O. Paler)

Cuviinţă.„De la Freud încoace s-a produs o mutaţie: s-a pus sexul în locul capului. Asta e tristeţea cea mai mare. Vedeţi, la noi, la români există/exista o cuviinţă. Anumite cuvinte nu se pronunţau – nu erau nişte tabuuri, dar există/exista o pudoare, o limită a vorbirii... a purtării. Acum «cuviinţa», cuvântul acesta, a dispărut din dicţionar. Nu am prejudecăţi de niciun soi, dar felul în care ne purtăm - mai ales tinerii între ei - ucide frumuseţea.” (Zoe Dumitrescu-Buşulenga)

Vreme.”Că vine și-o vreme în care / Boașele cad între picioare. / Femeile-ți zic: Slăbănogul, / Unde ți-a plecat inorogul? / E la păscut? Prin ce parte? / Departe? – Foarte departe! / Urmează – apoi — diatriba: / Uite-l, uscat precum hriba. / Uite-l, e tuns până la piele, / Ca Morometele lui Mălăiele.” (Anonim)

Rabin. Ițic îl întreabă pe rabin: - E adevărat, oare, că în anul 2024 va fi un război mare și va veni sfârșitul lumii? - Nuuuu-i adevărat! Stai cuminte, Ițic! În anul 2024 va fi o continuă luptă pentru pace! Apoi, va exista o singură țară, URSS. Capitala ei va fi la Washington și va fi condusă de doi chinezi: Ițac și Șloim! Du-te și te culcă!